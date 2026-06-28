Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

Diterjemahkan oleh

Pelatih Portugal menanggapi dengan tegas perbandingan antara Ronaldo dengan Messi dan Haaland

Portugal vs Croatia
Portugal
Croatia
World Cup
Colombia vs Portugal
Colombia
C. Ronaldo
R. Martinez
D. Jota
D. Costa
D. Dalot
J. Cancelo
J. Neves
L. Messi
E. Haaland
Portugal
Kroasia
Kanada
Kolombia
AS
Spanyol
Argentina
Norwegia

"... Ini benar-benar kekanak-kanakan"

Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal, memuji penampilan timnya saat menghadapi Kolombia, sambil menegaskan bahwa itu adalah "pertandingan yang luar biasa" bagi kedua tim yang telah memastikan lolos sebelumnya, serta menggambarkannya sebagai ujian yang sangat berharga yang meningkatkan kesiapan tim untuk menghadapi tuntutan Piala Dunia yang berat di bawah kondisi cuaca yang sulit.

Portugal bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada Minggu pagi, sehingga Kolombia tetap memimpin Grup 11 dengan 7 poin dan lolos ke babak 32 besar bersama Portugal yang mengakhiri kompetisi dengan 5 poin.

Portugal dijadwalkan akan berhadapan dengan timnas Kroasia di babak berikutnya, sementara Kolombia akan bertanding melawan Ghana.

  • "Ronaldo tak ada bandingannya, dan keputusan kami bukanlah keputusan yang kekanak-kanakan"

    Dalam tanggapan tegasnya atas pertanyaan seorang jurnalis dari ESPN selama konferensi pers—di mana sang jurnalis membandingkan partisipasi Cristiano Ronaldo selama 90 menit penuh di semua pertandingan pada usia 41 tahun, sementara Messi dan Haaland diberi waktu istirahat oleh tim nasional masing-masing—Roberto Martínez menegaskan: "Jelas, kami tidak membandingkan para pemain di tim kami dengan pemain lain untuk mengambil keputusan; menurut saya, hal itu akan sangat kekanak-kanakan dan sama sekali tidak profesional."

    Martínez menjelaskan bahwa staf pelatih memantau Ronaldo dengan cermat, seraya mengatakan: “Saya bisa katakan bahwa kami memantau semua informasi dan data yang kami peroleh secara langsung selama pertandingan, dan tentu saja apa yang kami lakukan juga di sela-sela sesi latihan.” 

    Mengenai kesiapan Ronaldo dan kemampuannya bermain selama 90 menit penuh melawan Kolombia, sang pelatih menyoroti: “Cristiano terbiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ini lebih berkaitan dengan kekuatan mental, selalu disiplin di posisinya, dan membuka ruang untuk pola serangan kami.”

    Martinez menegaskan tidak ada halangan yang menghalangi Ronaldo untuk bermain dengan mengatakan: “Oleh karena itu, tidak ada masalah fisik maupun mental bagi Cristiano dalam pertandingan hari ini untuk bermain selama 90 menit penuh. Mungkin di pertandingan berikutnya kami perlu melakukan pergantian, tetapi hal ini berlaku untuk pemain mana pun; kami mengikuti informasi dan data yang kami miliki.”

    Baca juga: Kejutan Piala Dunia mengubah rencana Barcelona terhadap bintang mereka

    • Iklan

  • Filsafat rotasi... dan ujian yang berharga

    Martínez menambahkan sambil menjelaskan filosofi rotasi pemain dan pemantauan kondisi fisik: "Hari ini kami memanfaatkan energi João Neves selama 45 menit, dan kami memainkan Rúben Neves selama 45 menit, serta menurunkan Diogo Dalot dan João Cancelo; ada posisi-posisi berbeda di lapangan yang membutuhkan tuntutan berbeda, dan kami memantau hal itu dengan sangat teliti."

