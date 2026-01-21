BFU
Pelatih Bulgaria Sebut Indonesia Tim Paling Ambisi Ke Piala Dunia
Bulgaria akan bermain di Indonesia pada FIFA Series
Bulgaria akan menjadi salah satu peserta FIFA Series di Indonesia pada Maret mendatang. Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Aleksandar Dimitrov, karena pelatih Bulgaria tersebut sudah pernah merasakan atmosfer sepakbola di Negera Kepulauan, baik sebagai pemain maupun pelatih, dua dekade lalu. Dia juga mengikuti perkembangan di Indonesia, termasuk pergantian pelatih dari Patrick Kluivert ke John Herdman. Menurut Dimitrov, Indonesia merupakan tim yang paling berambisi lolos ke Piala Dunia.
Membayar kekecewaan gagal tampil di Piala Dunia 2026
Impian masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas senior tampil di Piala Dunia 2026 kandas setelah menelan dua kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di putaran empat kualifikasi. Setelah memecat Kluivert, PSSI kembali melanjutkan impian lolos ke Piala Dunia pada 2030 di bawah asuhan Herdman. Dimitrov mengatakan, Indonesia mempunyai sumber daya, terutama finansial untuk mewujudkan ambisi tersebut sekaligus mengobati kekecewaan.
Pergantian pelatih menggambarkan ambisi besar Indonesia
“Indonesia adalah negara yang banyak berinvestasi di sepakbola. Ini dibuktikan dengan fakta tahun lalu Patrick Kluivert menjadi pelatih tim ini, dan asistennya serta kepala metodologi sepakbola Indonesia adalah spesialis dari Belanda,” ujar Dimitrov.
“Tujuan mereka, karena belum pernah ke Piala Dunia, adalah untuk lolos. Untuk itu, pelatih baru John Herdman telah menetapkan tujuan ini untuk tahun 2030. Tetapi hal lainnya adalah, mereka juga ingin menyelenggarakan Piala Dunia, menjadi tuan rumah pada 2034 atau 2038.”
“Jadi ini adalah negara di mana sepakbola adalah sebuah agama, berkembang sangat, sangat cepat dengan sumber daya keuangan yang sangat, sangat, saya harus katakan, besar.”
“Ini juga memberi kami kesempatan untuk bertemu dengan tim sepakbola lain, dari benua lain, dengan mentalitas yang berbeda yang akan membantu kami, terutama dari sudut pandang komunikasi, untuk menjalin kontak yang baik.”
Dimitrov mengenang petualangannya di sepakbola Indonesia
Pria berusia 49 tahun ini kemudian mengenang pengalamannya sebagai pemain Persipura Jayapura pada 2003 hingga 2005, serta menjadi asisten pelatih di Mutiara Hitam dan timas senior.
“Saya telah menghabiskan tiga tahun yang luar biasa, dua tahun sebagai pemain di Persipura dan Petrokimia, dan kemudian sebagai asisten pelatih Ivan Kolev di Persipura dan di tim nasional Indonesia,” kata Dimitrov.
“Di Indonesia, sepakbola adalah sebuah agama. Saya hanya akan mengatakan: ketika masih menjadi pemain sepakbola, ada 5.000 orang yang hadir di latihan kami.”
