"Peluit Hijau" menjadi sorotan setelah cedera mengerikan yang dialami Ismail Koné

Pada menit ke-54 pertandingan antara Kanada dan Qatar, Koné mengalami tekel keras dari belakang oleh pemain Qatar, Asim Madibo. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning, sebelum asisten wasit video (VAR) turun tangan dan meminta tayangan ulang, sehingga pemain Qatar tersebut akhirnya diberi kartu merah.

Meskipun tim Kanada meraih kemenangan bersejarah dengan skor 6-0, insiden cedera Koné itu mengalahkan semua detail pertandingan lainnya dan menjadi peristiwa paling menonjol bagi para penggemar Kanada.

Setelah pertandingan, pelatih Jesse Marsh menegaskan bahwa pemain tersebut mengalami patah tulang di kakinya, sambil menyebutkan bahwa ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat.

Marsh mengungkapkan bahwa staf pelatih dapat mendengar suara patahan tulang dari area teknis saat cedera terjadi, sebuah adegan yang mencerminkan seberapa parah dan dahsyatnya cedera tersebut.

Beberapa laporan internasional menyebutkan bahwa cedera tersebut berupa patah tulang pada kaki kiri, sementara rincian lebih lanjut mengenai lokasi dan sifat patah tulang tersebut masih menunggu laporan medis resmi.