Pecahkan Rekor Di Usia 17 Tahun, Bos Bayern Munich Vincent Kompany: Lennart Karl Sangat Berbahaya!
Karl kembali beraksi di Liga Champions
Pada malam di mana raksasa Bundesliga itu berada dalam posisi genting karena tertinggal 1-0 dari Sporting CP di Allianz Arena setelah gol bunuh diri Kimmich, pemain muda berbakat mereka sekali lagi menjadi katalisator untuk kemenangan comeback penting 3-1.
Dengan begitu, Karl mencapai prestasi yang bahkan belum pernah diraih oleh nama-nama besar dalam sejarah kompetisi di usianya. Dengan mencetak gol penentu di menit ke-69, mengontrol umpan silang Konrad Laimer sebelum melepaskan tembakan keras melewati Rui Silva, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut, pada usia hanya 17 tahun dan 290 hari. Ini bukan rekor Eropa pertama yang ia ciptakan selama musim terobosannya bersama Tim Bavaria.
"Dia punya insting membunuh!"
Bagi Kompany, yang tidak ragu untuk menurunkannya di musim ini, dampak dari penyerang mudanya menjadi senjata andal. Berbicara kepada Sky Sport Germany setelah pertandingan, pelatih asal Belgia itu memberikan penilaian jujur
tentang performanya, mencatat bahwa meskipun remaja itu masih berkembang, kemampuannya untuk memengaruhi papan skor sangat elite.
"Lenny selalu berbahaya," jelas Kompany. "Sejujurnya, dia pernah bermain lebih baik, tetapi empat atau lima kali dia selalu ada, dan itu juga merupakan kekuatan, dan Anda tidak selalu harus menjadi pemain terbaik di lapangan. Dia mendapatkan momennya dan kemudian dia langsung mencetak gol."
Insting "pembunuh" ini terlihat jelas saat Karl menyelinap ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol yang mematahkan perlawanan Sporting, mengubah potensi frustrasi menjadi malam yang nyaman yang akhirnya dipastikan oleh gol telat dari Jonathan Tah. Bahkan sebelum gol Karl, dia tampaknya telah memberi timnya keunggulan di awal pertandingan, tetapi gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR.
"Karl memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan"
Pujian itu tidak hanya terbatas di bangku cadangan. Max Eberl, direktur olahraga klub, sangat mengagumi kemampuan alami produk akademi tersebut. Eberl menyoroti bahwa penyerang tersebut memiliki kualitas tak berwujud yang membedakan pemain bagus dari pemain yang benar-benar istimewa.
"Dia bisa menyundul bola dan menggunakan kaki kiri dan kanannya, dan dia memiliki insting yang tidak bisa diajarkan seorang pelatih, Anda hanya bisa mendukungnya sebisa mungkin," kata Eberl. "Dia memiliki sesuatu yang istimewa. Dia memainkan peran yang sangat, sangat penting bagi kami."
Mungkin dukungan paling signifikan datang dari sang kapten. Kimmich, yang mengalami malam yang sulit secara pribadi setelah mencetak gol bunuh diri yang membuat tuan rumah tertinggal, dengan cepat mengalihkan perhatian ke rekan setimnya yang masih muda. Gelandang itu percaya bahwa performa Karl sekarang tidak mungkin diabaikan oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
"Saya berasumsi bahwa Lenny akan terus mendapatkan waktu bermain bersama kami," kata Kimmich tentang gelandang serang yang telah mencetak tiga gol dari dua penampilannya untuk Jerman U-21 dan sedang menunggu panggilan pertamanya ke tim senior. "Saat ini, dia telah masuk ke dalam sebelas pemain inti, dan setiap pemain reguler di Bayern Munich – terutama sekarang, dengan cara kami bermain – juga pantas berada di tim nasional."
Karl tetap rendah hati
Terlepas dari desakan untuk debut internasional senior dan statistik yang memecahkan rekor, Karl tetap rendah hati. Remaja yang kini telah mencetak gol melawan Club Brugge, Arsenal, dan Sporting secara berturut-turut itu berbicara mengatakan: "Bermain di Liga Champions pada usia 17 tahun adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim, dan itulah mengapa semuanya berjalan lancar hari ini."
Dengan Bayern yang sedang berada di puncak klasemen Bundesliga dan Eropa, peran bintang baru mereka akan semakin berkembang. Tim Bavaria menghadapi jadwal musim dingin yang padat, dan dengan rotasi Kompany yang kemungkinan akan minimal untuk pemain andalannya yang "berbahaya" ini, pemain berusia 17 tahun tersebut akan memiliki banyak kesempatan untuk memperpanjang rekornya. Jika Kimmich benar, panggilan dari Nagelsmann mungkin tidak akan lama lagi.
