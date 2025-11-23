AFP
Pogback! Paul Pogba Resmi Kembali Ke Sepakbola Profesional Bersama AS Monaco Setelah Absen Lebih Dari 800 Hari
Penantian 811 Hari Berakhir di Brittany
Sayangnya, waktu kembalinya Pogba tidak bisa memperindah skor akhir. Monaco sudah tertinggal 4-0 dari Rennes, dalam pertandingan yang kacau akibat pertahanan yang ceroboh dan kartu merah untuk kapten Denis Zakaria sebelum jeda.
Pogba masuk dengan kesadaran bahwa pertandingan sudah kalah, tetapi simbolisme kepulangannya menutupi hasil akhir. Mika Biereth mencetak gol hiburan di masa injury time, tetapi kekalahan 4-1 membuat tim asuhan Sebastien Pocognoli turun ke peringkat kedelapan Ligue 1. Bagi Pogba, malam ini bukan tentang angka, tetapi tentang kembali melakukan apa yang paling ia cintai.
Dari Larangan Doping Menuju Penebusan
Kembalinya Pogba terjadi setelah periode penuh gejolak yang mengancam akan mengakhiri kariernya secara prematur. Pada Agustus 2023, saat masih terikat kontrak dengan Juventus, ia dinyatakan positif menggunakan dehydroepiandrosterone (DHEA), yang berujung pada skorsing sementara dan larangan bermain empat tahun pada Februari 2024.
Pogba bersikeras bahwa insiden itu terjadi karena ketidaksengajaan mengonsumsi suplemen yang terkontaminasi. Argumen tim hukumnya berhasil, menyebabkan hukuman dikurangi dan mengizinkannya kembali pada Maret 2025. Juventus memutus kontraknya atas kesepakatan bersama pada akhir 2024, meninggalkan pemenang Piala Dunia 2018 itu tanpa klub selama lebih dari dua tahun. Monaco mengambil risiko itu dan kini Pogba kembali ke lapangan.
"Ada banyak emosi. Saya senang, tapi ada sedikit kesedihan dengan hasilnya," katanya kepada Ligue 1+.
"Kami telah menempuh jalan yang panjang. Hari ini adalah langkah yang harus diambil. Saya melakukannya, dan saya senang akan hal itu. Selebihnya, kami sedikit kecewa karena kalah. Saya merasa baik; ada banyak kerja keras. Saya masih butuh waktu untuk bugar dan bermain 90 menit. Tapi itu akan datang seiring waktu. Kami berlatih untuk itu. Rasanya aneh pada awalnya kembali berada di pesawat bersama grup. Saya telah beradaptasi dengan baik."
Menurut L’Equipe, staf medis Monaco kini akan mengikuti reintroduksi bertahap: perlahan meningkatkan waktu bermainnya, dengan tujuan akhir mencapai pertandingan 90 menit berturut-turut. Ia masih bermimpi mewakili Prancis di Piala Dunia 2026, percaya bahwa satu babak terakhir bersama Les Bleus masih dalam jangkauannya.
"Targetnya? Dalam jangka pendek, kembali ke 100 persen, bermain 90 menit, dan berkontribusi sebanyak mungkin untuk tim saya," katanya. "Hari ini, ada langkah 1, langkah 2. Jika saya bisa ke Piala Dunia, itu akan menjadi bonus."
Seorang Pemimpin di Luar Lapangan
Pocognoli berulang kali menekankan bahwa nilai Pogba bagi Monaco melampaui jangkauan umpan atau kekuatan fisiknya. Pelatih asal Belgia itu melihat Pogba sebagai pilar internal, mentor, dan jembatan antara talenta muda dan ekspektasi sepakbola elite.
"Dalam salah satu pertemuan internal pertama saya, saya berbicara tentang warisan klub. Saya percaya bahwa para pemimpin, seperti Paul, harus meneruskan pengetahuan mereka kepada generasi berikutnya," tegasnya. "Pemain berpengalaman ini harus membimbing yang lebih muda. Jika Paul digunakan secara efektif, grup bisa mendapat manfaat dari pengaruhnya."
Tantangan Berikutnya untuk Pogba
Setelah 811 hari, tes medis tak terhitung, pertarungan hukum, gejolak emosi, dan frustrasi fisik, Pogba kembali ke lapangan. Monaco saat ini berada di urutan kedelapan klasemen tetapi hanya tertinggal dua poin di belakang Strasbourg yang berada di posisi keempat.
Tantangan mereka berikutnya adalah melawan PSG di Ligue 1 pada 29 November, dan Pogba akan sangat ingin menambah menit bermainnya. Pogba menambahkan: "Itu tergantung pada pelatih. Saya akan melakukan segalanya untuk berada di sana dan membantu tim." Jalan di depan masih panjang. Tapi akhirnya, dia menapakinya lagi.
