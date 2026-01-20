BFU
Pelatih Bulgaria Kembali Merasakan Atmosfer Sepabola Indonesia
Membangkitkan kembali kenangan Aleksandar Dimitrov
Pembagian dan peserta FIFA Series 2026, yang salah satunya digelar di Indonesia, telah diumumkan FIFA, Senin (19/1) malam WIB. Tim yang akan berlaga di Indonesia pun sudah diketahui, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Bagi Bulgaria, bertanding di Indonesia akan membangkitkan kembali kenangan Aleksandar Dimitrov. Pelatih Bulgaria ini pernah merasakan atmosfer sepakbola Indonesia, baik sebagai pemain maupun asisten pelatih.
Pernah menjadi asisten Ivan Kolev di timnas senior
Dimitrov ditunjuk sebagai pelatih tim nasional pada September tahun lalu menggantikan Ilian Iliev. Dia mendapat kontrak berdurasi dua tahun dari federasi sepakbola Bulgaria (BFU). Kedatangannya ke Indonesia akan terasa spesial, karena negara ini memiliki hubungan dengan sang pelatih. Dia pernah memperkuat sebagai gelandang Persipura Jayapura pada 2003 hingga 2005. Setahun kemudian dia pun menjadi asisten pelatih di Mutiara Hitam sebelum pada 2007 diminta membantu Ivan Kolev di tim nasional.
Bulgaria ingin mencapai hasil lebih baik dari tahun lalu
BFU menyambut positif pembagian grup untuk FIFA Series. Mereka akan berusaha memperbaiki torehan dua tahun lalu. Saat itu, Bulgaria mendapatkan masing-masing satu kemenangan dan imbang.
“Tim nasional Bulgaria akan berpartisipasi dalam turnamen persahabatan internasional FIFA Series 2026 di Indonesia pada akhir Maret. Kompetisi ini, yang melibatkan tim dari berbagai konfederasi, juga akan menampilkan tim tuan rumah Indonesia (Zona Asia), serta tim Kepulauan Solomon (Zona Oseania) dan Kepulauan Saint Kitts dan Nevis (Zona CONCACAF),” demikian pernyataan BFU.
“Indonesia akan menjadi salah satu dari sembilan lokasi yang menjadi tuan rumah pertandingan dalam edisi kedua FIFA Series musim semi ini. Tim asuhan Alexander Dimitrov akan memainkan dua pertandingan, detailnya akan diumumkan kemudian.”
“Bulgaria juga berpartisipasi dalam edisi perdana FIFA Series pada musim semi 2024, ketika turnamen tersebut diadakan di Baku, ibu kota Azerbaijan. Tim Tricolors mengalahkan Tanzania 1-0 dan berakhir imbang 1-1 dengan tuan rumah.”
Pantau pemain hingga ke Turki
Dimitrov kini sudah melakukan safari untuk memantau sejumlah pemain, termasuk yang berkarir di luar Bulgaria. Pada bulan ini dia terlihat memantau sebuah klub yang sedang beruji coba di Turki, Dimitrov selanjutnya akan menantikan penjadwalan FIFA Series untuk mengetahui lawan yang bakal mereka hadapi, mengingat tiap grup berisi empat tim.
