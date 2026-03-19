Pelatih Galatasaray mengecam 'wasit terburuk di dunia' setelah kekalahan telak dari Liverpool

Meskipun marah kepada wasit, Buruk tetap jujur mengenai kelemahan timnya. Ia mengakui bahwa Galatasaray gagal mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing dengan klub raksasa Eropa, meskipun kipernya tampil heroik.

"Tidak ada yang berjalan dengan baik dalam pertandingan ini," tambahnya. "Pilihan-pilihan kami, keputusan-keputusan salah kami selama pertandingan... Anda bisa kalah dalam sebuah pertandingan, tapi kami tidak pantas menang berdasarkan penampilan kami. Kami harus bermain jauh lebih baik, tapi kami tidak bisa. Kami kebobolan 4 gol, memberikan banyak peluang. Ugurcan Cakir bermain bagus, tapi hasilnya tetap 4-0. Saya sangat kecewa."

Dia mengakhiri dengan permintaan maaf kepada para pendukung yang datang, sambil mencatat kurangnya pengalaman dalam skuadnya. Pelatih tersebut mengatakan: "Kami memberi harapan kepada para penggemar, tapi kami tidak bisa menepatinya. Kami adalah tim baru; banyak pemain kami yang bermain di level ini di Liga Champions untuk pertama kalinya. Kami memiliki sedikit pemain yang pernah bermain di babak 16 besar. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain atas usaha mereka, tapi saya juga meminta maaf kepada para penggemar."