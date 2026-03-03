Paul Scholes memilih 'bos Man Utd yang sempurna' saat ia mengungkapkan satu keraguan besar tentang Michael Carrick

Scholes telah mengidentifikasi pria yang menurutnya merupakan kandidat "sempurna" untuk mengambil alih kendali di Old Trafford secara permanen. Setelah pemecatan Amorim awal tahun ini, Setan Merah saat ini dipimpin oleh Carrick secara interim. Meskipun mantan gelandang United tersebut telah memulai debutnya di kursi panas dengan gemilang, Scholes yakin klub seharusnya mempertimbangkan sosok yang lebih berpengalaman dan berprestasi di level Eropa untuk memimpin mereka memasuki era baru mulai musim panas ini.

Masa jabatan Carrick sangat produktif, dengan enam kemenangan dan satu imbang membawa United masuk ke tiga besar. Kemenangan terbaru mereka datang dalam bentuk kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu sore. Namun, meskipun ada kebangkitan ini, Scholes tetap tidak yakin bahwa mantan rekan setimnya adalah orang yang tepat untuk proyek jangka panjang.

Alih-alih mempertahankan status quo, mantan pemain internasional Inggris ini menunjuk ke arah manajer yang telah terbukti sukses di level internasional. "Orang yang sempurna di luar sana - saya katakan sempurna - [Carlo] Ancelotti masih ada di luar sana," kata Scholes dalam podcast The Good, The Bad & The Football.