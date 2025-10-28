Getty Images Sport
Pecat Igor Tudor, Juventus Segera Tunjuk Eks Bos Italia & Napoli Luciano Spalletti
Juventus bergerak cepat setelah memecat Tudor
Juventus langsung mencari pengganti setelah memecat Igor Tudor pada hari Senin. Masa kejayaan pelatih asal Kroasia itu berakhir tiba-tiba setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan yang berpuncak pada kekalahan 1-0 dari Lazio, membuat para petinggi klub tidak punya pilihan selain bertindak. Tudor, yang menggantikan Thiago Motta pada bulan Maret, awalnya telah memastikan tiket ke Liga Champions dan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2028, tetapi awal musim yang buruk bagi Si Nyonya Tua terbukti merugikan.
Massimo Brambilla, pelatih tim Next Gen Juve, akan mengambil alih sementara untuk pertandingan Serie A melawan Udinese. Namun, klub bertekad untuk segera mendapatkan solusi jangka panjang, dan semua indikasi menunjukkan Spalletti muncul sebagai kandidat terdepan untuk posisi tersebut.
Menurut Calciomercato, mantan pelatih Napoli dan timnas Italia itu diyakini terbuka untuk kembali melatih klub setelah mengundurkan diri dari tim nasional awal tahun ini. Dengan rekam jejak yang terbukti di sepakbola Italia dan silsilah taktisnya, profil Spalletti sesuai dengan keinginan Juventus untuk membangun kembali stabilitas dan identitas setelah bertahun-tahun mengalami pergantian manajer.
Spalletti muncul sebagai target utama Juventus
Menurut laporan, Bianconeri telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Spalletti. Pembicaraan dilaporkan telah dimulai melalui seorang perantara, dan klub menerima tanggapan positif dari pria berusia 66 tahun tersebut, yang disebut-sebut "terbuka dan antusias" dengan gagasan untuk mengambil alih di Turin. Juve telah mengajukan kontrak awal berdurasi enam bulan dengan opsi perpanjangan, yang berpotensi dikaitkan dengan lolos atau tidaknya mereka ke Liga Champions. Sementara itu, Spalletti diyakini lebih menyukai kontrak yang lebih panjang, sekitar 18 bulan, tetapi tetap fleksibel seiring diskusi yang terus berlanjut.
Setelah membawa Napoli meraih Scudetto pertama mereka dalam lebih dari tiga dekade pada musim 2022/23, reputasi Spalletti sebagai salah satu manajer paling cerdik di Serie A tetap kokoh. Kerja kerasnya bersama pemain-pemain muda dan filosofi menyerangnya sejalan dengan upaya Juventus baru-baru ini untuk menyegarkan skuad mereka di bawah arahan direktur olahraga Damien Comolli.
Pengalaman Spalletti bersama Roma, Inter dan Napoli semakin memperkuat pencalonannya, sementara masa baktinya yang singkat namun bergejolak bersama tim nasional yang berakhir setelah Italia tersingkir lebih awal dari Euro 2024 menunjukkan bahwa ia ingin sekali lagi membuktikan diri di level klub.
Kandidat manajer Juventus: Mancini, De Rossi, Xavi dan lainnya
Meskipun mantan pelatih Gli Azzurri tersebuttetap menjadi kandidat utama, Si Nyonya Tua juga sedang menjajaki beberapa alternatif sembari mengevaluasi opsi olahraga dan finansial. Roberto Mancini adalah salah satu nama yang masuk radar klub. Meskipun saat ini sedang menganggur, tuntutan gaji Mancini dan kepergiannya baru-baru ini dari tim nasional Italia dapat mempersulit negosiasi.
Kandidat potensial lainnya adalah Raffaele Palladino, mantan pemain Juventus dan berstatus agen bebas setelah masa baktinya di Fiorentina. Pria berusia 41 tahun tersebut telah didukung oleh konsultan olahraga Francesco Modesto, yang sebelumnya bekerja dengannya di Monza. Palladino akan menjadi pilihan yang lebih terjangkau secara finansial dibandingkan Spalletti, terutama karena klub masih melunasi kontrak Thiago Motta, yang berlaku hingga 2027.
Menurut La Repubblica, Bianconeri juga memantau Daniele De Rossi, Xavi Hernandez dan Edin Terzic sebagai bagian dari rencana cadangan yang lebih luas. Namun, sumber yang dekat dengan klub bersikeras bahwa Spalletti tetap menjadi favorit, dengan negosiasi yang digambarkan "berjalan positif."
Penunjukan Spalletti kemungkinan akan segera diresmikan
Fokus utama Juventus saat ini adalah mempertahankan hasil yang stabil di bawah pelatih sementara Brambilla, sementara negosiasi dengan Spalletti masih berlangsung di balik layar. Bianconeri akan menghadapi Udinese pada pertengahan pekan sebelum menghadapi Cremonese di Serie A dan Sporting CP di Liga Champions – dua pertandingan krusial yang dapat menentukan waktu kedatangan pelatih baru.
Pimpinan klub mendesak kesepakatan yang cepat, idealnya menyelesaikan penunjukan Spalletti sebelum pertandingan besar melawan Sporting. Negosiasi dikatakan berjalan positif, dengan kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan bersama mengenai persyaratan dan durasi kontrak.
Bagi Juve, kepindahan ini akan menandai awal dari pembangunan kembali tim, tetapi yang dipandu oleh seorang pemenang Serie A yang telah terbukti, yang ketajaman taktis dan kepemimpinannya dapat menghidupkan kembali ambisi domestik dan kontinental mereka. Bagi Spalletti, ini merupakan kesempatan penebusan dan kembali ke panggung elite setelah musim panas yang penuh tantangan bersama Italia.
