Pelatih Benfica, Jose Mourinho, menuding Vinicius Jr. atas dugaan tindakan rasisme terhadap bintang Real Madrid, yang sepenuhnya mengaburkan pertandingan playoff Liga Champions

Kemenangan Madrid 1-0 atas Benfica terhenti selama 10 menit di babak kedua setelah Vinicius membuka skor. Setelah melepaskan tendangan melengkung yang menakjubkan ke sudut atas gawang, pemain berusia 25 tahun itu berlari ke arah tribun penonton tuan rumah untuk merayakan, memicu sorakan dari tribun. Sebelum pertandingan dilanjutkan, gelandang Benfica Gianluca Prestianni mendekati Vinicius di garis tengah lapangan, lalu mengangkat kausnya ke mulut dan berkata sesuatu, memicu respons marah dari Vinicius dan Kylian Mbappe.
Setelah protes kepada wasit, protokol rasisme FIFA diaktifkan, dan pertandingan dihentikan. Vinicius meninggalkan lapangan, berbicara dengan pelatih kepala Alvaro Arbeloa dan Mourinho saat menuju bangku cadangan. Akhirnya, pertandingan dilanjutkan, dan Madrid berhasil memenangkan pertandingan, membawa keunggulan mereka ke leg kedua.