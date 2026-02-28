Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pedro Neto menetapkan target trofi yang ambisius dan 'indah' untuk Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior
1Rosenior memulai dengan baik.
Ada beberapa skeptis yang mempertanyakan penunjukan Rosenior saat ia bergabung dengan Chelsea pada awal tahun ini, menggantikan Enzo Maresca yang populer. Pertanyaan tentang penunjukannya dari klub lain yang dimiliki oleh BlueCo juga muncul, tetapi pelatih asal Inggris ini telah membantah anggapan bahwa ia tidak cocok untuk Premier League dengan serangkaian penampilan impresif.
Sejak bergabung dengan Chelsea pada minggu pertama Januari, Rosenior telah memimpin 12 pertandingan di semua kompetisi, dengan delapan kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Ia juga telah memberikan pengaruh yang signifikan pada beberapa pemainnya, membantu pemain seperti Cole Palmer dan Joao Pedro kembali ke performa mencetak gol.
Chelsea saat ini berada di peringkat keenam, tiga poin di belakang Liverpool dan Manchester United di atas mereka di klasemen. Ketiga tim, bersama Aston Villa, bersaing untuk tiga slot kualifikasi Liga Champions, dan dengan Chelsea saat ini tertinggal, The Blues membutuhkan performa bagus mereka untuk terus berlanjut dalam 11 pertandingan terakhir musim ini.
Tantangan bagi Rosenior tidak menjadi lebih mudah akhir pekan ini saat timnya melakukan perjalanan singkat dari barat ke utara London untuk menghadapi Arsenal pada Minggu. Dua kekalahan yang dialami Rosenior terjadi melawan tim Mikel Arteta di semifinal Carabao Cup, dan ini akan menjadi ujian terberat di Premier League yang dihadapi manajer baru tersebut.
Meskipun demikian, Neto bertekad untuk mengakhiri musim dengan kuat dan yakin bahwa, di bawah pelatih barunya, skuadnya mampu menutup musim dengan hasil positif. Bintang Portugal ini bahkan menargetkan trofi pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
2Neto menetapkan target untuk musim ini.
Berbicara kepada tim media Chelsea, Neto dengan jelas mengungkapkan ambisinya dan ambisi Chelsea untuk sisa musim ini. Ia menjelaskan bahwa ia ingin "berbuat lebih baik daripada sebelumnya dan meraih apa yang bisa saya capai bersama klub sepak bola ini dan tim nasional".
Ia mengatakan: “Tujuan klub adalah memenangkan sebanyak mungkin trofi. Kami berada di Piala FA, kami berada di Liga Champions. Kami sedikit jauh dari gelar juara, tetapi kami harus memastikan kami berada di Liga Champions.
“Tujuan-tujuan itu ada dan kami tahu apa saja tujuannya. Tentu saja, sebagai klub, kami ingin memenangkan trofi dan trofi-trofi itu akan menjadi cara yang indah untuk mengakhiri musim.”
3Chelsea harus bermain lebih baik, kata Neto.
Neto bergabung dengan Chelsea dari Wolves dan telah merasakan sensasi mengangkat trofi bersama The Blues, termasuk Liga Konferensi dan Piala Dunia Klub. Ia menjelaskan bahwa ia bergabung dengan klub ini untuk bersaing memperebutkan gelar, namun mengakui bahwa The Blues masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan musim ini.
“‘Saya datang ke klub ini untuk memenangkan trofi seperti yang kami lakukan di musim pertama saya. Itu adalah musim pertama yang luar biasa bagi saya. Di musim kedua, kami masih memiliki jalan panjang, kami memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan. Jadi ekspektasinya sangat besar. Tentu saja, kami memiliki ekspektasi untuk tampil lebih baik setiap tahun. Di klub papan atas, tanggung jawabnya juga lebih besar,’” tambahnya.
- Getty
4Panggilan dari Utara London
Arsenal akan menanti kedatangan Chelsea pada Minggu ini saat mereka berusaha untuk mengambil langkah berikutnya menuju gelar Premier League pertama sejak 2004. The Gunners akan termotivasi oleh kemenangantelak 4-1 di kandang rival abadi Tottenham Hotspur akhir pekan lalu dan berharap Viktor Gyokeres dapat melanjutkan performa mencetak golnya yang gemilang belakangan ini. Penyerang Swedia itu mencetak gol melawan Chelsea di Piala Liga dan berharap dapat menambah gol ke dalam daftar golnya yang terus bertambah.
Iklan