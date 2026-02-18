Getty Images Sport
Pejabat Manchester United yang kecewa menyesali kesepakatan transfer Marcus Rashford dengan Barcelona
Rashford berkembang pesat di Barcelona
Rashford telah melupakan masalahnya di Manchester United dan kini bermain di Barcelona, di mana ia telah menjadi pemain kunci bagi tim Flick. Penyerang ini telah mencetak 10 gol dan 10 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Catalan tersebut, meskipun ia bukan pilihan utama. Cedera Raphinha memberi Rashford kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada Flick, dan ia mendapat pujian dari pelatih Barcelona atas penampilannya. Flick mengatakan: "Yang bisa saya katakan, dia adalah pemain profesional sejati. Sikap dan mentalitasnya luar biasa. Awalnya, dia harus beradaptasi sedikit, tapi sekarang dia berada di level terbaiknya. Saya berbicara dengan para pemain saat mereka tidak bermain, menjelaskan alasannya, dan apa yang dia katakan kepada saya hari terakhir adalah, 'Bos, Anda tidak perlu memberitahu saya ini, ini hanya tentang tim. Kita harus memenangkan tiga poin, tidak ada yang lain yang penting'. Itu adalah sikap yang benar. Mentalitas yang dia miliki fantastis dan saya sangat senang dia ada di sini."
Barcelona dikabarkan sangat berminat untuk menjadikan kesepakatan pinjaman Rashford permanen dan telah melakukan pembicaraan dengan United untuk mencoba menurunkan harga yang diminta, tetapi Setan Merah tidak bersedia berkompromi terkait pemain berusia 28 tahun tersebut.
Manchester United frustrasi karena transfer
Manchester United bahkan merasa "frustrasi" dengan kesepakatan yang mereka capai dengan Barcelona setelah melihat Rashford bersinar di Catalunya, menurut The Mirror. Pihak klub kini berpendapat bahwa Barcelona mungkin bisa mendapatkan Rashford dengan harga murah pada musim panas ini, karena mereka merasa nilainya kini sekitar £50 juta (€57 juta). The Red Devils juga telah mengetahui bahwa klub lain menunjukkan minat pada Rashford dan ingin merekrut bintang Inggris itu sebelum jendela transfer musim panas.
Ada juga spekulasi bahwa Rashford bisa dibujuk kembali ke Manchester United jika Michael Carrick tetap menjadi manajer, tetapi pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe dilaporkan masih bertekad untuk melepas penyerang tersebut dan mengeluarkannya dari daftar gaji.
Apa yang telah dikatakan tentang Rashford?
Rashford berbicara tentang masa depannya pada Desember dan dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin melanjutkan kariernya di Barcelona hingga akhir musim. Ia mengatakan kepada Sport: "Tentu saja yang saya inginkan adalah tetap di Barça. Itu adalah tujuan akhir, tapi bukan alasan mengapa saya berlatih keras dan memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk menang. Barça adalah klub besar dan fantastis, yang dibangun untuk memenangkan gelar. Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan kota ini. Sejak saya tiba, saya merasa semua orang menyambut saya dengan sangat baik. Bagi saya, alasan saya berada di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tapi dalam hidup segala sesuatu terjadi sangat cepat, hal-hal berubah, dan tujuan adalah untuk mengulang kesuksesan. Saya sepenuhnya fokus pada ini. Dengan staf dan rekan setim, semuanya fantastis, saya tidak bisa mengeluh."
Sementara itu, direktur olahraga Barcelona, Deco, menegaskan bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai Rashford. Dia mengatakan kepada Cadena SER pada Desember: "Belum ada keputusan yang diambil mengenai Marcus Rashford. Ini bukan waktunya untuk membuat keputusan tentang masa depan. Kami puas dengannya, Rashford memberikan banyak hal kepada kami. Secara strategis, ini bukan waktunya untuk membicarakan transfer."
Apa yang akan terjadi dengan Rashford?
Rashford saat ini absen karena cedera lutut, tetapi diharapkan akan segera kembali dan berharap dapat mempertahankan performa apiknya hingga akhir musim. Barcelona akan harus membuat keputusan apakah akan menggunakan opsi pembelian untuk penyerang tersebut. Namun, keputusan ini diprediksi akan sulit bagi klub. Masalah keuangan terus memengaruhi perencanaan transfer Barcelona, dan penyerang tengah baru mungkin diperlukan jika Robert Lewandowski hengkang pada musim panas saat kontraknya berakhir. Masalah pertahanan Barcelona juga mencuat dalam kekalahan terbaru melawan Atletico dan Girona, dan hal ini mungkin membuat penguatan barisan belakang menjadi prioritas utama daripada mempertahankan Rashford.
