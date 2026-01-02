Pecat Enzo Maresca, Chelsea Segera Tunjuk Jurgen Klopp Atau Zinedine Zidane?

Maresca, yang memimpin Chelsea meraih kemenangan di Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Antarklub FIFA, diberhentikan dari jabatannya pada Hari Tahun Baru. Pelatih berusia 45 tahun itu memimpin 92 pertandingan, memenangkan 55 di antaranya, tetapi membuat marah para pejabat klub dengan beberapa perilakunya.

Sebuah pernyataan yang mengumumkan kepergiannya secara tiba-tiba berbunyi: "Chelsea Football Club dan pelatih kepala Enzo Maresca telah berpisah. Selama masa jabatannya di klub, Enzo memimpin tim meraih kesuksesan di Liga Konferensi UEFA dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Prestasi tersebut akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah klub baru-baru ini, dan kami berterima kasih atas kontribusinya kepada klub."

"Dengan tujuan utama yang masih harus diperjuangkan di empat kompetisi termasuk lolos ke Liga Champions, Enzo dan klub percaya bahwa perubahan ini memberi tim peluang terbaik untuk mengembalikan musim ke jalur yang benar. Kami mendoakan yang terbaik untuk Enzo di masa depan."