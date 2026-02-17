Pelatih Benfica, Jose Mourinho, menuding Vinicius Jr. atas dugaan tindakan rasisme terhadap bintang Real Madrid, yang sepenuhnya mengaburkan pertandingan playoff Liga Champions

Mourinho dikeluarkan dari lapangan pada tahap akhir pertandingan karena protes, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk menyerang Vinicius dalam wawancara pasca-pertandingan. Legenda Portugal itu membela klubnya, menyarankan bahwa mereka sama sekali bukan rasialis, dan mengatakan bahwa masalah seperti ini muncul di setiap stadion tempat bintang Madrid itu bermain.

Berbicara kepada Amazon Prime, ia mengatakan: "Ada yang salah karena hal ini terjadi di setiap stadion. Di stadion mana pun Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi. Lihat, saya mengatakan itu adalah 50 menit sepak bola yang bagus. Saya yakin jutaan orang menonton di seluruh dunia – gol gila dan kemudian pertandingan berakhir.

"Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin tetap netral dan tidak berkomentar tentang hal itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinícius] persis seperti itu.

"Saya katakan padanya [Vinicius] – ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali. Ketika dia membicarakan rasisme, saya katakan padanya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam.

"Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait hal itu – ini di Benfica. Mereka [Vinicius dan Gianluca Prestianni] mengatakan hal-hal yang berbeda kepada saya. Tapi saya tidak percaya pada satu atau yang lain. Saya ingin menjadi independen.

"Talenta-talenta ini mampu melakukan hal-hal indah, tapi sayangnya dia [Vinicius Junior] tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan itu.

"Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati."