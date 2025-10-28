Pecat Igor Tudor, Juventus Segera Tunjuk Eks Bos Italia & Napoli Luciano Spalletti

Juventus langsung mencari pengganti setelah memecat Igor Tudor pada hari Senin. Masa kejayaan pelatih asal Kroasia itu berakhir tiba-tiba setelah delapan pertandingan tanpa kemenangan yang berpuncak pada kekalahan 1-0 dari Lazio, membuat para petinggi klub tidak punya pilihan selain bertindak. Tudor, yang menggantikan Thiago Motta pada bulan Maret, awalnya telah memastikan tiket ke Liga Champions dan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2028, tetapi awal musim yang buruk bagi Si Nyonya Tua terbukti merugikan.

Massimo Brambilla, pelatih tim Next Gen Juve, akan mengambil alih sementara untuk pertandingan Serie A melawan Udinese. Namun, klub bertekad untuk segera mendapatkan solusi jangka panjang, dan semua indikasi menunjukkan Spalletti muncul sebagai kandidat terdepan untuk posisi tersebut.

Menurut Calciomercato, mantan pelatih Napoli dan timnas Italia itu diyakini terbuka untuk kembali melatih klub setelah mengundurkan diri dari tim nasional awal tahun ini. Dengan rekam jejak yang terbukti di sepakbola Italia dan silsilah taktisnya, profil Spalletti sesuai dengan keinginan Juventus untuk membangun kembali stabilitas dan identitas setelah bertahun-tahun mengalami pergantian manajer.