Pelatih Bangkok United: Tekanan Bobotoh Bikin Permainan Berantakan

“Dengan stadion penuh fans yang menciptakan tekanan signifikan, itu adalah pertandingan yang menyenangkan, dan pengalaman hebat bermain melawan tim dengan tekanan suporter yang kuat. Kami hanya memiliki sembilan tembakan ke gawang dalam pertandingan ini,” ungkap Totchtawan.

“Kami tidak memulai pertandingan dengan baik dalam hal membangun permainan. Kami memahami itu, tetapi ada banyak rotasi pemain, jadi ketenangan kami mungkin tidak sebaik biasanya. Menghadapi tim dengan basis fans yang besar, tekanannya sangat signifikan. Kami kesulitan membangun permainan di tahap awal, kehilangan penguasaan bola, dan sering kehilangan bola.”

“Hal ini menyulitkan kami untuk memulai serangan. Kami harus mundur dan bermain secara individual, dan yang lebih buruk, kami tidak dapat mengontrol permainan kami secara efektif di babak pertama. Kami kebobolan gol pertama, dan sulit untuk pulih, karena mereka (Persib) bertahan dengan ketat. Sayang sekali kami tidak mendapatkan poin dari pertandingan ini.”