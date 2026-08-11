Gelandang tersebut mengenang masa kecilnya, seraya menyebutkan bahwa lapangan yang menjadi tempat penghormatan itu adalah lapangan yang sama tempat ia biasa bermain bersama teman-temannya, dan ia berkata: "Ketika saya bermain bersama teman-teman saya di lapangan, mustahil bagi saya untuk bermimpi bahwa saya akan memenangi Piala Dunia".

Pedri juga berbicara tentang sisi lain dari perjalanan kariernya, dan pengorbanan yang tidak terlihat oleh publik di balik pencapaian level tertinggi, terlebih karena ia mulai mengejar mimpinya sejak usia muda, yang terkadang membuatnya kehilangan waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-temannya.

Ia menjelaskan: "Ada banyak hal yang tidak terlihat, tetapi itu adalah momen-momen sulit yang harus kamu jalani jika suatu hari kamu ingin menjadi seorang pemain sepak bola".

Meskipun telah mencapai puncak sepak bola dunia, Pedri menegaskan bahwa hubungannya dengan kota asalnya tetap menjadi bagian mendasar dari identitasnya, dan ia berkata: "Saya selalu membawa nama kota asal saya dengan bangga", seraya menyebutkan bahwa ia tumbuh di sana dan mempelajari sebagian besar hal yang membentuk kepribadian dan perjalanan kariernya saat ini.