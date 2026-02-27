Pecinta rekor James Milner mengungkap sejauh mana cedera pergelangan kaki yang mengerikan yang membuatnya tidak bisa bergerak selama ENAM BULAN

Milner sedang merenungkan masalah tersebut di lapangan latihan Brighton kepada sejumlah wartawan untuk merayakan pencapaian terbarunya. Gelandang tersebut menjadi pemegang rekor penampilan terbanyak di Premier League dalam kemenangan 2-0 atas Brentford akhir pekan lalu, saat Milner mencatatkan penampilan ke-654-nya, rekor yang sebelumnya dipegang oleh Gareth Barry.

Pemain berusia 40 tahun itu berbicara secara terbuka tentang cedera yang membatasi penampilannya menjadi hanya empat kali di liga musim lalu dan membuat Milner bertanya-tanya apakah dia akan mencapai angka penampilan rekor tersebut. "Hal-hal berubah dengan cepat di sepak bola, terutama saat Anda mencapai usia saya," kata Milner.

"Ketika saya melihat kondisi saya tahun lalu, tidak bisa mengangkat kaki selama enam bulan. Saya pikir kebanyakan orang, termasuk dokter bedah, fisioterapis, dan mereka yang memahami cedera itu, berpikir saya sudah selesai di usia saya."

Milner akhirnya kembali bermain pada hari terakhir musim setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan kemenangan 4-1 di Tottenham. "Itu adalah keinginan untuk membuktikan orang salah yang mungkin membuat saya masih bermain sekarang," lanjutnya.

"Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa pulih dari cedera dan tidak membiarkan karier saya berakhir dengan cara yang tidak saya kendalikan. Mungkin masih bisa terjadi, tapi itulah dorongan saya. Saya tidak berpikir banyak orang percaya saya bisa kembali."