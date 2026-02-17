Goal.com
Pelatih Benfica, Jose Mourinho, menuding Vinicius Jr. atas dugaan tindakan rasisme terhadap bintang Real Madrid, yang sepenuhnya mengaburkan pertandingan playoff Liga Champions

Jose Mourinho secara mengejutkan menyatakan bahwa Benfica 'tidak bisa menjadi klub rasis' setelah bintang Real Madrid, Vinicius Junior, menuduh salah satu pemainnya melakukan pelecehan selama kemenangan 1-0 Los Blancos atas tim Portugal tersebut dalam babak playoff Liga Champions. Sebaliknya, mantan pelatih kepala klub Spanyol itu mengklaim bahwa pemain internasional Brasil tersebut memicu kekacauan pada Selasa malam di Lisbon.

  • Kericuhan meletus saat pertandingan dihentikan di Lisbon.

    Kemenangan Madrid 1-0 atas Benfica terhenti selama 10 menit di babak kedua setelah Vinicius membuka skor. Setelah melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan ke sudut atas gawang, pemain berusia 25 tahun itu berlari ke arah tribun penonton tuan rumah untuk merayakan, memicu sorakan dari tribun. Sebelum pertandingan dilanjutkan, gelandang Benfica Gianluca Prestianni mendekati Vinicius di garis tengah lapangan, lalu mengangkat kausnya ke mulut dan berkata sesuatu, memicu respons marah dari Vinicius dan Kylian Mbappe.

    Setelah protes kepada wasit, protokol rasisme FIFA diaktifkan, dan pertandingan dihentikan. Vinicius meninggalkan lapangan, berbicara dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa dan Mourinho saat menuju bangku cadangan. Akhirnya, pertandingan dilanjutkan, dan Madrid berhasil memenangkan pertandingan, membawa keunggulan mereka ke leg kedua.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    "Hal itu terjadi di setiap stadion."

    Mourinho dikeluarkan dari lapangan pada tahap akhir pertandingan karena protes, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk menyerang Vinicius dalam wawancara pasca-pertandingan. Legenda Portugal itu membela klubnya, menyarankan bahwa mereka sama sekali bukan rasialis, dan mengatakan bahwa masalah seperti ini muncul di setiap stadion tempat bintang Madrid itu bermain.

    Berbicara kepada Amazon Prime, ia mengatakan: "Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion. Di stadion mana pun Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi. Lihat, saya mengatakan itu adalah 50 menit sepak bola yang bagus. Saya yakin jutaan orang menonton di seluruh dunia – gol gila dan kemudian pertandingan berakhir.

    "Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin tetap netral dan tidak berkomentar tentang hal itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinícius] persis seperti itu.

    "Saya katakan padanya [Vinicius] – ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali. Ketika dia membicarakan rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam.

    "Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait hal itu – ini di Benfica. Mereka [Vinicius dan Gianluca Prestianni] mengatakan hal-hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada satu atau yang lain. Saya ingin menjadi independen.

    "Talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah, tapi sayangnya dia [Vinicius Junior] tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu.

    "Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati."

  • Vinicius didukung oleh rekan-rekan setimnya di Real Madrid.

    Meskipun Mourinho tidak menunjukkan simpati terhadap klub lamanya atau pemain tersebut, banyak orang yang membela Vinicius. Trent Alexander-Arnold memuji ketahanan mental sang penyerang, mengatakan: "Saya tidak tahu apakah dia [Vinicius Junior] perlu dibujuk atau tidak [untuk kembali ke lapangan]. Saya pikir dia ingin terus bermain. Dia memiliki mental yang kuat. Dia telah mengalami hal ini beberapa kali sepanjang karirnya dan dia mengatasinya dengan sangat baik. Lingkungan yang hostil, penuh gairah, dan jelas kesal dengan cara, mungkin cara Vini merayakan. Saya tidak yakin apa yang memicu mereka seperti itu. Lingkungan yang hostil, kami terbiasa dengan itu sebagai tim dan pemain. Semoga ada keadilan dalam apa pun yang terjadi."

    Pelatih kepala Arbeloa menambahkan: "Anda harus bertanya kepada pemain Benfica, itu bukan pertanyaan untuk saya. Saya pikir semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Apa yang Vini katakan tidak penting. Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja kita harus melawan sikap seperti ini. Jika kita tidak saling menghormati, itu adalah masalah."

  • Real Madrid HIC 2-1Getty/ GOAL

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Alexander-Arnold mengonfirmasi bahwa penyelidikan masih berlangsung, artinya dia tidak dapat memberikan komentar secara lengkap mengenai hal tersebut. Vinicius Junior belum mengeluarkan pernyataan, namun kekacauan ini telah mengaburkan penampilan gemilang Madrid, yang sedang berusaha memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions.

