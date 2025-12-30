Garudayaksa
Pelatih Garudayaksa FC Akui Masih Banyak PR Usai Ditahan Imbang Persiraja
Apa Yang Terjadi?
Garudayaksa FC gagal menjauh dari kejaran para pesaingnya, setelah harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Persiraja Banda Aceh, pada pekan ke-13 Grup 1 Pegadaian Championship, di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (29/12) sore WIB.
Di laga itu, Persiraja membuka keunggulan lebih dulu melalui eksekusi penalti Connor Flynn Gillespie (28') sebelum disamakan oleh Raihan Utama (42'). Adapun laga sempat ditunda selama 20 menit karena cuaca buruk dan sempat dibuka dengan mengheningkan cipta untuk korban bencana di wilayah Sumatera.
Apa Yang Dikatakan?
Menanggapi hasil imbang tersebut, pelatih Khamid Mulyono mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh anak asuhnya di sisa laga musim ini.
"Yang jelas kita kehilangan poin di kandang pada sore hari ini, namun saya tetap apresiasi kinerja pemain saya yang sudah bermain dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa ruang yang belum bisa dimanfaatkan untuk terjadinya gol," tuturnya.
"Gol tadi terjadi dari transisi yang ada foul sehingga menjadi penalti. Itu yang menjadi PR dan pada saat kita sedang dalam intensitas tinggi, perlu pemin-pemain kita unggul dalam prediksi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi, karena memang sepakbola kita berjalan dengan cepat dan itu yang menjadi PR kita," imbuh figur yang akrab disapa Doel Khamid ini.
Butuh Pemain Baru
Ke depannya, Khamid mengungkapkan dirinya akan melakukan evaluasi terhadap para pemain selama putaran pertama. Menurutnya, saat ini tim pelatih tengah mencari pemain baru untuk mengisi lini tengah dan sektor depan.
"Memang kami bermain tanpa adanya striker murni dan kebetulan dua striker kita dalam kondisi tidak bagus, dan ini menjadi bahan evaluasi kita menjelang transfer dalam menjalani putaran kedua dan ketiga," ucap sang pelatih.
"Karena permasalahan kebugaran makanya kami butuh striker dan juga kita belum punya posisi mildfider murni, jadi untuk transfer nanti kita butuh dua posisi tersebut."
Posisi Rawan Tergeser
Tambahan satu poin membuat Garudayaksa mengoleksi 28 poin. Namun, posisi mereka rawan digeser oleh Adhyaksa (23) dan Sumsel United (23) yang menguntit di belakang.
Apalagi di laga selanjutnya, Agus Nova dan kolega bakal bertandang ke markas Adhayksa di Banten International Stadium, Minggu (4/1) sore WIB. Khamid pun mematok target untuk tidak kehilangan poin di laga penting tersebut.
"Kali ini juga tidak hanya Adhyaksa yang menjadi pesaing, tetapi juga Sumsel sudah mendekat. Untuk Adhyaksa sebagai rival kebetulan kemarin mereka hanya dapat satu poin dan kita saat ini juga hanya dapat satu poin. Jadi nanti saat kita away ke markas Adhyaksa kita akan tetap seperti biasa dan melakukan pressure untuk mencuri poin dari kandang mereka," pungkasnya.
