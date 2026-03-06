Pedro Porro meledak! Bintang Tottenham memukul bangku cadangan dalam ledakan amarah setelah keputusan pergantian pemain oleh Igor Tudor

Musim Tottenham semakin terpuruk ke dalam kekacauan pada Kamis malam saat emosi Porro meluap-luap dalam kekalahan3-1 di kandang melawan Palace. Bek sayap Spanyol itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat harapan Tottenham untuk bertahan di Premier League kembali mendapat pukulan telak. Drama mencapai puncaknya pada menit ke-74 saat manajer Igor Tudor menarik Porro dan menggantinya dengan Xavi Simons. Bek tersebut tampak memarahi wasit keempat Ruebyn Ricardo saat ia meninggalkan lapangan, menunjukkan ketidakpuasan yang jelas.

Kemarahan Porro tetap terasa saat ia mencapai bangku cadangan, mengabaikan upaya wasit untuk menenangkannya. Mantan pemain Sporting CP itu melampiaskan frustrasinya pada perabotan, memukul keras sebuah kursi sebelum akhirnya duduk di tempatnya di bangku cadangan.