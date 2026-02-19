AFC
Patrick Kluivert: Saya Selalu Hargai Pengalaman Di Indonesia
- Getty Images Sport
Patrick Kluivert mengenang pengalamannya di Indonesia
Patrick Kluivert mengaku tidak bisa melupakan momen ketika dia menangani timnas Indonesia, dan sampai sekarang masih menyimpan kecintaan untuk negara ini. Dalam wawancaranya dengan VoetbalPrimeur saat pembukaan Cruyff Court di Amsterdam-Noord, Kluivert dengan senyum lebar mengakui dirinya tidak akan bisa kembali menangani Skuad Garuda, meski ada keinginan untuk melanjutkan karirnya di Negeri Kepulauan tersebut.
Gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
Kluivert dikontrak PSSI selama dua tahun sejak Januari 2025 untuk menggantikan Shin Tae-yong. Keputusan itu mengundang pertanyaan dari publik sepakbola nasional, mengingat tim Merah Putih dalam situasi bagus untuk lolos ke putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya memecat Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, menyusul kegagalan timnas senior berangkat ke Amerika Utara setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi dan Irak.
- AFP
Kluivert menyebut petualangan di Indonesia luar biasa
Ketika ditanya mengenai pengalamannya di Indonesia, Kluivert mengatakan: “Luar biasa,” ujarnya. “Sungguh, saya belum pernah bekerja dalam hiruk pikuk seperti itu dengan cara yang lebih menyenangkan. Tentu saja karena jumlah orang di sana yang sangat banyak, maksud saya 300 juta orang yang benar-benar tergila-gila dengan sepakbola.”
“Saya bekerja dengan fantastis, seperti yang baru saja Anda katakan. Sayangnya kami tidak mencapai apa yang kami inginkan.”
“Saya ingin sekali melanjutkan, sayangnya itu tidak mungkin. Tetapi, saya memiliki hati yang sangat hangat untuk Indonesia, dan saya akan selalu menghargai semua yang saya alami di Indonesia.”
- AFP
Tertarik bergabung dengan Jordi Cruyff di Ajax
Empat bulan setelah dipecat PSSI, Kluivert hingga kini belum mempunyai pekerjaan. Dia disebut-sebut akan mendapat jabatan di Ajax Amsterdam, tetapi enggan membeberkan situasinya secara detail.
“Dia teman baik saya. Dia belum menghubungi saya, tapi saya akan membiarkan kemungkinan itu terbuka,” kata Kluivert.
