Pecahkan Rekor Di Usia 17 Tahun, Bos Bayern Munich Vincent Kompany: Lennart Karl Sangat Berbahaya!

Pujian itu tidak hanya terbatas di bangku cadangan. Max Eberl, direktur olahraga klub, sangat mengagumi kemampuan alami produk akademi tersebut. Eberl menyoroti bahwa penyerang tersebut memiliki kualitas tak berwujud yang membedakan pemain bagus dari pemain yang benar-benar istimewa.

"Dia bisa menyundul bola dan menggunakan kaki kiri dan kanannya, dan dia memiliki insting yang tidak bisa diajarkan seorang pelatih, Anda hanya bisa mendukungnya sebisa mungkin," kata Eberl. "Dia memiliki sesuatu yang istimewa. Dia memainkan peran yang sangat, sangat penting bagi kami."

Mungkin dukungan paling signifikan datang dari sang kapten. Kimmich, yang mengalami malam yang sulit secara pribadi setelah mencetak gol bunuh diri yang membuat tuan rumah tertinggal, dengan cepat mengalihkan perhatian ke rekan setimnya yang masih muda. Gelandang itu percaya bahwa performa Karl sekarang tidak mungkin diabaikan oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

"Saya berasumsi bahwa Lenny akan terus mendapatkan waktu bermain bersama kami," kata Kimmich tentang gelandang serang yang telah mencetak tiga gol dari dua penampilannya untuk Jerman U-21 dan sedang menunggu panggilan pertamanya ke tim senior. "Saat ini, dia telah masuk ke dalam sebelas pemain inti, dan setiap pemain reguler di Bayern Munich – terutama sekarang, dengan cara kami bermain – juga pantas berada di tim nasional."