Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan penilaian jujur mengenai kabar transfer Antoine Griezmann dengan klub MLS Orlando City

Setelah kemenangan Atletico Madrid atas Club Brugge di babak playoff Liga Champions, sorotan pun tertuju pada Diego Simeone dan masa depan aset kreatif utamanya. Manajer asal Argentina, yang telah mengawasi sebagian besar masa kejayaan Griezmann di Spanyol, ditanya secara langsung tentang rumor yang beredar mengenai kemungkinan pindah Griezmann ke MLS. Alih-alih membantah spekulasi atau memberikan pernyataan tegas "tidak dijual", respons Simeone justru reflektif dan penuh emosi, mungkin menandakan bahwa proses transfer sudah mulai berjalan.

Simeone tidak ragu mengakui peran pribadi pemain dalam keputusan karier yang menentukan ini, memberikan pernyataan singkat namun mendalam tentang hal tersebut. Berbicara kepada media tentang masa depan Griezmann dan minat yang dilaporkan dari Orlando City, bos Atleti tersebut menyatakan: "Saya harap dia memilih apa yang terbaik untuknya, dan apa yang benar-benar dia inginkan, dia pantas mendapatkan apa yang dia inginkan."