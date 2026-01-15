Ipswich Town
Pelatih Ipswich Town Maju-Mundur Soal Peminjaman Elkan Baggott Ke Klub Lain
McKenna berbicara dengan Baggott terkait peminjaman
Ipswich Town sedang membidik sejumlah pemain baru di bursa trannsfer musim dingin demi mewujudkan ambisi mereka promosi ke Liga Primer. Kehadiran muka baru ini tentunya harus mengorbankan pemain yang berada di dalam skuad. Nama Elkan Baggott menjadi salah satu yang santer bakal dipinjamkan ke klub lain, karena dia belum mendapatkan menit bermain mumpuni. Pelatih Kieran McKenna mengkonfirmasi telah melakukan diskusi mengenai peminjaman Baggott, tetapi di lain sisi dia merasa khawatir akan kekurangan pemain di posisi bek tengah.
Baggott mulai mendapat menit bermain di musim ini
Pemain diaspora Indonesia tersebut belum pernah dimainkan Ipswich di Championship musim ini. Dia menjadi pilihan keempat di belakang Dara O'Shea, Cedric Kipre, dan Jacob Greaves pada posisi bek tengah. Namun McKenna memberikan kesempatan kepada Baggott untuk merasakan atmosfer pertandingan dengan memainkan pemuda berusia 23 tahun tersebut tampil dari menit ke-89 melawan Blackpool di Piala FA pada akhir pekan kemarin.
McKenna tak ingin kekurangan stok di posisi bek tengah
Ketika ditanya apakah Baggott mungkin akan mengikuti jejak Cameron Humphreys yang dipinjamkan lagi selama jendela transfer Januari, McKenna kepada Ipswich Star menjawab: “Bukan tidak mungkin. Kami sedang berdiskusi dengan dia.”
“Ini adalah keseimbangan yang rumit, karena dia salah satu dari empat bek tengah senior tahun ini. Saya rasa tidak ada klub di Championship yang memiliki kurang dari empat bek tengah senior.”
"Tiga pemain di depannya hampir tidak pernah absen bermain sama sekali, jadi dia belum mendapatkan menit bermain di lapangan, tetapi saya tetap berpikir dia telah berkembang. Dedikasinya dalam latihan sangat luar biasa.”
“Dia telah bekerja sangat keras dengan para pelatih secara individual. Saya pikir dia adalah pemain yang lebih baik sekarang daripada pada tanggal 1 Juli.”
“Saya rasa dia akan melihat hasil dari kerja kerasnya ketika dia mulai mendapatkan menit bermain lagi, kapan pun dan di mana pun itu.”
Sang pelatih tak mau terburu-buru mengambil keputusan
McKenna mengakui dia bersama staf pelatih akan membahas masalah ini lebih dalam lagi. Apalagi peluang Ipswich untuk promosi otomatis ke Liga Primer juga terbuka, karena mereka saat ini berada di posisi ketiga klasemen, dua poin di belakang Middlesbrough dengan satu pertandingan sisa lebih banyak.
“Kami mencoba membuat penilaian yang tepat, karena meski kami memiliki ketersediaan pemain pengganti yang sangat baik di paruh pertama musim ini, itu bisa berubah dengan cepat. Kami harus memastikan memiliki cukup persaingan dan pemain pengganti,” jelas McKenna.
“Namun, dengan pemain muda berbakat yang sangat kami hargai, kami ingin mereka mendapatkan menit bermain untuk pengembangan mereka juga. Jadi kami akan mencoba membuat keputusan yang tepat dalam beberapa minggu ke depan.”
