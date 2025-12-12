Getty Images Sport
"Enggak Paham Klub Ini!" - Paul Scholes Serang Ruben Amorim Yang 'Bukan Orang Entertain' & Ngotot Main Dengan Gaya Yang Bukan Identitas Manchester United
Tidak ada pembelaan untuk Amorim
Sistem Amorim menggunakan tiga bek tengah dan bek sayap yang mendorong tinggi, yang merupakan penyimpangan dari pertahanan empat orang tradisional yang tertanam dalam sejarah klub. Dan Scholes secara khusus vokal dalam ketidakpuasannya, berargumen bahwa pendekatan taktis ini tidak sesuai dengan filosofi "risiko dan hiburan" yang terkenal dari klub tersebut. Scholes mengklaim bahwa hierarki klub, Omar Berrada dan Jason Wilcox, "tidak tahu" tentang identitas klub jika mereka berpikir sistem Amorim akan cocok. Dia telah mengkritik kurangnya kreativitas yang dirasakan dalam tim dan penanganan manajer terhadap pemain seperti Kobbie Mainoo.
Meskipun memimpin United meraih kemenangan pertama mereka di Anfield sejak 2016 pada bulan November dan menerima penghargaan Manajer Bulanan pada Oktober, Scholes dan lainnya percaya bahwa keras kepala manajer dengan sistemnya adalah masalah utama.
- AFP
Scholes: 'Serang terus setiap saat'
Berbicara kepada The Good, The Bad, The Football podcast, Scholes berkata: "Saya tidak berpikir manajer memahami klub, titik. Saya hanya tidak berpikir dia adalah orang yang tepat. Man United adalah tentang risiko dan entertain, lebih dari apapun. Membuat para penggemar di tepi kursi mereka siap. Pemain sayap yang melewati lawan. Tembakan ke gawang. Keterampilan-keterampilan. Tidak ada apa-apa di sana. Itu berasal dari klub. Kita berbicara tentang ini adalah klub yang berbeda – mereka memiliki Omar Berrada, Jason Wilcox yang mungkin brilian dalam pekerjaan mereka, brilian dalam apa yang mereka lakukan. Mereka bukan Man United. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya membeli pemain Manchester United, mendatangkan manajer Manchester United. Jika Anda pergi ke Sporting Lisbon dan menonton, mereka bermain tiga di belakang. Langsung saja, itu tidak boleh. Man United tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa, sudah terbukti selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Dan saya berbicara bahkan sebelum Sir Alex Ferguson, itu selalu 4-4-1-1 atau 4-4-2. Menghibur orang. Dia tidak punya itu di dalam dirinya.
Scholes menambahkan: "Dia membawa empat bek melawan West Ham. Jika kita unggul 1-0, manajer selalu berkata ‘dua, tiga, empat.’ Saya ingat sekali, saya pikir kami bermain melawan Chelsea. Kami unggul 1-0 dan kami sedikit mundur. Sekarang, Chelsea adalah tim yang bagus. Manajer menjadi marah sekali setelah pertandingan. Itu tidak terjadi di sini. Ketika Anda mencetak satu, Anda mencetak dua. Anda mengejar setiap saat. Saya hanya berpikir dia tidak mengerti itu."
Hubungan Scholes yang berubah dengan United
Dahulu ia adalah maestro lini tengah yang menjelajahi setiap sudut lapangan Old Trafford di hadapan para penggemar yang memujanya, dan prestasi utamanya termasuk rekor 11 gelar Liga Premier Inggris, dua trofi Liga Champions UEFA, tiga Piala FA, dan dua Piala Liga. Namun Scholes mengungkapkan bahwa ia terpaksa membeli tiket dari calo hanya untuk bisa masuk ke stadion. Scholes berkata: "Saya punya empat tiket musiman jadi kami menggunakannya... putra saya menggunakannya setiap minggu. Ada orang yang meminta tiket. Saya pernah bertemu seorang pemuda dari Salford yang ingin menonton pertandingan minggu ini - beberapa tiket. Jadi saya harus menghubungi calo? Bolehkah saya mengatakan itu? Sejujurnya, saya kenal seorang calo."
- AFP
Ujian Bournemouth menanti Amorim
United dengan mudah mengalahkan Wolves untuk meraih kemenangan 4-1 yang sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat dengan mudah melewati Bournemouth pada Senin malam. Namun, perlu diingat, The Cherries telah memenangkan dua pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Premier melawan Old Trafford, mengalahkan mereka 3-0 dua kali. Semua mata akan tertuju pada susunan pemain awal dan apakah Kobbie Mainoo akan diberi tempat sebagai starter, dengan diketahui bahwa pemain internasional Inggris tersebut ingin pergi setelah tidak memulai satu pun pertandingan liga untuk klub musim ini.
Iklan