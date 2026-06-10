Satu pemain mungkin datang, yang lain akan pergi. Serie A mungkin akan kedatangan seorang Koopmeiners lainnya dan siap mengucapkan selamat tinggal kepada Teun, mantan pemain Atalanta, yang tak pernah benar-benar meyakinkan di Juventus dan kini masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Mari kita bahas satu per satu, Koop yang ingin ke Italia adalah Peer, gelandang atau bek tengah kelahiran 2000, saudara Teun, yang kontraknya dengan AZ Alkmaar akan berakhir pada 2028 dan kini menjadi incaran Bologna. Bologna, yang telah memilih Tedesco menggantikan Italiano sebagai pelatih baru, berisiko kehilangan Remo Freuler (yang sedang bertanding di Amerika Serikat bersama Swiss) setelah Piala Dunia dan tidak ingin ketinggalan langkah. Bergabung pada 2009 seperti saudaranya Teun, di musim terakhir Peer beberapa kali mengenakan ban kapten dan memenangkan Piala Belanda. Nilainya berkisar 12 juta euro, Bologna mungkin akan memasukkan Jesper Karlsson, yang baru kembali dari masa pinjaman di Utrecht, ke dalam kesepakatan tersebut.
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Peer Koopmeiners di Italia? Saudaranya, Teun Koopmeiners, hengkak dari Juventus
KOOP, DARI JUVE KE TURKI?
Teun Koopmeiners, sosok misterius di skuad Bianconeri, kemungkinan akan meninggalkan Italia. Sejak bergabung dengan Juventus dari Atalanta dengan nilai transfer lebih dari 60 juta euro, ia telah mencatatkan 89 penampilan dengan total 7 gol, dua gol terakhirnya dicetak di Liga Champions melawan Galatasaray pada bulan Februari. Ia tidak lagi menjadi pemain inti di Juventus; baik di bawah asuhan Motta, Tudor, maupun Spalletti, ia gagal menembus skuad utama, baik sebagai gelandang maupun bek tengah. Untuk menghindari kerugian finansial, mantan pemain Atalanta ini harus dijual dengan harga sekitar 30 juta euro. Galatasaray dan Fenerbahce menjadi klub yang paling tertarik padanya, sementara transfer ke Liga Premier tampaknya sulit terwujud.