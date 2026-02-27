Goal.com
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Pemain Amerika di Luar Negeri: Tanner Tessmann dan Tim Weah dari USMNT bertanding di Ligue 1, sementara Christian Pulisic dan Weston McKennie berusaha memimpin klub mereka naik di klasemen Serie A

GOAL menyoroti kisah-kisah terbesar di kalangan pemain Amerika di luar negeri, termasuk pertarungan antara bintang-bintang USMNT di Prancis.

Minggu ini menjadi minggu yang penuh gejolak dalam sepak bola Eropa, yang bagi para bintang Tim Nasional Pria AS yang bermain di sana, bisa dibilang penuh dengan pasang surut. Namun, bagi mereka yang bermain di level tersebut, tidak ada waktu untuk beristirahat, karena akhir pekan ini akan kembali menempatkan beberapa pemain Amerika di sorotan dalam beberapa pertandingan terbesar akhir pekan ini.

Di Prancis, bintang-bintang Amerika akan bertarung dalam salah satu rivalitas teratas di Ligue 1, sementara persaingan ketat di puncak klasemen sepak bola Italia terus berlanjut dengan beberapa tim berjuang untuk posisi lebih tinggi di tabel. Dan tentu saja, ada Premier League, di mana bek USMNT Chris Richards akan memasuki stadion paling bersejarah dalam olahraga ini dan berusaha meraih hasil besar bersama Crystal Palace.

Ada juga latar belakang tim nasional dalam semua ini, karena kalender berganti ke bulan Maret. Pemusatan latihan hanya beberapa minggu lagi, yang berarti setiap penampilan terasa sedikit lebih diperhatikan. Kita memasuki fase krusial musim Eropa, dan bintang-bintang Amerika akan memiliki banyak urusan untuk diselesaikan selama akhir pekan yang sibuk ini.

GOAL mengulas cerita utama para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    Orang Amerika berduel di Prancis

    Pertandingan antara Marseille dan Lyon merupakan salah satu yang terbesar dalam sepak bola Prancis. Pertandingan ini dikenal sebagai Choc des Olympiques, dan meskipun tidak ada permusuhan khusus antara kedua tim, ini adalah derby yang dikenal dimainkan di level tertinggi sepak bola Prancis. 

    Kali ini, dua pemain reguler USMNT diharapkan ikut serta. Di satu sisi, Tim Weah, yang telah membuktikan dirinya sebagai figur kunci di Marseille sejak bergabung pada musim panas ini. Di sisi lain, Tanner Tessmann, seorang pemain yang terus membuktikan dirinya di level tertinggi sepak bola Prancis.

    Ini juga merupakan pertandingan yang penting. Lyon saat ini berada di posisi ketiga di liga, sementara Marseille di posisi keempat. Ada selisih lima poin antara kedua tim, dan Marseille akan berusaha untuk memperkecil selisih tersebut saat menjadi tuan rumah akhir pekan ini. Namun, Marseille belum pernah menang dalam empat pertandingan liga terakhir, sementara Lyon tampil luar biasa saat bermain tandang, dengan lima kemenangan dari enam pertandingan terakhir. Pertandingan ini diprediksi akan sangat penting, dan ada kemungkinan seorang bintang Amerika akan memainkan peran vital dalam menentukan klasemen Prancis.

  • Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    McKennie dan Juventus bersiap untuk pertandingan besar melawan Roma.

    Prancis bukanlah satu-satunya negara yang memiliki pertandingan dengan dampak besar. Weston McKennie dan Juventus akan memainkan salah satu dari pertandingan tersebut, dan mereka melakukannya dengan waktu istirahat yang singkat.

    Setelah bermain selama 120 menit dan mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir dengan eliminasi dari Liga Champions, McKennie akan memimpin Juventus dalam laga akhir pekan ini melawan Roma. Juventus saat ini berada di peringkat kelima liga, mengejar Roma yang berada di peringkat keempat. Selisih poin antara keduanya adalah empat, dan Juventus tentu membutuhkan kemenangan pada Minggu ini untuk memperkecil selisih tersebut menjelang akhir musim. Perburuan tempat di Liga Champions sangat ketat, dengan Como dan Atalanta hanya tertinggal satu poin di belakang Juventus. Setiap pertandingan, mulai saat ini, memiliki implikasi besar.

    Hal ini berlaku dua kali lipat untuk pertandingan melawan tim di atas mereka. Beruntung bagi Juventus, mereka memiliki McKennie yang sedang dalam performa terbaik, salah satu gelandang terbaik di Serie A, untuk memimpin serangan. Harapannya, hasilnya akan lebih baik daripada pertandingan Rabu lalu saat fokus beralih ke persaingan Serie A.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Kesempatan bagi Pulisic untuk memulai

    Christian Pulisic benar-benar membutuhkan gol. Dia belum mencetak gol sejak 28 Desember dalam kemenangan 3-0 atas Hellas Verona. Pekan-pekan sejak itu berjalan sulit, ditandai dengan penampilan sebagai pemain pengganti dan cedera ringan yang menghalanginya untuk bermain dengan performa terbaiknya.

    Yang dia butuhkan saat ini adalah dorongan kepercayaan diri, jadi bukankah ini waktu yang tepat untuk menghadapi tim peringkat ke-17 di liga?

    Itulah lawan yang akan dihadapi Pulisic dan Milan di Cremonense, yang belum pernah menang dalam 12 pertandingan terakhirnya. Ini adalah lawan yang sempurna bagi seorang penyerang untuk menemukan kembali performa terbaiknya, dan datang pada waktu yang tepat bagi bintang Amerika ini. Sebuah gol atau assist akhir pekan ini, dan segalanya akan baik-baik saja, setidaknya untuk sementara waktu.

    Secara keseluruhan, kehilangan poin akan hampir mengakhiri persaingan gelar Serie A, karena Inter mempertahankan keunggulan 10 poin atas rival mereka di posisi kedua, Milan. Bagi Milan, kemenangan adalah hal yang wajib untuk menjaga momentum, dan Pulisic akan berusaha berperan dalam kemenangan tersebut setelah kesulitan melakukannya dalam beberapa pekan terakhir.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Richards dan Palace akan menghadapi Manchester United.

    Tidak peduli apa pun situasinya, setiap pemain akan merasa ada sesuatu yang istimewa saat mereka memasuki Old Trafford. Itulah yang akan dirasakan Chris Richards dan Crystal Palace akhir pekan ini dalam pertandingan mereka melawan Manchester United.

    Bagi yang belum mengikuti, Palace sedang mengalami kesulitan. Marc Guehi hengkang pada Januari dan manajer Oliver Glasner kemungkinan akan mengikuti jejaknya pada musim panas ini, meskipun hal itu bisa terjadi lebih cepat jika hasil pertandingan tidak membaik. Namun, mereka telah memenangkan dua dari tiga pertandingan terakhir, yang menempatkan mereka di peringkat ke-13, tetapi hanya lima poin di belakang Brentford yang berada di peringkat ketujuh.

    Manchester United, di sisi lain, tampil jauh lebih baik di bawah Michael Carrick dan kembali terlihat sebagai tim yang patut diwaspadai di Premier League. Hal ini membuat akhir pekan ini menjadi ujian besar bagi Richards, khususnya, saat ia berusaha menahan laju Red Devils dan membantu Palace membangun momentum yang dibutuhkan untuk benar-benar kembali ke jalur yang benar.

