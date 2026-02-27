Getty Images Sport
Pecinta rekor James Milner mengungkap sejauh mana cedera pergelangan kaki yang mengerikan yang membuatnya tidak bisa bergerak selama ENAM BULAN
Mimpi buruk cedera Milner
Milner sedang merenungkan masalah tersebut di lapangan latihan Brighton kepada sejumlah wartawan untuk merayakan pencapaian terbarunya. Gelandang tersebut menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak di Premier League dalam kemenangan 2-0 atas Brentford akhir pekan lalu, saat Milner mencatatkan penampilan ke-654-nya, rekor yang sebelumnya dipegang oleh Gareth Barry.
Pemain berusia 40 tahun itu berbicara secara terbuka tentang cedera yang membatasi penampilannya menjadi hanya empat kali di liga musim lalu dan membuat Milner bertanya-tanya apakah dia akan mencapai angka penampilan rekor tersebut. "Hal-hal berubah dengan cepat di sepak bola, terutama saat Anda mencapai usia saya," kata Milner.
"Ketika saya melihat kondisi saya tahun lalu, tidak bisa mengangkat kaki selama enam bulan. Saya pikir kebanyakan orang, termasuk dokter bedah, fisioterapis, dan mereka yang memahami cedera itu, berpikir saya sudah selesai di usia saya."
Milner akhirnya kembali bermain pada hari terakhir musim setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan kemenangan 4-1 di Tottenham. "Itu adalah keinginan untuk membuktikan orang salah yang mungkin membuat saya masih bermain sekarang," lanjutnya.
"Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa pulih dari cedera dan tidak membiarkan karier saya berakhir dengan cara yang tidak saya kendalikan. Mungkin masih bisa terjadi, tapi itulah dorongan saya. Saya tidak berpikir banyak orang percaya saya bisa kembali."
Bintang berpengalaman bersedia memperpanjang masa tinggalnya di Brighton.
Kontrak Milner akan berakhir pada musim panas ini, namun Fabian Hurzeler sangat berharap agar bintang berpengalaman tersebut memperpanjang masa tinggalnya di AMEX. Dan mantan bintang Manchester City dan Liverpool tersebut siap menandatangani kontrak baru dengan klub di pesisir selatan, meskipun ia mengakui bahwa ia masih membuka opsi lainnya.
"Saya pikir hal-hal berubah sangat cepat dalam sepak bola, dan saya pikir ketika Anda mencapai usia saya, hal-hal juga berubah sangat cepat," tambah Milner. "Dua minggu lalu, ketika saya tidak bermain banyak menit dan hal-hal tidak berjalan baik, Anda merasa frustrasi.
"Tapi kemudian saya bermain lebih banyak menit dalam dua pertandingan terakhir, dan ketika Anda menjadi bagian dari kemenangan, lebih mudah untuk mengatakan, 'Ya, saya ingin bermain satu tahun lagi.' Saat ini, saya cukup terbuka. Apakah saya akan melanjutkan atau tidak, saya tidak yakin. Klub - kami belum mengadakan pembicaraan, jadi jelas klub juga harus tertarik.
"Saya katakan sebelumnya di awal musim, mari kita lihat sampai Februari dan lihat di mana kita berada, dan saya tahu kita sudah sampai di sana sekarang, jadi kita lihat apa yang terjadi. Saat ini, saya hanya fokus pada pekerjaan saya setiap hari, dan segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Saat ini, saya sangat terbuka untuk itu, dan semoga beberapa pertandingan terakhir telah membuktikan bahwa saya masih bisa berkontribusi di lapangan."
Pembicaraan tentang pensiun
Pensiun juga semakin mendekat bagi Milner, yang akan berusia 41 tahun di tengah musim 2026-27, namun pemain Seagulls itu mengungkapkan bahwa dia tidak "takut" untuk gantung sepatu. "Saya pikir ini pertanyaan yang sulit untuk mengetahui kapan waktu yang tepat, karena saya merasa masih bisa melakukannya sekarang, tapi apakah Anda sampai pada titik di mana Anda tidak bisa lagi? Apakah itu terlalu lama? Saya menyelesaikan pertandingan akhir pekan lalu dan beberapa teman saya berkata, 'Kamu tidak bisa pensiun tahun ini, Milly, kamu harus bermain lagi tahun depan,'" kata Milner. "Jadi saya pikir itu selalu keputusan yang sulit untuk menentukan waktu yang tepat.
"Saya merasa sisi kepelatihan yang saya alami, terutama dari pengalaman tahun lalu di sini dan sertifikasi yang saya dapatkan, kadang-kadang menarik bagi saya. Tapi Jurgen [Klopp] selalu mengatakan, kapan pun kamu selesai, kamu harus istirahat dan beristirahat sejenak, dan menurut saya itu cukup menarik saat ini."
Manajemen 'meminta' Milner
Perhatian beralih ke karier pasca-sepak bola Milner, dengan manajemen disebutkan, meskipun sifat pekerjaan yang sangat kompetitif membuatnya berpikir dua kali. "Terkadang hal itu menarik bagi saya, tentu saja," katanya. "Tapi kadang-kadang, Anda melihat manajer mendapatkan kontrak baru dan dipecat dalam dua bulan, dan saya merasa orang-orang tidak mendapatkan waktu yang pantas mereka dapatkan sekarang.
"Kadang-kadang saya berpikir, ya, itu akan hebat dan saya ingin meninggalkan jejak saya pada sebuah tim, dan saya pikir saya bisa melakukan ini dan itu. Tapi ini pekerjaan yang sangat sulit, bukan? Maksud saya, sangat sulit. Bahkan jumlah wawancara yang harus dilakukan membuatnya menjadi pekerjaan yang sulit, dan ini adalah pekerjaan yang membuat sisi kompetitif dalam diri Anda berpikir, ya, saya tidak keberatan mencobanya dan mengambil tantangan itu.
"Saya merasa memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang orang-orang yang pernah saya kerja sama, mulai dari Terry Venables dan Sir Bobby Robson, hingga manajer saat ini. Saya memiliki beragam manajer dari berbagai negara dan kepribadian yang berbeda untuk dijadikan acuan, jadi dalam satu sisi, saya pikir akan sangat disayangkan jika kehilangan semua pengetahuan dan pengalaman yang telah saya bangun dan tidak bisa menggunakannya.
"Saya cukup terbuka dan realistis. Saya selalu mengatakan bahwa saya hanya fokus pada apa yang saya lakukan. Saya tahu akhir karir saya semakin dekat, saya menyadarinya, tapi saya tetap berada di masa kini dan berusaha fokus pada apa yang bisa saya kontribusikan kepada tim sebagai pemain."
