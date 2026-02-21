Getty Images Sport
Pelatih interim baru Tottenham, Igor Tudor, membuat klaim besar tentang degradasi saat Spurs menghadapi 'situasi darurat'
Spurs terancam degradasi setelah rentetan hasil buruk.
Tottenham berharap untuk musim yang lebih baik di kompetisi domestik, setelah memenangkan Liga Europa di bawah manajer sebelumnya, Ange Postecoglou, sebelum manajer asal Yunani-Australia itu dipecat dan digantikan oleh Thomas Frank.
Manajer asal Denmark itu memulai dengan cukup baik, tetapi performa buruk membuat Spurs terpuruk ke zona degradasi, dengan kemenangan terakhir mereka di kasta tertinggi Inggris terjadi pada akhir Januari di Crystal Palace. Frank dipecat setelah kekalahan terbaru dari Newcastle United, dengan Tudor didatangkan dengan reputasi sebagai pemadam kebakaran dan mampu membalikkan situasi yang buruk.
Ini merupakan taruhan besar bagi pihak yang memimpin tim London Utara, yang saat ini hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18 sebelum pertandingan akhir pekan ini. Tottenham masih memiliki daftar cedera yang sangat panjang, dengan James Maddison dan Dejan Kulusevski belum bermain sama sekali musim ini. Pemain seperti Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro, dan Souza saat ini tidak tersedia, sementara Cristian Romero masih harus menjalani tiga pertandingan lagi dari hukuman larangan bermain domestik.
Tudor tidak terpengaruh oleh 'situasi darurat'
Ada banyak masalah yang harus dihadapi Tudor, tetapi pelatih asal Kroasia itu mengatakan dia yakin dengan kualitas skuadnya dan percaya mereka bisa keluar dari zona bahaya dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang derby London Utara melawan Arsenal pada Minggu, Tudor mengatakan: “Apa yang saya lihat minggu ini adalah kualitas para pemain. Kami memiliki kualitas yang luar biasa dalam skuad.”
Ketika ditanya apakah Tottenham akan menjadi tim Premier League musim depan, dia menjawab dengan singkat: “100%”
Ia menambahkan: “Ketika Anda memulai pra-musim dan kemudian memiliki 50 hari pra-musim dengan 20 pemain, tentu saja kita melihat gaya bermainnya. Ini adalah situasi darurat, ketika Anda harus cepat menemukan apa yang cocok untuk 10 plus tiga pemain, dan itu sangat berbeda.”
Pelatih baru tidak memperhatikan klasemen Liga Premier.
Para penggemar Spurs tentu saja merasa cemas dengan penurunan peringkat tim mereka di klasemen Premier League, tetapi Tudor mengungkapkan bahwa ia tidak akan memantau posisi tim barunya di klasemen antara sekarang hingga akhir musim, dengan alasan ia lebih fokus pada performa tim.
Ia mengatakan: “Ketika saya melatih, saya tidak pernah melihat klasemen. Mungkin terdengar aneh. Saya tidak melihat di mana posisi kita. Ini adalah proses. Jika Anda bertanya apa yang akan kita lihat pada Minggu, saya yakin kita akan melihat sesuatu yang konkret, sesuatu yang baik yang akan disukai orang-orang.”
Tudor baru-baru ini pernah melatih Marseille, Lazio, dan Juventus, memenangkan 10 dari 24 pertandingan saat melatih La Vecchia Signora pada Maret 2025 sebelum ia hengkang pada Oktober tahun yang sama.
Tudor menghadapi awal yang berat dalam derby London Utara.
Tudor mungkin tidak bisa mendapatkan pertandingan pertama yang lebih menantang sebagai manajer Tottenham, dengan Arsenal akan bertandang pada Minggu untuk derby London Utara. The Gunners saat ini berada di puncak klasemen Premier League, namun mereka mengalami kekalahan dalam pertandingan terakhir mereka, membuang keunggulan 2-0 untuk imbang dengan Wolves yang sedang terpuruk pada Rabu malam.
Setelah laga derby, Tudor akan memimpin Spurs menghadapi Fulham, Palace, Liverpool, dan Nottingham Forest dalam sisa bulan Maret. Mereka juga belum mengetahui lawan mereka di babak 16 besar Liga Champions, dengan Club Brugge, Galatasaray, Juventus, dan Atletico Madrid sebagai calon lawan potensial.
