Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pelatih Galatasaray mengecam 'wasit terburuk di dunia' setelah kekalahan telak dari Liverpool
Malam yang penuh kekecewaan di Merseyside
Raksasa Turki itu bertandang ke Anfield dengan penuh harapan setelah meraih kemenangan tipis pada leg pertama, namun impian tersebut hancur berantakan akibat penampilan Liverpool yang tanpa ampun. Meskipun skor 4-0 menunjukkan dominasi penuh, narasi di kubu tim tamu justru berfokus pada kinerja wasit.
Tim asuhan Buruk kesulitan menghadapi intensitas tim Liga Premier tersebut, dan kewalahan dalam transisi serangan. Namun, keluhan utama sang manajer terletak pada kurangnya perlindungan yang diberikan kepada striker andalannya, Victor Osimhen, yang harus menghadapi pertarungan fisik sepanjang leg kedua babak 16 besar.
- AFP
Penilaian tajam dari manajer
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan yang memanas, Buruk tidak segan-segan mengutarakan pendapatnya. Ia merasa timnya diperlakukan tidak adil oleh wasit yang gagal memenuhi standar yang dibutuhkan untuk pertandingan sistem gugur Eropa yang sangat krusial.
"[Ibrahima] Konate dengan mudah melakukan pelanggaran di area Victor Osimhen," kata Buruk seperti dikutip Hurriyet. "Padahal kami mengharapkan wasit terbaik di dunia, justru wasit terburuk di dunia yang memimpin pertandingan ini. Liverpool jelas pantas menang."
Kekalahan ini diperparah oleh daftar cedera yang semakin panjang, dengan Buruk menegaskan: "Noa Lang mengalami cedera serius pada jarinya. Ia akan dibawa ke rumah sakit di sini. Victor Osimhen juga mengalami rasa sakit."
Kejujuran di tengah reruntuhan
Meskipun marah kepada wasit, Buruk tetap jujur mengenai kelemahan timnya. Ia mengakui bahwa Galatasaray gagal mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan klub raksasa Eropa, meskipun kipernya tampil heroik.
"Tidak ada yang berjalan dengan baik dalam pertandingan ini," tambahnya. "Pilihan-pilihan kami, keputusan-keputusan salah kami selama pertandingan... Anda bisa kalah dalam sebuah pertandingan, tapi kami tidak pantas menang berdasarkan penampilan kami. Kami harus bermain jauh lebih baik, tapi kami tidak bisa. Kami kebobolan 4 gol, memberikan banyak peluang. Ugurcan Cakir bermain bagus, tapi hasilnya tetap 4-0. Saya sangat kecewa."
Dia mengakhiri dengan permintaan maaf kepada para pendukung yang datang, sambil mencatat kurangnya pengalaman dalam skuadnya. Pelatih tersebut mengatakan: "Kami memberi harapan kepada para penggemar, tapi kami tidak bisa menepatinya. Kami adalah tim baru; banyak pemain kami yang bermain di level ini di Liga Champions untuk pertama kalinya. Kami memiliki sedikit pemain yang pernah bermain di babak 16 besar. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain atas usaha mereka, tapi saya juga meminta maaf kepada para penggemar."
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada prestasi di dalam negeri
Setelah tersingkir dari kompetisi Eropa, Galatasaray harus segera kembali fokus ke Super Lig, di mana mereka saat ini menduduki puncak klasemen. Performa mereka di liga domestik tetap solid, dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga liga terakhir, serta mempertahankan keunggulan empat poin atas rival terdekat mereka, Fenerbahce. Cimbom selanjutnya akan menghadapi Trabzonspor di Super Lig pada awal April.
Iklan