Pemain Amerika di Luar Negeri: Tanner Tessmann dan Tim Weah dari USMNT bertanding di Ligue 1, sementara Christian Pulisic dan Weston McKennie berusaha memimpin klub mereka naik di klasemen Serie A

Minggu ini menjadi minggu yang penuh gejolak dalam sepak bola Eropa, yang bagi para bintang Tim Nasional Pria AS yang bermain di sana, bisa dibilang penuh dengan pasang surut. Namun, bagi mereka yang bermain di level tersebut, tidak ada waktu untuk beristirahat, karena akhir pekan ini akan kembali menempatkan beberapa pemain Amerika di sorotan dalam beberapa pertandingan terbesar akhir pekan ini.

Di Prancis, bintang-bintang Amerika akan bertarung dalam salah satu rivalitas teratas di Ligue 1, sementara persaingan ketat di puncak klasemen sepak bola Italia terus berlanjut dengan beberapa tim berjuang untuk posisi lebih tinggi di tabel. Dan tentu saja, ada Premier League, di mana bek USMNT Chris Richards akan memasuki stadion paling bersejarah dalam olahraga ini dan berusaha meraih hasil besar bersama Crystal Palace.

Ada juga latar belakang tim nasional dalam semua ini, karena kalender berganti ke bulan Maret. Pemusatan latihan hanya beberapa minggu lagi, yang berarti setiap penampilan terasa sedikit lebih diperhatikan. Kita memasuki fase krusial musim Eropa, dan bintang-bintang Amerika akan memiliki banyak urusan untuk diselesaikan selama akhir pekan yang sibuk ini.

GOAL mengulas cerita utama para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini.