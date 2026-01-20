Pelatih Bulgaria Kembali Merasakan Atmosfer Sepabola Indonesia

BFU menyambut positif pembagian grup untuk FIFA Series. Mereka akan berusaha memperbaiki torehan dua tahun lalu. Saat itu, Bulgaria mendapatkan masing-masing satu kemenangan dan imbang.

“Tim nasional Bulgaria akan berpartisipasi dalam turnamen persahabatan internasional FIFA Series 2026 di Indonesia pada akhir Maret. Kompetisi ini, yang melibatkan tim dari berbagai konfederasi, juga akan menampilkan tim tuan rumah Indonesia (Zona Asia), serta tim Kepulauan Solomon (Zona Oseania) dan Kepulauan Saint Kitts dan Nevis (Zona CONCACAF),” demikian pernyataan BFU.

“Indonesia akan menjadi salah satu dari sembilan lokasi yang menjadi tuan rumah pertandingan dalam edisi kedua FIFA Series musim semi ini. Tim asuhan Alexander Dimitrov akan memainkan dua pertandingan, detailnya akan diumumkan kemudian.”

“Bulgaria juga berpartisipasi dalam edisi perdana FIFA Series pada musim semi 2024, ketika turnamen tersebut diadakan di Baku, ibu kota Azerbaijan. Tim Tricolors mengalahkan Tanzania 1-0 dan berakhir imbang 1-1 dengan tuan rumah.”