Pelatih Swedia memberikan pembaruan tentang kondisi cedera Alexander Isak dan Dejan Kulusevski menjelang babak playoff Piala Dunia yang krusial

Kondisi kebugaran Kulusevski menjadi perhatian khusus, setelah ia absen sepanjang musim domestik saat ini akibat operasi besar pada patella pada bulan Mei lalu. Potter mengakui bahwa saat ini ia hanya bisa berharap sementara tim medis bekerja tanpa henti untuk memastikan para pemain andalannya bisa kembali bermain. "Saat ini kami hanya bisa berharap dan semoga kami bisa mendapatkan beberapa pemain itu kembali," katanya. "Tapi jika tidak, kami harus mencari solusi dengan pemain yang tersedia."

Proses rehabilitasi pemain berusia 25 tahun ini digambarkan sebagai "rollercoaster" oleh orang-orang terdekatnya. Sebelum kepergiannya baru-baru ini, mantan manajer Tottenham Thomas Frank memberikan wawasan tentang kompleksitas pemulihan gelandang Swedia tersebut, menjelaskan: "Ini adalah cedera yang rumit, di mana penting untuk memastikan tidak ada rasa sakit di lutut. Itulah mengapa dia mendapatkan suntikan, dan semoga itu membantu. Dalam tiga hingga empat minggu ke depan, dia akan bisa berlatih di lapangan tanpa rasa sakit." Namun, Kulusevski baru-baru ini terlihat bepergian ke Barcelona untuk konsultasi medis lebih lanjut, menunjukkan bahwa kembalinya dia belum segera.