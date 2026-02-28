Pedro Neto menetapkan target trofi yang ambisius dan 'indah' untuk Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior

Ada beberapa skeptis yang mempertanyakan penunjukan Rosenior saat ia bergabung dengan Chelsea pada awal tahun ini, menggantikan Enzo Maresca yang populer. Pertanyaan tentang penunjukannya dari klub lain yang dimiliki oleh BlueCo juga muncul, tetapi pelatih asal Inggris ini telah membantah anggapan bahwa ia tidak cocok untuk Premier League dengan serangkaian penampilan impresif.

Sejak bergabung dengan Chelsea pada minggu pertama Januari, Rosenior telah memimpin 12 pertandingan di semua kompetisi, dengan delapan kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Ia juga telah memberikan pengaruh yang signifikan pada beberapa pemainnya, membantu pemain seperti Cole Palmer dan Joao Pedro kembali ke performa mencetak gol.

Chelsea saat ini berada di peringkat keenam, tiga poin di belakang Liverpool dan Manchester United di atas mereka di klasemen. Ketiga tim, bersama Aston Villa, bersaing untuk tiga slot kualifikasi Liga Champions, dan dengan Chelsea saat ini tertinggal, The Blues membutuhkan performa bagus mereka untuk terus berlanjut dalam 11 pertandingan terakhir musim ini.

Tantangan bagi Rosenior tidak menjadi lebih mudah akhir pekan ini saat timnya melakukan perjalanan singkat dari barat ke utara London untuk menghadapi Arsenal pada Minggu. Dua kekalahan yang dialami Rosenior terjadi melawan tim Mikel Arteta di semifinal Carabao Cup, dan ini akan menjadi ujian terberat di Premier League yang dihadapi manajer baru tersebut.

Meskipun demikian, Neto bertekad untuk mengakhiri musim dengan kuat dan yakin bahwa, di bawah pelatih barunya, skuadnya mampu menutup musim dengan hasil positif. Bintang Portugal ini bahkan menargetkan trofi pada musim panas ini.