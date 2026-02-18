Pelatih Sevilla dijatuhi hukuman larangan bertanding selama tujuh pertandingan setelah menerima kartu merah dalam pertandingan La Liga yang panas, dengan dua pemain lainnya juga dijatuhi hukuman larangan bertanding

Sevilla telah berusaha membela manajer mereka dengan menyertakan bukti video yang mereka klaim bertentangan dengan laporan resmi wasit. Akibatnya, klub Andalusia tersebut mengonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Komite Banding dan siap membawa masalah ini ke otoritas hukum olahraga tertinggi jika diperlukan untuk mengurangi durasi sanksi yang saat ini mencakup setengah dari 14 pertandingan sisa.

Pernyataan dari Sevilla berbunyi: "Klub, setelah mengetahui larangan tujuh pertandingan bagi pelatih kepala kami dari Komite Disiplin setelah kartu merah yang diterimanya pada akhir pekan lalu melawan Alavés, ingin menyatakan hal berikut.

"Dukungan penuh kami kepada pelatih kepala kami terhadap hukuman yang kami anggap berlebihan.

"Kami berbagi penyesalan dan permintaan maaf yang diungkapkan oleh pelatih sendiri setelah pertandingan terkait reaksinya.

"Bahwa departemen hukum klub akan mengupayakan semua jalur yang tersedia untuk mengajukan banding terhadap sanksi yang kami anggap berlebihan, baik dalam hal jumlah pertandingan yang dijatuhkan maupun cara fakta-fakta tersebut dijelaskan.

"Kami menghormati otoritas hukum olahraga dan keputusan mereka, tetapi akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk mempertahankan hak-hak sah kami dan hak-hak pelatih kami."