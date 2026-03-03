Getty Images
Diterjemahkan oleh
Paul Scholes memilih 'bos Man Utd yang sempurna' saat ia mengungkapkan satu keraguan besar tentang Michael Carrick
Scholes mengincar klub besar Eropa daripada Carrick.
Scholes telah mengidentifikasi pria yang menurutnya merupakan kandidat "sempurna" untuk mengambil alih kendali di Old Trafford secara permanen. Setelah pemecatan Amorim awal tahun ini, Setan Merah saat ini dipimpin oleh Carrick secara interim. Meskipun mantan gelandang United tersebut telah memulai debutnya di kursi panas dengan gemilang, Scholes yakin klub seharusnya mempertimbangkan sosok yang lebih berpengalaman dan berprestasi di level Eropa untuk memimpin mereka memasuki era baru mulai musim panas ini.
Masa jabatan Carrick sangat produktif, dengan enam kemenangan dan satu imbang membawa United masuk ke tiga besar. Kemenangan terbaru mereka datang dalam bentuk kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu sore. Namun, meskipun ada kebangkitan ini, Scholes tetap tidak yakin bahwa mantan rekan setimnya adalah orang yang tepat untuk proyek jangka panjang.
Alih-alih mempertahankan status quo, mantan pemain internasional Inggris ini menunjuk ke arah manajer yang telah terbukti sukses di level internasional. "Orang yang sempurna di luar sana - saya katakan sempurna - [Carlo] Ancelotti masih ada di luar sana," kata Scholes dalam podcast The Good, The Bad & The Football.
- AFP
Pesona faktor Ancelotti
Ancelotti saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memimpin tim nasional Brasil di Piala Dunia musim panas ini, namun Scholes jelas merasa bahwa daya tarik Manchester United dapat digunakan untuk menggoda legenda Italia itu kembali ke sepak bola klub. Mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan ini telah memenangkan gelar liga di lima divisi teratas Eropa dan memegang rekor sebagai pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Kredensial ini, menurut Scholes, sangat penting untuk lingkungan yang penuh tekanan di Old Trafford.
"Saya tahu dia adalah pelatih Brasil... dia adalah orang yang sempurna untuk Manchester United, di mana dia akan membuat para pemain merasa seperti jutawan," jelas Scholes. "Dan dia memiliki pengalaman memenangkan trofi. Tapi pertanyaannya, apakah dia terlalu tua sekarang? Itu satu-satunya hal. Apakah ada orang lain sejenisnya dengan pengalaman lebih? Mereka membutuhkan kehadiran sebagai pemimpin."
Taktik versus latar belakang kepemimpinan
Scholes menyoroti dilema klasik: apakah United membutuhkan seorang taktik murni atau manajer dengan keterampilan manajemen tim yang kuat? Ia merujuk pada Ole Gunnar Solskjaer, yang dianggap mahir dalam mengelola ruang ganti tetapi dipertanyakan mengenai pengalamannya dalam memenangkan trofi besar.
"Pertanyaannya adalah, apakah Michael memiliki pengalaman? Saya tahu ini pertanyaan besar, saya tahu dia pernah melatih di Championship, tapi ini berbeda," lanjut Scholes. "Bisakah kita melihat Michael memenangkan Premier League? Saya belum tahu, dan menurut saya hal terpenting adalah, jenis manajer apa yang akan mereka cari? Seorang taktik atau manajer yang mengurus orang? Ole Gunnar [Solskjaer] adalah itu. Tapi semua orang yang menjadi manajer, mereka selalu memiliki pelatih hebat di samping mereka, yang Michael miliki [Steve Holland].
"Klub harus memutuskan: apakah mereka ingin seorang ahli taktik, yang telah gagal? Ole Gunnar memiliki keterampilan mengelola orang, tapi apakah dia memiliki pengalaman untuk melanjutkan dan memenangkan trofi? Pertanyaan yang sama akan diajukan kepada Michael."
- Getty Images Sport
Fase penentuan di akhir pertandingan bagi Setan Merah
Seiring mendekati akhir musim, tekanan pada dewan Manchester United untuk melakukan penunjukan yang tepat akan semakin meningkat. Carrick terus mengawasi masa depan klub dan terus memantau bintang-bintang muda dari akademi. Setiap keputusan taktis yang dia ambil dipantau sebagai audisi potensial untuk peran permanen, namun bayang-bayang figur seperti Ancelotti tetap mendominasi proses seleksi.
Dengan United saat ini berada di posisi ketiga di Premier League, argumen untuk stabilitas dan kontinuitas di bawah Carrick semakin kuat dengan setiap kemenangan. Namun, bagi legenda seperti Scholes, pilihan "sempurna" tetap terkait dengan prestise dan mentalitas pemenang yang terbukti dari seorang manajer seperti Ancelotti. Keputusan ini akan menentukan arah United untuk tahun-tahun mendatang saat mereka mencari penerus yang mampu menandingi standar masa lalu yang gemilang.
United akan berusaha mempertahankan momentum tiga besar mereka dalam pertandingan Premier League berikutnya melawan Newcastle di St. James' Park pada Rabu.
Iklan