Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan penilaian jujur mengenai kabar transfer Antoine Griezmann dengan klub MLS Orlando City
Griezmann dikabarkan akan pindah ke Orlando secara mengejutkan.
Laporan terbaru dari berbagai media massa telah mengaitkan striker berusia 32 tahun tersebut dengan kemungkinan pindah ke Amerika Serikat, khususnya untuk bergabung dengan Orlando City. Franchise yang berbasis di Florida ini telah muncul sebagai favorit utama untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan beberapa spekulasi bahkan menyiratkan kemungkinan perpindahan sebelum akhir musim Eropa saat ini karena jendela transfer sekunder MLS yang masih terbuka. Meskipun kepergian segera tetap menjadi kemungkinan yang kecil, narasi di Madrid telah bergeser dari "apakah" penyerang andalan ini akan pergi menjadi "kapan" dia akhirnya akan berangkat ke Amerika Serikat.
Simeone akhirnya angkat bicara mengenai rumor transfer.
Setelah kemenangan Atletico Madrid atas Club Brugge di babak playoff Liga Champions, sorotan pun tertuju pada Diego Simeone dan masa depan aset kreatif utamanya. Manajer asal Argentina, yang telah mengawasi sebagian besar masa kejayaan Griezmann di Spanyol, ditanya secara langsung tentang rumor yang beredar mengenai kemungkinan pindah Griezmann ke MLS. Alih-alih membantah spekulasi atau memberikan pernyataan tegas "tidak dijual", respons Simeone justru reflektif dan penuh emosi, mungkin menandakan bahwa proses transfer sudah mulai berjalan.
Simeone tidak ragu mengakui peran pribadi pemain dalam keputusan karier yang menentukan ini, memberikan pernyataan singkat namun mendalam tentang hal tersebut. Berbicara kepada media tentang masa depan Griezmann dan minat yang dilaporkan dari Orlando City, bos Atleti tersebut menyatakan: "Saya harap dia memilih apa yang terbaik untuknya, dan apa yang benar-benar dia inginkan, dia pantas mendapatkan apa yang dia inginkan."
Pesona mimpi Amerika
Griezmann tidak pernah menyembunyikan ketertarikannya pada budaya Amerika dan keinginannya untuk suatu saat berkompetisi di MLS. Pemain asal Prancis ini dikenal sebagai penggemar olahraga Amerika Utara, sering menghadiri pertandingan NBA, dan menunjukkan minat pada gaya hidup yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Orlando City menjadi destinasi menarik bagi sang playmaker, menawarkan kesempatan untuk menjadi wajah sebuah franchise di kota yang sebelumnya telah menyambut ikon global seperti Kaka. Bagi Atletico, kehilangan Griezmann akan menjadi perubahan besar dalam formasi taktis mereka, namun klub tampaknya pasrah untuk menghormati keinginan pemain yang telah memberikan segalanya untuk seragam merah-putih.
Meskipun jendela transfer di Major League Soccer beroperasi dengan jadwal yang berbeda dari liga-liga Eropa, harapan tetap bahwa Griezmann akan menyelesaikan musim ini di La Liga sebelum pindah. Prospek bergabung dengan Orlando City di tengah musim secara teknis mungkin, namun secara praktis sulit mengingat tujuan olahraga Atleti di kompetisi domestik dan Eropa. Namun, ketidakhadiran penolakan definitif dari staf pelatih klub menunjukkan bahwa landasan untuk kesepakatan besar musim panas telah tertanam dengan baik, meninggalkan para penggemar untuk menikmati bulan-bulan terakhir "Grizou" dalam seragam Colchonero.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Atletico Madrid?
Potensi kepergian Griezmann akan meninggalkan kekosongan besar dalam skuad Simeone, yang akan sulit diisi mengingat kemampuannya yang unik dalam menghubungkan lini tengah dan serangan. Meskipun kedatangan Alexander Sorloth dan kehadiran Julian Alvarez, Griezmann tetap menjadi jantung kreativitas permainan tim. Keberatan Simeone bahwa pemain tersebut "berhak" memilih jalannya sendiri menyoroti rasa hormat mutual antara keduanya, namun juga menandakan dimulainya era baru bagi Atletico. Manajemen kemungkinan besar harus kembali terjun ke pasar transfer untuk menggantikan kontribusi dan kepemimpinan yang dibawa oleh pemain internasional Prancis tersebut setiap pekan.
Seiring berlanjutnya rumor, fokus Griezmann akan tetap pada mengakhiri masa baktinya di Atletico Madrid dengan gemilang. Dengan lolos ke babak berikutnya Liga Champions dan persaingan untuk posisi teratas di La Liga semakin memanas, kontribusinya di lapangan akan sangat vital hingga menit terakhir. Apakah dia akan berlabuh di Florida atau destinasi Amerika lainnya, konsensus di Madrid jelas: klub tidak akan menghalangi sang ikon untuk mengikuti hatinya. Untuk saat ini, Simeone dan timnya harus menavigasi sisa musim dengan kenyataan bahwa bintang mereka siap meninggalkan Metropolitano untuk sinar matahari di Sunshine State.
