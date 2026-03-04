Laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh klub Turki tersebut menyebutkan bahwa pelatih kepala Fenerbahce, Tedesco, mengalami masalah kesehatan yang serius. Pelatih berusia 40 tahun itu dirawat di rumah sakit awal pekan ini setelah terinfeksi penyakit pernapasan yang parah. Pengrawatan mendadak dan mendesak ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan komunitas sepak bola global dan basis penggemar Fenerbahce yang setia.

Terungkap kemudian bahwa penyebab utama situasi medis yang mengkhawatirkan ini adalah serangan pneumonia mendadak. Beruntung, setelah menerima perawatan medis darurat, mantan manajer Schalke dan RB Leipzig tersebut telah dipulangkan. Ia kini melanjutkan proses pemulihan yang diperlukan dari kediamannya di Istanbul, meskipun ia tetap tidak dapat menjalankan tugas tim utama secara langsung selama perawatan masih berlangsung.