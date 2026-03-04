Getty Images Sport
Pelatih Fenerbahce dilarikan ke rumah sakit karena 'infeksi serius', klub raksasa Turki mengonfirmasi
Keadaan darurat medis dan rawat inap di rumah sakit
Laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh klub Turki tersebut menyebutkan bahwa pelatih kepala Fenerbahce, Tedesco, mengalami masalah kesehatan yang serius. Pelatih berusia 40 tahun itu dirawat di rumah sakit awal pekan ini setelah terinfeksi penyakit pernapasan yang parah. Pengrawatan mendadak dan mendesak ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan komunitas sepak bola global dan basis penggemar Fenerbahce yang setia.
Terungkap kemudian bahwa penyebab utama situasi medis yang mengkhawatirkan ini adalah serangan pneumonia mendadak. Beruntung, setelah menerima perawatan medis darurat, mantan manajer Schalke dan RB Leipzig tersebut telah dipulangkan. Ia kini melanjutkan proses pemulihan yang diperlukan dari kediamannya di Istanbul, meskipun ia tetap tidak dapat menjalankan tugas tim utama secara langsung selama perawatan masih berlangsung.
Pernyataan resmi klub mengenai Tedesco
Untuk mengklarifikasi situasi dan menanggapi rumor yang beredar mengenai ketidakhadiran manajer mereka, raksasa Istanbul mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik. Pernyataan resmi klub tersebut secara langsung mengonfirmasi situasi, berbunyi: "Perawatan terhadap Direktur Teknis kami, Domenico Tedesco, akibat infeksi serius yang dideritanya, masih berlangsung." Transparansi ini memberikan sedikit ketenangan bagi para pendukung setelah ia tiba-tiba menghilang dari pinggir lapangan.
Infeksi serius ini menjelaskan mengapa taktik Jerman-Italia tersebut absen secara mencolok dalam laga Super Lig yang sengit melawan Antalyaspor akhir pekan lalu. Pertandingan yang sangat dinantikan itu akhirnya berakhir dengan hasil imbang 2-2 yang mengecewakan bagi Yellow Canaries, yang kehilangan poin berharga. Tedesco, yang dengan berani mengambil alih tongkat kepelatihan dari legenda Jose Mourinho pada September, telah mempertahankan dorongan kuat untuk meraih trofi sebelum hambatan medis yang tidak terduga ini terjadi.
Ketidakhadiran dalam pertandingan piala dan solusi sementara
Waktu terjadinya penyakit pernapasan parah ini sangat menantang bagi Fenerbahce, karena tim saat ini sedang berjuang di berbagai front yang menuntut. Akibatnya, Tedesco tidak akan dapat memimpin tim dari bangku cadangan pada pertandingan krusial Piala Turki melawan Gaziantep pada Rabu malam. Menghadapi pertandingan-pertandingan sistem gugur ini membutuhkan arahan taktis yang tajam, sehingga ketidakhadirannya yang terpaksa menjadi hambatan besar bagi ambisi tim untuk meraih trofi musim ini.
Untuk memastikan kelancaran selama periode sulit ini, klub telah menugaskan asisten pelatih Zeki Murat Gole untuk mengambil alih tugas kepemimpinan sementara. Gole akan mengambil alih kepemimpinan tim utama untuk pertandingan piala mendatang, dengan tujuan meraih kemenangan penting dan menjaga harapan tim untuk meraih gelar domestik tetap hidup. Staf belakang layar bekerja secara kolektif untuk melaksanakan visi taktis Tedesco sementara dia mendukung upaya tim dari rumahnya.
Dampak persaingan gelar dan pengembalian yang diharapkan
Meskipun diagnosis awal menunjukkan kondisi yang sangat serius, prospek kembalinya Tedesco ke pinggir lapangan saat ini tetap optimis dengan hati-hati. Tim medis Fenerbahce terus memantau proses pemulihannya dan telah mengindikasikan bahwa ia berpotensi kembali beraksi dalam waktu dekat. Jika kesehatannya terus membaik dengan laju yang menjanjikan ini, klub berharap ia dapat duduk di bangku cadangan untuk pertandingan liga krusial akhir pekan ini melawan Samsunspor.
Dengan selisih empat poin dari rival abadi Galatasaray dan hanya tersisa 10 pertandingan krusial di sisa musim, Fenerbahce sangat membutuhkan arahan dari pemimpin mereka. Para pendukung dan pemain bersatu dalam harapan agar Tedesco sepenuhnya pulih dari pneumonia, sehingga klub dapat mengejar ketertinggalan di puncak klasemen tanpa mengorbankan kesehatannya dalam jangka panjang.
