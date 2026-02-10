Getty Images Sport
Paul Scholes mengakui bahwa dia 'sangat ingin' Manchester United merekrut bintang Tottenham yang 'kesal'.
Romero telah tampil dalam 152 pertandingan untuk Tottenham sejak bergabung dengan klub dari Atalanta pada 2021, mencetak enam gol dan membantu klub meraih gelar Liga Europa. Pemain berusia 27 tahun ini baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir musim 2028-29, namun ia secara tegas menyiratkan ketidakpuasannya terhadap cara klub dikelola setelah hasil imbang 2-2 Tottenham melawan Manchester City pada 1 Februari, di mana ia harus diganti pada babak pertama.
Dalam postingan Instagram yang kontroversial, Romero menulis: "Usaha besar dari semua rekan setimku kemarin, mereka luar biasa. Aku ingin tetap tersedia untuk membantu mereka meskipun aku tidak merasa baik, terutama karena kami hanya memiliki 11 pemain yang tersedia – tak terbayangkan tapi benar dan memalukan. Kita akan terus hadir dan mengambil tanggung jawab untuk membalikkan situasi ini, bekerja keras dan tetap bersatu. Yang tersisa hanyalah mengucapkan terima kasih kepada semua kalian yang selalu ada dan mendukung kami, para penggemar."
Kartu merah yang ceroboh di Old Trafford
Meskipun meluapkan emosinya, Frank tetap memasukkan Romero dalam starting XI Spurs untuk pertandingan tandang ke Old Trafford pada Sabtu sore. Pemain internasional Argentina itu hanya bermain selama 29 menit, karena dia diusir dari lapangan akibat tekel ceroboh terhadap gelandang United, Casemiro.
Itu adalah kartu merah keempat dalam kariernya di Tottenham, lebih banyak daripada pemain lain di Premier League sejak ia bergabung dengan sepak bola Inggris, dan Spurs akhirnya kalah 2-0. Namun, Frank segera membelanya setelah pertandingan.
"Bagi saya, dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin muda dan dia belajar setiap hari," kata manajer Spurs kepada wartawan. "Saya pernah menggunakan contoh saat saya berusia 30 tahun. Saya pikir saya berada di puncak dunia, tapi saya sama sekali tidak mendekati level kepemimpinan dan pemahaman yang saya miliki hari ini.
"Dan ketika Anda memiliki pemain yang bermain dengan begitu banyak passion dan agresivitas, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Itu bukan berarti dia tidak boleh belajar dari itu, tentu saja dia perlu belajar dari itu ke depannya."
Scholes: Saya benar-benar menyukai karakternya!
Scholes juga merupakan penggemar berat Romero dan merasa dia akan menjadi tambahan yang ideal untuk skuad United, meskipun rekam jejak disiplinnya. Mantan bintang Red Devils dan Inggris itu mengatakan dalam episode terbaru podcast The Good, The Bad and The Football: "Tahukah kamu? Aku menyukainya. Aku suka menontonnya bermain sepak bola.
"Dia kesal dengan Spurs, kan? Dia tidak ingin berada di sana. Dia menyerang penonton, dia menyerang dewan direksi, aku pikir kepalanya sudah tidak fokus lagi.
"Tapi aku akan sangat menyukainya di Manchester United. Aku hanya menyukai karakternya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Romero?
Romero akan absen dalam empat pertandingan Premier League berikutnya Tottenham Hotspur akibat skorsing karena "pelanggaran serius". Tim asuhan Frank akan menjamu Newcastle pada Selasa malam, sebelum menghadapi derby besar London Utara melawan Arsenal dan pertandingan melawan Fulham dan Crystal Palace.
Tottenham juga menanti undian babak 16 besar Liga Champions pada Maret, di mana Romero diperbolehkan bermain. Namun, masih harus dilihat apakah Spurs bisa keluar dari paruh bawah klasemen Premier League tanpa kapten mereka, atau apakah dia memutuskan untuk tetap bertahan setelah akhir musim.
Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid juga dikaitkan dengan Romero, yang mungkin mencari tantangan baru setelah bermain di Piala Dunia bersama Argentina musim panas ini.
