Patrick Kluivert: Saya Selalu Hargai Pengalaman Di Indonesia

Ketika ditanya mengenai pengalamannya di Indonesia, Kluivert mengatakan: “Luar biasa,” ujarnya. “Sungguh, saya belum pernah bekerja dalam hiruk pikuk seperti itu dengan cara yang lebih menyenangkan. Tentu saja karena jumlah orang di sana yang sangat banyak, maksud saya 300 juta orang yang benar-benar tergila-gila dengan sepakbola.”

“Saya bekerja dengan fantastis, seperti yang baru saja Anda katakan. Sayangnya kami tidak mencapai apa yang kami inginkan.”

“Saya ingin sekali melanjutkan, sayangnya itu tidak mungkin. Tetapi, saya memiliki hati yang sangat hangat untuk Indonesia, dan saya akan selalu menghargai semua yang saya alami di Indonesia.”