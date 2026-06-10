Satu pemain mungkin datang, yang lain akan pergi. Serie A mungkin akan kedatangan seorang Koopmeiners lainnya dan siap mengucapkan selamat tinggal kepada Teun, mantan pemain Atalanta, yang tak pernah benar-benar meyakinkan di Juventus dan kini masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Mari kita bahas satu per satu, Koop yang ingin ke Italia adalah Peer, gelandang atau bek tengah kelahiran 2000, saudara Teun, yang kontraknya dengan AZ Alkmaar akan berakhir pada 2028 dan kini menjadi incaran Bologna. Bologna, yang telah memilih Tedesco menggantikan Italiano sebagai pelatih baru, berisiko kehilangan Remo Freuler (yang sedang bertanding di Amerika Serikat bersama Swiss) setelah Piala Dunia dan tidak ingin ketinggalan langkah. Bergabung pada 2009 seperti saudaranya Teun, di musim terakhir Peer beberapa kali mengenakan ban kapten dan memenangkan Piala Belanda. Nilainya berkisar 12 juta euro, Bologna mungkin akan memasukkan Jesper Karlsson, yang baru kembali dari masa pinjaman di Utrecht, ke dalam kesepakatan tersebut.