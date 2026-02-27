AFP
Pelatih Swedia memberikan pembaruan tentang kondisi cedera Alexander Isak dan Dejan Kulusevski menjelang babak playoff Piala Dunia yang krusial
Perjalanan panjang Kulusevski untuk kembali
Kondisi kebugaran Kulusevski menjadi perhatian khusus, setelah ia absen sepanjang musim domestik saat ini akibat operasi besar pada patella pada bulan Mei lalu. Potter mengakui bahwa saat ini ia hanya bisa berharap sementara tim medis bekerja tanpa henti untuk memastikan para pemain andalannya bisa kembali bermain. "Saat ini kami hanya bisa berharap dan semoga kami bisa mendapatkan beberapa pemain itu kembali," katanya. "Tapi jika tidak, kami harus mencari solusi dengan pemain yang tersedia."
Proses rehabilitasi pemain berusia 25 tahun ini digambarkan sebagai "rollercoaster" oleh orang-orang terdekatnya. Sebelum kepergiannya baru-baru ini, mantan manajer Tottenham Thomas Frank memberikan wawasan tentang kompleksitas pemulihan gelandang Swedia tersebut, menjelaskan: "Ini adalah cedera yang rumit, di mana penting untuk memastikan tidak ada rasa sakit di lutut. Itulah mengapa dia mendapatkan suntikan, dan semoga itu membantu. Dalam tiga hingga empat minggu ke depan, dia akan bisa berlatih di lapangan tanpa rasa sakit." Namun, Kulusevski baru-baru ini terlihat bepergian ke Barcelona untuk konsultasi medis lebih lanjut, menunjukkan bahwa kembalinya dia belum segera.
Jadwal pemulihan Isak masih belum pasti.
Situasi terkait Isak sama mengkhawatirkannya. Penyerang produktif senilai £125 juta ini telah absen sejak Desember setelah mengalami patah tulang fibula dalam pertandingan di Tottenham. Arne Slot baru-baru ini memberikan pembaruan yang hati-hati mengenai perkembangan penyerang tersebut, menunjukkan bahwa ia baru berada pada tahap awal latihan fisik.
“Dengan Alex, saya pikir dia sudah berada di lapangan, bukan dengan sepatu sepak bolanya tapi dengan sepatu lari, untuk pertama kalinya minggu ini,” ungkap Slot. Penilaian ini menyiratkan bahwa pertandingan playoff mendatang mungkin datang sedikit terlalu cepat baginya untuk ikut serta.
Pentingnya yang sangat besar bagi kepentingan nasional
Kehadiran dua pemain ini yang berpotensi absen merupakan pukulan besar secara taktis dan kepemimpinan. Kulusevski telah menjadi figur sentral dalam skuad nasional, memimpin tim dalam lima dari enam pertandingan Nations League sebelum operasi yang dijalani. Penampilan terakhirnya untuk negaranya pada November 2024 merupakan penampilan yang luar biasa, mencetak dua gol dan memberikan assist dalam kemenangan 6-0 atas Azerbaijan. Jika kedua bintang ini tetap absen, Potter akan terpaksa menggali lebih dalam skuadnya untuk mencari gol dan kreativitas yang dibutuhkan untuk mengalahkan tim Ukraina yang tangguh dan menjaga kampanye kualifikasi mereka tetap hidup.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Swedia?
Swedia berupaya untuk memastikan tiket mereka ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui jalur play-off Eropa. Tim Skandinavia ini, yang menjadi runner-up pada edisi 1958, berkompetisi di Jalur 2 play-off, dengan pemenang akhir akan bergabung dengan Grup F bersama Jepang, Belanda, dan Tunisia. Upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia untuk ke-13 kalinya dalam sejarah dan kembali ke Amerika Serikat, di mana mereka terkenal meraih posisi ketiga pada 1994, dimulai dengan pertandingan semifinal melawan Ukraina pada 26 Maret di Valencia. Jika mereka berhasil melewati rintangan awal ini, Swedia akan menjadi tuan rumah pertandingan final penentu pada 31 Maret di Solna, menghadapi Polandia atau Albania untuk memperebutkan tempat yang didambakan di ajang bergengsi dunia.
