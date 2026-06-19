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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Peluit Hijau" menjadi sorotan setelah cedera mengerikan yang dialami Ismail Koné

FEATURES
I. Kone
Canada vs Qatar
Canada
Qatar
World Cup
Kanada
Qatar

Apa yang ada di mulut bintang Kanada itu?

Cedera serius yang dialami Ismail Koné saat Kanada menang telak 6-0 atas Qatar di Piala Dunia masih menjadi sumber kekhawatiran para penggemar, terutama setelah adegan mengharukan yang menyertai saat ia dibawa keluar dari lapangan.

Sementara banyak orang sibuk memantau kondisi gelandang Kanada tersebut, sebuah foto lain justru menarik perhatian luas, di mana Koné terlihat terbaring di atas tandu dalam keadaan sadar, dengan sebuah alat kecil di mulutnya saat menerima perawatan medis. Hal ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya mengenai fungsi alat tersebut dan bagaimana alat itu membantu para dokter meredakan rasa sakitnya di dalam lapangan.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cedera yang mengerikan

    Pada menit ke-54 pertandingan antara Kanada dan Qatar, Koné mengalami tekel keras dari belakang oleh pemain Qatar, Asim Madibo. Awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning, sebelum asisten wasit video (VAR) turun tangan dan meminta tayangan ulang, sehingga pemain Qatar tersebut akhirnya diberi kartu merah.

    Meskipun tim Kanada meraih kemenangan bersejarah dengan skor 6-0, insiden cedera Koné itu mengalahkan semua detail pertandingan lainnya dan menjadi peristiwa paling menonjol bagi para penggemar Kanada.

    Setelah pertandingan, pelatih Jesse Marsh menegaskan bahwa pemain tersebut mengalami patah tulang di kakinya, sambil menyebutkan bahwa ia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat.

    Marsh mengungkapkan bahwa staf pelatih dapat mendengar suara patahan tulang dari area teknis saat cedera terjadi, sebuah adegan yang mencerminkan seberapa parah dan dahsyatnya cedera tersebut.

    Beberapa laporan internasional menyebutkan bahwa cedera tersebut berupa patah tulang pada kaki kiri, sementara rincian lebih lanjut mengenai lokasi dan sifat patah tulang tersebut masih menunggu laporan medis resmi.

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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa prioritas medis dalam kasus seperti ini?

    Dalam kasus cedera serius yang terjadi di lapangan, tujuan utama tim medis bukanlah menyembuhkan cedera sepenuhnya di lapangan, melainkan mengendalikan rasa sakit, menjaga stabilitas kondisi kesehatan korban, memastikan fungsi vitalnya tetap normal, serta mengamankan area yang cedera sebelum memindahkannya dengan aman ke rumah sakit untuk melanjutkan perawatan.

    Oleh karena itu, tim medis berfokus untuk segera meringankan penderitaan Kone sambil memastikan ia tetap dalam keadaan sadar sepenuhnya selama proses evakuasi, demikian dilaporkan situs "vietnam".

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perangkat apa yang digunakan oleh Konie?

    Dalam foto-foto yang tersebar luas di media dan platform media sosial, Koné tampak sedang memegang sebuah perangkat kecil saat berada di atas tandu.

    Menurut laporan situs "Diario Vasco", perangkat tersebut berisi obat yang dikenal sebagai "Penthrox", yaitu obat penghilang rasa sakit yang bekerja cepat dan digunakan untuk meredakan nyeri akut di bawah pengawasan medis langsung.

    Obat ini dikenal di kalangan tenaga medis sebagai “peluit hijau”, karena warna alat inhalasi yang khas dan bentuknya yang menyerupai peluit kecil, serta suara yang dihasilkannya saat digunakan.

    Obat tersebut mengandung “methoxyflurane” sebagai bahan aktif, yang membantu meredakan nyeri dengan cepat dan efektif, tanpa menyebabkan kehilangan kesadaran.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana cara kerja Penthrox?

    Berdasarkan lembar informasi resmi obat tersebut, Pentrox hanya boleh digunakan di bawah pengawasan medis khusus, dan tidak tersedia untuk dijual langsung di apotek.

    Dokumen medis yang diterbitkan oleh Badan Obat dan Produk Kesehatan Spanyol menjelaskan bahwa pengobatan ini ditujukan untuk kasus-kasus yang memerlukan respons cepat guna mengendalikan nyeri akut, terutama dalam situasi darurat.

    Meskipun obat ini telah memperoleh persetujuan medis yang diperlukan di sejumlah negara Eropa sejak bertahun-tahun lalu, petunjuk penggunaannya menekankan bahwa obat ini harus diberikan secara eksklusif oleh dokter atau tenaga medis yang berkualifikasi, baik di rumah sakit maupun melalui tim ambulans dan darurat.

    Salah satu keunggulannya yang paling menonjol adalah cara penggunaannya yang berbeda dari obat penghilang rasa sakit konvensional; obat ini tidak diberikan melalui suntikan maupun diminum, melainkan berbentuk cairan yang dituangkan oleh tenaga medis ke dalam alat inhalasi berwarna hijau yang khusus dirancang untuk tujuan ini, kemudian dihirup oleh pasien melalui mulut alat tersebut untuk mendapatkan penghilang rasa sakit yang cepat.

    Pedoman medis merekomendasikan agar tarikan napas pertama dilakukan dengan tenang dan bertahap hingga pasien terbiasa dengan aroma buah yang khas dari obat ini.

    Selain itu, lembar informasi medis juga menyebutkan bahwa pasien dapat mengontrol sebagian kekuatan efek analgesiknya; efektivitas obat dapat ditingkatkan dengan menutup lubang khusus pada alat tersebut menggunakan jari, namun hal ini hanya boleh dilakukan sesuai petunjuk dari tenaga kesehatan.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengapa digunakan di lapangan?

    Methoxyflurane digunakan dalam dosis rendah untuk meredakan nyeri dengan cepat pada pasien yang sadar, terutama pada kasus cedera akut seperti patah tulang, dislokasi, luka bakar, kecelakaan lalu lintas, dan cedera olahraga.

    Oleh karena itu, penggunaannya menjadi umum di kalangan tim pertolongan pertama dan darurat serta di lapangan olahraga yang memerlukan intervensi cepat untuk mengendalikan rasa sakit sebelum korban dibawa ke rumah sakit.

    Penting untuk ditekankan bahwa obat ini bukanlah obat bius yang menyebabkan kehilangan kesadaran, melainkan obat penghilang rasa sakit yang memungkinkan pasien tetap sadar dan mampu berkomunikasi dengan tim medis selama proses perawatan dan evakuasi.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengapa Koné tetap sadar meskipun mengalami cedera?

    Menjaga kesadaran pasien merupakan salah satu tujuan medis terpenting dalam kasus seperti ini, karena dengan tetap sadar, dokter dapat memantau kondisi saraf dan pernapasan pasien secara terus-menerus, serta memastikan kelancaran sirkulasi darah dan responsnya terhadap berbagai rangsangan.

    Ketika pasien mampu bernapas secara normal dan memiliki tanda-tanda vital yang stabil, penggunaan obat penghilang rasa sakit yang dihirup seperti Pentrox merupakan pilihan yang tepat untuk meredakan rasa sakit tanpa memengaruhi tingkat kesadarannya.

    Oleh karena itu, Ismail Koné terlihat berinteraksi dengan penonton dan menyapa para pendukung saat ia meninggalkan lapangan, meskipun mengalami cedera yang menyakitkan, karena obat tersebut membantunya menahan rasa sakit hingga tiba di rumah sakit dan memulai tahap perawatan bedah.

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