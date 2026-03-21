Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie A

Parma vs Cremonese, Penilaian Pemain dari CM

Peserta yang lulus dan yang tidak lulus dalam kompetisi.

Tuan rumah harus menelan kekalahan setelah pertandingan yang dimainkan dengan kurang meyakinkan. Di antara pemain yang tampil memadai ada Strefezza dan Caviglia yang masuk dari bangku cadangan. Cremo akhirnya kembali meraih kemenangan setelah 15 pertandingan. Pertandingan dimainkan dengan baik dan teratur. Vardy menginspirasi dan Maleh menyelesaikan peluang. Vandeputte juga tampil bagus.


  • PARMA

    Suzuki 6: Sedikit terlambat bereaksi saat menghadapi tendangan Maleh, namun kemudian berhasil menyelamatkan gawang dalam beberapa kesempatan lainnya. 

    Valenti 5: Vardy benar-benar menjadi duri dalam daging baginya dan sering kali dikalahkan dalam hal kecepatan. 

    Circati 6: penampilan secara keseluruhan memadai, meski agak lambat dalam mengatur serangan.

    (15' babak kedua Caviglia 6: masuk ke lapangan dengan baik, mencoba memberikan dorongan ekstra di lini serang)

    Troilo 5: Penampilannya kurang memuaskan. Banyak kesalahan dan terutama terlalu gugup.

    Valeri 5: ritme lambat dan dorongan serangan minim. Sangat jarang terlihat.

    Sorensen 5,5: selain beberapa aksi solo, ia tidak mampu memberikan dampak seperti yang diharapkan.

    (mulai menit ke-15 babak kedua, Oristanio 5,5: penampilannya sebagai pengganti kurang memuaskan, tidak mengubah jalannya pertandingan.)

    Keita 5,5: memulai dengan cukup baik, namun kemudian, terutama di babak kedua, kelelahan mulai terasa dan ritme permainannya menurun. Ia terlalu banyak mengejar lawan dan absen dalam fase serangan.

    (28' babak kedua Estevez: s.v.)

    Ondrejka 5: jarang menyentuh bola dan seringkali dengan cara yang buruk. 

    (23' babak kedua Elphage: s.v.)

    Britschgi 4,5: banyak kesalahan posisi dan penjagaan. Kesalahannya yang membuka peluang gol Maleh.

    Strefezza 6,5: satu-satunya yang benar-benar tampil baik di timnya, aktif di lini serang, berusaha mengganggu lawan sebisa mungkin. 

    Pellegrino 5,5: kurang mendukung rekan serangnya, beberapa tembakan ke gawang tetapi terlalu sedikit.

    Pelatih Cuesta 5: tim yang kurang produktif dan kelelahan. Pergantian pemain pun tidak memberikan perubahan ritme yang diharapkan.

  • Cremonese

    Audero 6: tidak terlalu kesulitan, mengendalikan pertandingan dengan baik 

    Terracciano 6,5: serangannya bagus, dengan ruang yang luas untuk melakukan overlap di sayapnya.

    Bianchetti 6,5: menutup ruang gerak lawan dengan baik dan menunjukkan keunggulan fisiknya. Penampilan yang solid.

    (mulai menit ke-44 babak kedua: Folino: s.v.)

    Luperto 6,5: bekerja sama dengan baik bersama rekan-rekannya dan melakukan penutupan yang baik terhadap Pellegrino. Waspada dan percaya diri sepanjang pertandingan.

    Pezzella 6: terlepas dari beberapa kesalahan teknis, penampilannya secara keseluruhan cukup memuaskan.

    Maleh 7,5: salah satu penampilan terbaiknya sejauh ini. Banyak menyentuh bola, dengan teknik yang bagus, dan juga mencetak gol lewat tendangan yang sangat bagus berkat umpan dari Vardy.

    Grassi 6,5: permainan bagus saat membangun serangan, juga membantu saat lawan menyerang secara vertikal. 

    Vandeputte 7: mencetak gol dan bermain dengan penuh semangat. 

    (34' babak kedua Thorsby: s.v. )

    Zerbin 6: pasti bisa lebih baik lagi. Yang kurang terutama adalah inisiatif di fase akhir permainan dan terutama keberanian dalam melewati lawan.

    Bonazzoli 6,5: mencoba membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk masuk dan juga menjadi ancaman.

    (dari menit ke-22 babak kedua Payero 6: masuk ke lapangan dengan baik untuk mendukung rekan-rekannya.)

    Sanabria 5: sedikit menurun dibandingkan penampilan sebelumnya. Cukup statis di posisinya.

     (mulai menit ke-22 babak kedua, Vardy 7: sangat lincah di lini depan, memberikan umpan matang kepada Maleh yang berhasil mencetak gol.)

    Pelatih Giampaolo 7: Cremonese kembali meraih kemenangan dengan pertandingan yang terorganisir dan dimainkan dengan baik. 

