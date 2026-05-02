Pelatih sementara Chelsea, Calum McFarlane, menanggapi kunjungan terbaru Enzo Fernandez ke Madrid
Manajer Chelsea tak terlalu memikirkan kunjungan ke Madrid selama masa libur tim
Fernandez bertolak ke Spanyol selama libur tiga hari yang diberikan kepada skuad Chelsea oleh pelatih sementara McFarlane. Gelandang tersebut ditemani oleh rekan setimnya, Marc Cucurella dan Joao Pedro, saat ketiganya menghadiri turnamen tenis Madrid Open. Fernandez menarik perhatian setelah terlihat duduk berdekatan dengan bintang Real Madrid, Bellingham, di acara tersebut. Penampakan tersebut dengan cepat memicu kembali spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub raksasa Spanyol tersebut.
Agen McFarlane dan Fernandez menanggapi spekulasi tersebut
Namun, McFarlane meredam situasi tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran terkait perjalanan itu maupun dampaknya bagi tim. Manajer sementara itu membela keputusan para pemainnya untuk menghabiskan waktu libur mereka bersama-sama.
"Kami memberi para pemain tiga hari libur dan menurut saya, hal ini menunjukkan banyak hal tentang kelompok ini bahwa mereka pergi bersama," kata McFarlane. "Saya senang mereka menghabiskan waktu bersama dan mereka pergi ke Madrid untuk menonton tenis, jadi sejujurnya saya tidak melihat ada masalah dengan hal itu."
"Dia juga berada di sana tahun lalu bersama rekan-rekan setimnya. Saat terakhir kali mereka libur, mereka juga menghabiskan waktu bersama, jadi menurut saya ini merupakan tanda positif bagi kekompakan dalam kelompok ini."
Agen Fernandez angkat bicara
Agen Fernandez, Javier Pastore, juga berusaha meredam spekulasi yang mengaitkan gelandang tersebut dengan kepindahan ke Real Madrid.
"Banyak yang dibicarakan, tapi kenyataannya tidak ada yang benar-benar terjadi. Dia fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik di Chelsea," katanya kepada AS. "Memang benar dia membuat beberapa komentar yang mungkin tidak ideal saat itu, tapi dia tidak mengatakan hal yang aneh. Dia hanya berbicara tentang Madrid, yang sangat dia sukai."
Chelsea bertekad menutup musim dengan gemilang
Chelsea akan menghadapi Nottingham Forest dan Liverpool dalam dua laga berikutnya sebelum fokus mereka beralih ke final Piala FA, dalam upaya merebut trofi sebagai penutup musim yang kurang konsisten. Fernandez diperkirakan akan memainkan peran sentral setelah kontribusinya yang menentukan di semifinal, di mana ia mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan atas Leeds United.
Masa depan jangka panjang pemain asal Argentina ini mungkin masih menjadi sorotan selama jendela transfer musim panas. Namun, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2032 dan nilai pasar sebesar £106,8 juta, Chelsea saat ini berfokus pada menjaga stabilitas dalam skuad saat musim memasuki tahap penentuan.