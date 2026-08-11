Pedri Gonzalez kembali ke kampung halamannya, Tegueste, tempat kelahirannya di Pulau Tenerife, untuk dianugerahi penghormatan setelah meraih trofi Piala Dunia bersama timnas Spanyol, beberapa jam sebelum ia bergabung dengan latihan Barcelona sebagai persiapan menghadapi musim baru.
Ratusan warga kota berkumpul di Lapangan San Marcos untuk menyambut pemain Barcelona berusia 23 tahun tersebut. Tempat itu dipenuhi jersey Barca dan timnas Spanyol, di samping sejumlah jersey Tegueste, sementara banyak anak-anak mengenakan nama Pedri di punggung mereka, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya penghargaan yang diterima sang pemain di kampung halamannya.
Pedri muncul dari balkon gedung balai kota bersama anggota keluarga dan teman-temannya, di tengah sorakan dan tepuk tangan para hadirin, dalam sebuah penghormatan yang disebut memiliki kesan istimewa yang besar baginya, setelah ia kembali ke tempat yang menyaksikan awal mula mimpinya di dunia sepak bola, sebagaimana diberitakan surat kabar Sport.