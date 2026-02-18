Pejabat Manchester United yang kecewa menyesali kesepakatan transfer Marcus Rashford dengan Barcelona

Rashford telah melupakan masalahnya di Manchester United dan kini bermain di Barcelona, di mana ia telah menjadi pemain kunci bagi tim Flick. Penyerang ini telah mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Catalan tersebut, meskipun ia bukan pilihan utama. Cedera Raphinha memberi Rashford kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada Flick, dan ia mendapat pujian dari pelatih Barcelona atas penampilannya. Flick mengatakan: "Yang bisa saya katakan, dia adalah pemain profesional sejati. Sikap dan mentalitasnya luar biasa. Awalnya, dia harus beradaptasi sedikit, tapi sekarang dia berada di level terbaiknya. Saya berbicara dengan para pemain saat mereka tidak bermain, menjelaskan alasannya, dan apa yang dia katakan kepada saya hari terakhir adalah, 'Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya ini, ini hanya tentang tim. Kita harus memenangkan tiga poin, tidak ada yang lain yang penting'. Itu adalah sikap yang benar. Mentalitas yang dia miliki fantastis dan saya sangat senang dia ada di sini."

Barcelona dikabarkan sangat berminat untuk menjadikan kesepakatan pinjaman Rashford permanen dan telah melakukan pembicaraan dengan United untuk mencoba menurunkan harga yang diminta, tetapi Setan Merah tidak bersedia berkompromi terkait pemain berusia 28 tahun tersebut.