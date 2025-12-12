"Enggak Paham Klub Ini!" - Paul Scholes Serang Ruben Amorim Yang 'Bukan Orang Entertain' & Ngotot Main Dengan Gaya Yang Bukan Identitas Manchester United

Berbicara kepada The Good, The Bad, The Football podcast, Scholes berkata: "Saya tidak berpikir manajer memahami klub, titik. Saya hanya tidak berpikir dia adalah orang yang tepat. Man United adalah tentang risiko dan entertain, lebih dari apapun. Membuat para penggemar di tepi kursi mereka siap. Pemain sayap yang melewati lawan. Tembakan ke gawang. Keterampilan-keterampilan. Tidak ada apa-apa di sana. Itu berasal dari klub. Kita berbicara tentang ini adalah klub yang berbeda – mereka memiliki Omar Berrada, Jason Wilcox yang mungkin brilian dalam pekerjaan mereka, brilian dalam apa yang mereka lakukan. Mereka bukan Man United. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya membeli pemain Manchester United, mendatangkan manajer Manchester United. Jika Anda pergi ke Sporting Lisbon dan menonton, mereka bermain tiga di belakang. Langsung saja, itu tidak boleh. Man United tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa, sudah terbukti selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Dan saya berbicara bahkan sebelum Sir Alex Ferguson, itu selalu 4-4-1-1 atau 4-4-2. Menghibur orang. Dia tidak punya itu di dalam dirinya.

Scholes menambahkan: "Dia membawa empat bek melawan West Ham. Jika kita unggul 1-0, manajer selalu berkata ‘dua, tiga, empat.’ Saya ingat sekali, saya pikir kami bermain melawan Chelsea. Kami unggul 1-0 dan kami sedikit mundur. Sekarang, Chelsea adalah tim yang bagus. Manajer menjadi marah sekali setelah pertandingan. Itu tidak terjadi di sini. Ketika Anda mencetak satu, Anda mencetak dua. Anda mengejar setiap saat. Saya hanya berpikir dia tidak mengerti itu."