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Teun KoopmeinersGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pedullà: "Sepekan lalu Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners ditawarkan kepada Roma"

Juventus
Transfers
Roma
T. Koopmeiners
N. Gonzalez

Kisah di balik transfer dua pemain Juventus yang menjadi penentu kemenangan atas Parma

Alfredo Pedullà mengungkap sebuah cerita di balik layar bursa transfer yang menarik yang melibatkan Juventus dan dua pemain milik klub tersebut, Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners: "Dua pemain pelapis yang tampil menonjol, bahkan menentukan, dengan seragam Juve. Sekarang situasi transfer mereka bisa berubah karena biasanya memang begitulah ketika negosiasi bersinggungan dengan performa di lapangan. Kita sedang membicarakan Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners, yang tidak pernah dianggap tak tersentuh dan menjadi pusat berbagai skenario. Terutama Nico, dengan tarik-ulur tanpa akhir, dengan Atletico Madrid sebagai pihak utama yang selalu mencari potongan harga transfer dan menolak segala jenis pertukaran pemain. Namun baru sepekan lalu baik Nico Gonzalez maupun Koopmeiners ditawarkan dengan kuat kepada Roma, tanpa ada ruang untuk membuka negosiasi. Roma punya target lain, sementara Juve kini kembali menemukan senyum dari dua pemain yang berpotensi jadi surplus".

  • Perlu diingat bahwa Nico Gonzalez dan Teun Koopmeiners adalah pencetak dua gol yang membawa Juventus menang 2-0 atas Parma Sabtu lalu di Allianz Stadium, pada pekan kedua Serie A 2026-27. Lama berada di pasar transfer, baik pemain Argentina maupun Belanda itu, kecuali ada kejutan besar pada jam-jam terakhir bursa, seharusnya tetap bertahan di Continassa.


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