    Pelatih tersebut melanjutkan penjelasannya mengenai mekanisme pemilihan susunan pemain: “Ada informasi yang kami peroleh di antara pertandingan; ada pemain yang mengalami benturan, ada yang bermain dengan cedera ringan, ada yang benar-benar siap, dan ada yang sedang dalam performa terbaik; semua informasi ini penting bagi kami untuk memanfaatkan semua pemain, dan seperti yang saya katakan, kami telah memainkan 21 pemain lapangan.”

    Dalam penilaian teknis umumnya terhadap pertandingan tersebut, Martínez menyoroti bahwa laga melawan Kolombia merupakan “pertandingan yang luar biasa” bagi kedua tim yang telah memastikan lolos sebelumnya, dan ia menggambarkannya sebagai ujian yang sangat berharga yang meningkatkan kesiapan tim untuk menghadapi tuntutan Piala Dunia yang berat di bawah kondisi cuaca yang sulit.

    Baca juga: Video.. Kapten Yordania: Mengulangi hal ini memalukan.. dan kami hanya kekurangan satu hal

  • Pujian untuk kiper Diogo Costa dan ketangguhan pertahanan

    Pelatih tersebut mengungkapkan kepuasannya yang besar atas ketangguhan pertahanan serta penampilan kiper Diogo Costa yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih di hadapan serangan berulang Kolombia di sepertiga akhir lapangan, sambil menegaskan bahwa penampilan ini membantu menyesuaikan dan meningkatkan struktur taktis pertahanan Portugal.

    Martínez mengakui bahwa Portugal membiarkan Kolombia menerapkan gaya permainannya yang mengandalkan serangan balik dan duel satu lawan satu, sambil mencatat bahwa timnya tidak mengambil keputusan yang tepat untuk menguasai bola sebagaimana mestinya, sehingga pertandingan menjadi lebih terbuka daripada yang diinginkan.

    Baca juga: Video: Mungkin Mereka Meledakkannya?.. Stadion yang Hancur Memperparah Kontroversi seputar Piala Dunia Amerika

  • Perbandingan antara Kolombia dan Kroasia tidak mungkin dilakukan

    Martínez menekankan bahwa Portugal memasuki babak gugur dengan kepercayaan diri yang lebih besar dan kesiapan yang lebih tinggi, sambil menambahkan: “Tim ini kini lebih bersatu secara mental dan lebih bertanggung jawab setelah menghadapi masa-masa sulit ini,” serta menegaskan bahwa tujuannya tidak berubah, yaitu berusaha memenangkan semua pertandingan dan mencapai level tertinggi.

    Dalam jawabannya dalam bahasa Spanyol mengenai kesamaan antara Kolombia dan lawan mereka berikutnya, Kroasia, Martínez menjelaskan: “Keduanya adalah tim yang sangat berbeda; kami membandingkan tim Eropa seperti Kroasia dengan tim Amerika Selatan seperti Kolombia, dan keduanya sangat berbeda dalam hal filosofi permainan dan pemanfaatan ruang,” sambil pada saat yang sama memuji keputusan wasit dan bantuan teknologi video dalam mengelola pertandingan yang sulit tersebut.

    Baca juga:

    Perubahan yang Berakibat Fatal... Tuduhan Memalukan Mengancam Bintang Afrika di Piala Dunia

    Kejutan di Piala Dunia mengubah rencana Barcelona terhadap bintangnya

  • Peringatan dan Penghormatan kepada Jota

    Menanggapi pertanyaan mengenai pertandingan mendatang yang bertepatan dengan peringatan kematian pemain Diogo (Jota), Martinez mengatakan: "Setiap hari adalah hari yang sulit saat kami berlatih, dan selalu ada momen-momen di mana kenangan tentang Jota kembali menghampiri kami. Saya tidak mengatakan bahwa peringatan ini harus terasa sulit secara khusus, melainkan ini adalah momen untuk merayakan dan menghormatinya, karena semua yang kami mulai di tim ini dimulai bersamanya dan kami memenangkan Liga Bangsa-Bangsa Eropa bersamanya, dan kepergiannya secara fisik justru membuat kami menjadi tim yang lebih kuat."

    Baca juga:“Karena kamu masih terus menciptakan sejarah”... Ronaldo menerima pesan yang mengharukan

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Croatia crest
Croatia
CRO