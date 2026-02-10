Paul Scholes mengakui bahwa dia 'sangat ingin' Manchester United merekrut bintang Tottenham yang 'kesal'.

Meskipun meluapkan emosinya, Frank tetap memasukkan Romero dalam starting XI Spurs untuk pertandingan tandang ke Old Trafford pada Sabtu sore. Pemain internasional Argentina itu hanya bermain selama 29 menit, karena dia diusir dari lapangan akibat tekel ceroboh terhadap gelandang United, Casemiro.

Itu adalah kartu merah keempat dalam kariernya di Tottenham, lebih banyak daripada pemain lain di Premier League sejak ia bergabung dengan sepak bola Inggris, dan Spurs akhirnya kalah 2-0. Namun, Frank segera membelanya setelah pertandingan.

"Bagi saya, dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin muda dan dia belajar setiap hari," kata manajer Spurs kepada wartawan. "Saya pernah menggunakan contoh saat saya berusia 30 tahun. Saya pikir saya berada di puncak dunia, tapi saya sama sekali tidak mendekati level kepemimpinan dan pemahaman yang saya miliki hari ini.

"Dan ketika Anda memiliki pemain yang bermain dengan begitu banyak passion dan agresivitas, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Itu bukan berarti dia tidak boleh belajar dari itu, tentu saja dia perlu belajar dari itu ke depannya."