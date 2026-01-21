Pelatih Bulgaria Sebut Indonesia Tim Paling Ambisi Ke Piala Dunia

“Indonesia adalah negara yang banyak berinvestasi di sepakbola. Ini dibuktikan dengan fakta tahun lalu Patrick Kluivert menjadi pelatih tim ini, dan asistennya serta kepala metodologi sepakbola Indonesia adalah spesialis dari Belanda,” ujar Dimitrov.

“Tujuan mereka, karena belum pernah ke Piala Dunia, adalah untuk lolos. Untuk itu, pelatih baru John Herdman telah menetapkan tujuan ini untuk tahun 2030. Tetapi hal lainnya adalah, mereka juga ingin menyelenggarakan Piala Dunia, menjadi tuan rumah pada 2034 atau 2038.”

“Jadi ini adalah negara di mana sepakbola adalah sebuah agama, berkembang sangat, sangat cepat dengan sumber daya keuangan yang sangat, sangat, saya harus katakan, besar.”

“Ini juga memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan tim sepakbola lain, dari benua lain, dengan mentalitas yang berbeda yang akan membantu kami, terutama dari sudut pandang komunikasi, untuk menjalin kontak yang baik.”