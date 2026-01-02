Getty/GOAL
Pecat Enzo Maresca, Chelsea Segera Tunjuk Jurgen Klopp Atau Zinedine Zidane?
Maresca dipecat Hari Tahun Baru
Maresca, yang memimpin Chelsea meraih kemenangan di Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub FIFA, diberhentikan dari jabatannya pada Hari Tahun Baru. Pelatih berusia 45 tahun itu memimpin 92 pertandingan, memenangkan 55 di antaranya, tetapi membuat marah para pejabat klub dengan beberapa perilakunya.
Sebuah pernyataan yang mengumumkan kepergiannya secara tiba-tiba berbunyi: "Chelsea Football Club dan pelatih kepala Enzo Maresca telah berpisah. Selama masa jabatannya di klub, Enzo memimpin tim meraih kesuksesan di Liga Konferensi UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Prestasi tersebut akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub baru-baru ini, dan kami berterima kasih atas kontribusinya kepada klub."
"Dengan tujuan utama yang masih harus diperjuangkan di empat kompetisi termasuk lolos ke Liga Champions, Enzo dan klub percaya bahwa perubahan ini memberi tim peluang terbaik untuk mengembalikan musim ke jalur yang benar. Kami mendoakan yang terbaik untuk Enzo di masa depan."
Alasan Maresca dipecat: Pembicaraan dengan klub lain & tuntutan kontrak
Perjuangan Chelsea dalam perebutan trofi Liga Primer, Liga Champions, Piala Liga, dan Piala FA dianggap telah memaksa The Blues untuk melakukan perubahan. The Telegraph melaporkan bagaimana mereka telah kehilangan 15 poin dari posisi unggul musim ini, yang dianggap "tidak berkelanjutan".
Para petinggi The Blues juga kurang terkesan setelah mengetahui bahwa Maresca telah berbicara dengan Manchester City dan Juventus tentang peran masa depannya musim ini, dengan ketentuan kontraknya di London barat yang mengharuskan dia untuk memberi tahu kelompok pemilik Chelsea tentang pembicaraan tersebut.
Diklaim bahwa Maresca menjelaskan kalau dirinya akan mengakhiri diskusi dengan calon klub lain jika ditawari kontrak baru di Stamford Bridge. The Telegraph melaporkan bagaimana The Blues "menolak proposal itu mentah-mentah".
Pencarian pengganti yang cocok untuk Maresca kini sedang berlangsung, dengan manajer Strasbourg Liam Rosenior dianggap sebagai kandidat utama setelah tampil mengesankan untuk tim yang juga dimiliki oleh konsorsium BlueCo tersebut.
Mengapa Chelsea tidak akan merekrut Klopp atau Zidane?
The Telegraph menunjukkan bahwa "Chelsea diperkirakan tidak akan merekrut nama besar seperti Zinedine Zidane atau Jurgen Klopp". Beberapa penggemar ingin melihat tongkat estafet diserahkan kepada pelatih dengan CV yang lebih terkemuka - seperti mantan manajer Real Madrid dan Liverpool yang memenangkan Liga Champions - tetapi itu bukanlah pendekatan yang diambil oleh Todd Boehly dkk.
Mereka telah menunjukkan kepercayaan pada orang-orang seperti Graham Potter dan Maresca, dengan harapan mereka dapat meletakkan fondasi yang dapat membangun kesuksesan jangka panjang. BlueCo tidak akan mengubah cara mereka, dan bermaksud untuk tetap berpegang pada filosofi yang mereka yakini akan bermanfaat bagi klub dalam jangka panjang. ESPN melaporkan bagaimana "kemenangan bukan lagi pertimbangan utama di Chelsea".
Model perekrutan: Filosofi yang diadopsi oleh manajemen Chelsea
Model di Stamford Bridge dikatakan "merekrut pemain dan pelatih sama pentingnya dengan merekrut talenta pemain terbaik yang sedang berkembang dari seluruh dunia". Itulah alasan utama mengapa nama-nama seperti Klopp dan Zidane tidak akan dipertimbangkan.
Chelsea, selama era Roman Abramovich, pernah mencari nama-nama besar untuk mengisi kursi pelatih mereka - dari Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti hingga Antonio Conte. ESPN menambahkan bahwa "masa-masa Chelsea merekrut pelatih-pelatih terbaik sudah berlalu". Kriteria yang ditargetkan sekarang adalah "muda, sedang naik daun, dan mudah dibentuk", dengan pendekatan berbeda yang disukai oleh dewan direksi yang ambisius yang telah menghabiskan banyak uang di beberapa bursa transfer dan ingin mendapat profit secara teratur.
