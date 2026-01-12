Pelatih Chelsea Liam Rosenior Heran Arsenal Dapat Julukan Set Piece FC

“Saya tidak tahu siapa yang menyebut mereka 'Set Piece FC', yang jelas bukan saya. Arsenal bagus dalam segala hal,” kata Rosenior dikutip laman ESPN.

“Mereka tim yang bagus. Ini bukan tentang mengembalikan permainan ke masa lalu. Anda mengelola satu persen kemampuan terbaik Anda untuk menjadi tim sebaik mungkin agar bisa menang dengan berbagai cara.”

“Mereka tim yang sangat bagus tanpa bola. Mereka memiliki ide yang sangat, sangat jelas tentang cara mereka ingin bermain dengan bola. Dan di atas itu, mereka sangat, sangat terorganisir dengan baik, dan memiliki umpan yang bagus dalam situasi bola mati. Itulah yang Anda inginkan jika ingin sukses.”