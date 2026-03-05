Paul Scholes tampaknya menghapus cerita Instagram kontroversial yang mengejek manajer interim Manchester United yang 'spesial' setelah kekalahan dari Newcastle

Meskipun Scholes sebelumnya mengakui bahwa Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk Man Utd dalam waktu singkat, mantan gelandang legendaris klub tersebut percaya bahwa mereka membutuhkan panutan yang serupa dengan motivator-motivator besar dalam sejarah sepak bola.

"Michael Carrick melakukan pekerjaan yang luar biasa, perubahan ini sungguh luar biasa," kata Scholes dalam podcast The Good, The Bad & The Football. "Jika Anda berada di posisi pemilik klub, dia memberikan tekanan nyata pada mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu. Orang-orang yang membuat keputusan itu mungkin perlu memikirkannya sedikit berbeda karena saya tidak berpikir Anda membutuhkan pelatih yang paling teknis atau berbakat. Anda berada di klub besar dengan pemain-pemain yang tahu apa yang mereka lakukan, mungkin mereka lebih membutuhkan manajer yang bisa mengelola pemain daripada hal lain.

"Jika Anda melihat kembali ke Sir Alex [Ferguson], dia sebenarnya bukan pelatih sejati, tapi dia mengenal pemain, tahu apa yang dibutuhkan pemain, dan bagaimana memperlakukan pemain untuk mendapatkan yang terbaik dari mereka. Jika Anda melihat Real Madrid dengan Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, saya tidak berpikir mereka adalah pelatih paling teknis atau taktis, tapi mereka adalah manajer yang baik.

"Ruben Amorim tampaknya terobsesi dengan taktik dan itu tidak berhasil, Xabi Alonso juga sama di Real Madrid. Apakah klub-klub besar seperti itu membutuhkan pelatih seperti itu atau manajer yang lebih fokus pada manajemen manusia?

“Saya tidak tahu seperti apa gaya kepelatihan Michael, tapi saya bisa membayangkan dia sangat baik sebagai manajer yang pandai mengelola orang karena dia brilian dalam berinteraksi dengan orang dan pemain. Pertanyaannya tentang Michael adalah apakah dia memiliki pengalaman? Saya tahu dia pernah melatih di Championship, tapi ini jelas berbeda. Bisakah kita melihat Carrick membawa United meraih Premier League? Lihat, kita belum tahu."