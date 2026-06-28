Pelatih Portugal menanggapi dengan tegas perbandingan antara Ronaldo dengan Messi dan Haaland

Dalam tanggapan tegasnya atas pertanyaan seorang jurnalis dari ESPN selama konferensi pers—di mana sang jurnalis membandingkan partisipasi Cristiano Ronaldo selama 90 menit penuh di semua pertandingan pada usia 41 tahun, sementara Messi dan Haaland diberi waktu istirahat oleh tim nasional masing-masing—Roberto Martínez menegaskan: "Jelas, kami tidak membandingkan para pemain di tim kami dengan pemain lain untuk mengambil keputusan; menurut saya, hal itu akan sangat kekanak-kanakan dan sama sekali tidak profesional."

Martínez menjelaskan bahwa staf pelatih memantau Ronaldo dengan cermat, seraya mengatakan: “Saya bisa katakan bahwa kami memantau semua informasi dan data yang kami peroleh secara langsung selama pertandingan, dan tentu saja apa yang kami lakukan juga di sela-sela sesi latihan.”

Mengenai kesiapan Ronaldo dan kemampuannya bermain selama 90 menit penuh melawan Kolombia, sang pelatih menyoroti: “Cristiano terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih berkaitan dengan kekuatan mental, selalu disiplin di posisinya, dan membuka ruang untuk pola serangan kami.”

Martinez menegaskan tidak ada halangan yang menghalangi Ronaldo untuk bermain dengan mengatakan: “Oleh karena itu, tidak ada masalah fisik maupun mental bagi Cristiano dalam pertandingan hari ini untuk bermain selama 90 menit penuh. Mungkin di pertandingan berikutnya kami perlu melakukan pergantian, tetapi hal ini berlaku untuk pemain mana pun; kami mengikuti informasi dan data yang kami miliki.”

Baca juga: Kejutan Piala Dunia mengubah rencana Barcelona terhadap bintang mereka