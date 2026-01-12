Getty Images Sport
Pelatih Chelsea Liam Rosenior Heran Arsenal Dapat Julukan Set Piece FC
Taktik set piece Arsenal mendapat cemoohan
Arsenal mendapat pujian atas kemampuan mereka dalam situasi bola mati musim ini, namun kerap mendapat cemoohan. Fans tidak jarang menyebut The Gunners sebagai set piece FC. Sebagian besar berkat kerja Nicolas Jover, pelatih bola mati mereka. Ditambah sekarang bek tengah Brasil Gabriel Magalhaes telah kembali fit. Arsitek Liverpool Arne Slot pada musim lalu menyebut taktik ini sebagai 'lelucon sialan', sementara bek Manchester City, John Stones, juga tidak terlalu terkesan.
Set piece menjadi andalan untuk membantu Arsenal juara
Set piece menjadi area yang diusahakan Mikel Arteta untuk dikuasai Arsenal, dan kini termasuk di antara tim paling berbahaya di Inggris dalam aspek permainan itu. Pelatih Chelsea Liam Rosenior tidak sepakat anggapan Arsenal 'mengembalikan permainan ke masa lalu' dengan terlalu fokus pada bola mati. Menjelang duel dengan Arsenal di leg pertama semi-fiinal Carabao Cup, Rosenior menyebut Arsenal tidak hanya bagus dalam set piece, tetapi juga segala hal.
The Gunners dinilai memiliki ide jelas bermain dengan bola
“Saya tidak tahu siapa yang menyebut mereka 'Set Piece FC', yang jelas bukan saya. Arsenal bagus dalam segala hal,” kata Rosenior dikutip laman ESPN.
“Mereka tim yang bagus. Ini bukan tentang mengembalikan permainan ke masa lalu. Anda mengelola satu persen kemampuan terbaik Anda untuk menjadi tim sebaik mungkin agar bisa menang dengan berbagai cara.”
“Mereka tim yang sangat bagus tanpa bola. Mereka memiliki ide yang sangat, sangat jelas tentang cara mereka ingin bermain dengan bola. Dan di atas itu, mereka sangat, sangat terorganisir dengan baik, dan memiliki umpan yang bagus dalam situasi bola mati. Itulah yang Anda inginkan jika ingin sukses.”
Rosenior membidik kemenangan kedua bersama Chelsea
Pertandingan pertama Rosenior sebagai pelatih adalah kemenangan 5-1 atas Charlton Athletic di putaran ketiga Piala FA pada akhir pekan kemarin. Dia tidak memasukkan pemain seperti Cole Palmer dan Reece James dengan menyebut kondisi fisik mereka 'sedang dikelola', dan diharapkan bisa kembali bermain melawan Arsenal.
