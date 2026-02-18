Getty Images Sport
Pelatih Sevilla dijatuhi hukuman larangan bertanding selama tujuh pertandingan setelah menerima kartu merah dalam pertandingan La Liga yang panas, dengan dua pemain lainnya juga dijatuhi hukuman larangan bertanding
Menguraikan sanksi tujuh pertandingan
Almeyda mendapat kartu merah selama pertandingan timnya melawan Real Sociedad setelah dengan keras memprotes keputusan wasit. Insiden tersebut semakin memanas ketika ia masuk ke lapangan dan terus memprotes selama hampir satu menit penuh. Setelah dikeluarkan, pelatih Argentina berusia 52 tahun itu berlari ke lapangan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, dengan marah menghadapi wasit selama lebih dari satu menit, memicu pengawasan lebih lanjut terhadap perilakunya dari pihak wasit dan pengamat.
Larangan total bagi Almeyda dibagi menjadi beberapa pelanggaran spesifik yang dicatat oleh pejabat. Rinciannya meliputi tiga pertandingan karena "penghinaan," yang merupakan bagian paling serius dari putusan dan berasal dari kata-kata atau gestur yang terekam setelah kartu merah ditunjukkan. Selain itu, ia menerima dua pertandingan karena protes, yang menjadi penyebab awal pengusiran, serta satu pertandingan karena "perilaku yang bertentangan dengan tata tertib olahraga," terkait dengan tendangannya terhadap botol air dan konfrontasinya dengan asisten wasit. Pertandingan terakhir ditambahkan karena "gagal pergi ke ruang ganti," setelah ia tetap berada di area terowongan dan menunda keluarnya dari zona teknis.
Sevilla akan mengajukan banding atas sanksi skorsing Almeyda.
Sevilla telah berusaha membela manajer mereka dengan menyertakan bukti video yang mereka klaim bertentangan dengan laporan resmi wasit. Akibatnya, klub Andalusia tersebut mengonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Komite Banding dan siap membawa masalah ini ke otoritas hukum olahraga tertinggi jika diperlukan untuk mengurangi durasi sanksi yang saat ini mencakup setengah dari 14 pertandingan sisa.
Pernyataan dari Sevilla berbunyi: "Klub, setelah mengetahui larangan tujuh pertandingan bagi pelatih kepala kami dari Komite Disiplin setelah kartu merah yang diterimanya pada akhir pekan lalu melawan Alavés, ingin menyatakan hal berikut.
"Dukungan penuh kami kepada pelatih kepala kami terhadap hukuman yang kami anggap berlebihan.
"Kami berbagi penyesalan dan permintaan maaf yang diungkapkan oleh pelatih sendiri setelah pertandingan terkait reaksinya.
"Bahwa departemen hukum klub akan mengupayakan semua jalur yang tersedia untuk mengajukan banding terhadap sanksi yang kami anggap berlebihan, baik dalam hal jumlah pertandingan yang dijatuhkan maupun cara fakta-fakta tersebut dijelaskan.
"Kami menghormati otoritas hukum olahraga dan keputusan mereka, tetapi akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk mempertahankan hak-hak sah kami dan hak-hak pelatih kami."
Perbandingan historis dalam sepak bola Spanyol
Larangan bertanding selama tujuh pertandingan ini merupakan salah satu hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seorang pelatih di sepak bola profesional Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menemukan kasus serupa, kita harus kembali ke musim 2014-15, ketika rekan senegara dan teman Almeyda, Diego Simeone, dijatuhi larangan bertanding selama delapan pertandingan. Selama pertandingan Piala Super Spanyol antara Atletico Madrid dan Real Madrid, Simeone dikeluarkan dari lapangan karena protesnya yang mencolok dengan tangan terangkat; mengabaikan instruksi wasit keempat yang beberapa kali memperingatkannya untuk menghentikan sikapnya.
Situasi Simeone memburuk secara signifikan karena reaksi fisiknya. Wasit pertandingan Fernandez Borbalan mencatat dalam laporannya bahwa "setelah dikeluarkan, ia mendekati wasit keempat dan memukulnya dengan telapak tangan terbuka di kepala dua kali. Selanjutnya, sebelum kembali ke ruang ganti, ia bertepuk tangan beberapa kali sebagai tanda ketidaksetujuan terhadap keputusan yang diambil." Secara efektif, manajer Atletico tersebut telah memukul wasit keempat dua kali di bagian belakang kepala, yang mengakibatkan tindakan disiplin bersejarah yang menjadi patokan hingga ledakan emosi Almeyda baru-baru ini.
Dampak terhadap kelangsungan hidup dan tujuan Sevilla
Dengan 14 pertandingan tersisa di musim La Liga, kehilangan Almeyda untuk tujuh dari pertandingan tersebut menjadi mimpi buruk logistik bagi klub Nervion. Manajer tersebut akan terpaksa menonton dari tribun saat timnya memasuki fase krusial musim ini. Tim hukum Sevilla bekerja tanpa henti untuk memastikan banding mereka didengar sebelum pertandingan berikutnya, dengan argumen bahwa laporan wasit tidak mencerminkan dengan akurat peristiwa yang terekam kamera selama kekalahan melawan Alaves.
Almeyda bukanlah satu-satunya sosok yang akan absen dalam pertandingan melawan Getafe, karena Joan Jordan dan Juanlu masing-masing dijatuhi hukuman larangan bermain dua dan satu pertandingan setelah diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Alaves.
