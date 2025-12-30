Pelatih Garudayaksa FC Akui Masih Banyak PR Usai Ditahan Imbang Persiraja

Menanggapi hasil imbang tersebut, pelatih Khamid Mulyono mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh anak asuhnya di sisa laga musim ini.

"Yang jelas kita kehilangan poin di kandang pada sore hari ini, namun saya tetap apresiasi kinerja pemain saya yang sudah bermain dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa ruang yang belum bisa dimanfaatkan untuk terjadinya gol," tuturnya.

"Gol tadi terjadi dari transisi yang ada foul sehingga menjadi penalti. Itu yang menjadi PR dan pada saat kita sedang dalam intensitas tinggi, perlu pemin-pemain kita unggul dalam prediksi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi, karena memang sepakbola kita berjalan dengan cepat dan itu yang menjadi PR kita," imbuh figur yang akrab disapa Doel Khamid ini.