Pelatih interim baru Tottenham, Igor Tudor, membuat klaim besar tentang degradasi saat Spurs menghadapi 'situasi darurat'

Tottenham berharap untuk musim yang lebih baik di kompetisi domestik, setelah memenangkan Liga Europa di bawah manajer sebelumnya, Ange Postecoglou, sebelum manajer asal Yunani-Australia itu dipecat dan digantikan oleh Thomas Frank.

Manajer asal Denmark itu memulai dengan cukup baik, tetapi performa buruk membuat Spurs terpuruk ke zona degradasi, dengan kemenangan terakhir mereka di kasta tertinggi Inggris terjadi pada akhir Januari di Crystal Palace. Frank dipecat setelah kekalahan terbaru dari Newcastle United, dengan Tudor didatangkan dengan reputasi sebagai pemadam kebakaran dan mampu membalikkan situasi yang buruk.

Ini merupakan taruhan besar bagi pihak yang memimpin tim London Utara, yang saat ini hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18 sebelum pertandingan akhir pekan ini. Tottenham masih memiliki daftar cedera yang sangat panjang, dengan James Maddison dan Dejan Kulusevski belum bermain sama sekali musim ini. Pemain seperti Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro, dan Souza saat ini tidak tersedia, sementara Cristian Romero masih harus menjalani tiga pertandingan lagi dari hukuman larangan bermain domestik.