Parma vs Cremonese, Penilaian Pemain dari CM

Suzuki 6: Sedikit terlambat bereaksi saat menghadapi tendangan Maleh, namun kemudian berhasil menyelamatkan gawang dalam beberapa kesempatan lainnya.

Valenti 5: Vardy benar-benar menjadi duri dalam daging baginya dan sering kali dikalahkan dalam hal kecepatan.

Circati 6: penampilan secara keseluruhan memadai, meski agak lambat dalam mengatur serangan.

(15' babak kedua Caviglia 6: masuk ke lapangan dengan baik, mencoba memberikan dorongan ekstra di lini serang)

Troilo 5: Penampilannya kurang memuaskan. Banyak kesalahan dan terutama terlalu gugup.

Valeri 5: ritme lambat dan dorongan serangan minim. Sangat jarang terlihat.

Sorensen 5,5: selain beberapa aksi solo, ia tidak mampu memberikan dampak seperti yang diharapkan.

(mulai menit ke-15 babak kedua, Oristanio 5,5: penampilannya sebagai pengganti kurang memuaskan, tidak mengubah jalannya pertandingan.)

Keita 5,5: memulai dengan cukup baik, namun kemudian, terutama di babak kedua, kelelahan mulai terasa dan ritme permainannya menurun. Ia terlalu banyak mengejar lawan dan absen dalam fase serangan.

(28' babak kedua Estevez: s.v.)

Ondrejka 5: jarang menyentuh bola dan seringkali dengan cara yang buruk.

(23' babak kedua Elphage: s.v.)

Britschgi 4,5: banyak kesalahan posisi dan penjagaan. Kesalahannya yang membuka peluang gol Maleh.

Strefezza 6,5: satu-satunya yang benar-benar tampil baik di timnya, aktif di lini serang, berusaha mengganggu lawan sebisa mungkin.

Pellegrino 5,5: kurang mendukung rekan serangnya, beberapa tembakan ke gawang tetapi terlalu sedikit.

Pelatih Cuesta 5: tim yang kurang produktif dan kelelahan. Pergantian pemain pun tidak memberikan perubahan ritme yang diharapkan.