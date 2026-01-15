Pelatih Ipswich Town Maju-Mundur Soal Peminjaman Elkan Baggott Ke Klub Lain

Ketika ditanya apakah Baggott mungkin akan mengikuti jejak Cameron Humphreys yang dipinjamkan lagi selama jendela transfer Januari, McKenna kepada Ipswich Star menjawab: “Bukan tidak mungkin. Kami sedang berdiskusi dengan dia.”

“Ini adalah keseimbangan yang rumit, karena dia salah satu dari empat bek tengah senior tahun ini. Saya rasa tidak ada klub di Championship yang memiliki kurang dari empat bek tengah senior.”

"Tiga pemain di depannya hampir tidak pernah absen bermain sama sekali, jadi dia belum mendapatkan menit bermain di lapangan, tetapi saya tetap berpikir dia telah berkembang. Dedikasinya dalam latihan sangat luar biasa.”

“Dia telah bekerja sangat keras dengan para pelatih secara individual. Saya pikir dia adalah pemain yang lebih baik sekarang daripada pada tanggal 1 Juli.”

“Saya rasa dia akan melihat hasil dari kerja kerasnya ketika dia mulai mendapatkan menit bermain lagi, kapan pun dan di mana pun itu.”