Pogback! Paul Pogba Resmi Kembali Ke Sepakbola Profesional Bersama AS Monaco Setelah Absen Lebih Dari 800 Hari

Kembalinya Pogba terjadi setelah periode penuh gejolak yang mengancam akan mengakhiri kariernya secara prematur. Pada Agustus 2023, saat masih terikat kontrak dengan Juventus, ia dinyatakan positif menggunakan dehydroepiandrosterone (DHEA), yang berujung pada skorsing sementara dan larangan bermain empat tahun pada Februari 2024.

Pogba bersikeras bahwa insiden itu terjadi karena ketidaksengajaan mengonsumsi suplemen yang terkontaminasi. Argumen tim hukumnya berhasil, menyebabkan hukuman dikurangi dan mengizinkannya kembali pada Maret 2025. Juventus memutus kontraknya atas kesepakatan bersama pada akhir 2024, meninggalkan pemenang Piala Dunia 2018 itu tanpa klub selama lebih dari dua tahun. Monaco mengambil risiko itu dan kini Pogba kembali ke lapangan.

"Ada banyak emosi. Saya senang, tapi ada sedikit kesedihan dengan hasilnya," katanya kepada Ligue 1+.

"Kami telah menempuh jalan yang panjang. Hari ini adalah langkah yang harus diambil. Saya melakukannya, dan saya senang akan hal itu. Selebihnya, kami sedikit kecewa karena kalah. Saya merasa baik; ada banyak kerja keras. Saya masih butuh waktu untuk bugar dan bermain 90 menit. Tapi itu akan datang seiring waktu. Kami berlatih untuk itu. Rasanya aneh pada awalnya kembali berada di pesawat bersama grup. Saya telah beradaptasi dengan baik."

Menurut L’Equipe, staf medis Monaco kini akan mengikuti reintroduksi bertahap: perlahan meningkatkan waktu bermainnya, dengan tujuan akhir mencapai pertandingan 90 menit berturut-turut. Ia masih bermimpi mewakili Prancis di Piala Dunia 2026, percaya bahwa satu babak terakhir bersama Les Bleus masih dalam jangkauannya.

"Targetnya? Dalam jangka pendek, kembali ke 100 persen, bermain 90 menit, dan berkontribusi sebanyak mungkin untuk tim saya," katanya. "Hari ini, ada langkah 1, langkah 2. Jika saya bisa ke Piala Dunia, itu akan menjadi bonus."