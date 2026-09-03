"Lalu ada cerita-cerita yang, dari musim ke musim, menjadi bagian dari identitas. Kisah Enrico Delprato dan Parma adalah salah satunya.

Datang dengan status pinjaman pada musim panas 2021, Enrico memilih Parma dan Parma memilih dirinya. Sejak langkah pertama itu, telah berlalu tahun-tahun, pertandingan-pertandingan, momen-momen indah, momen-momen sulit, dan begitu banyak emosi. Hingga ia menjadi salah satu wajah dan pemimpin di ruang ganti Parma.





Sejak debutnya, Enrico Delprato telah mengenakan seragam Parma sebanyak 186 kali dan juga mencetak 12 gol, angka-angka yang hanya menceritakan sebagian dari perjalanannya. Karena di balik setiap penampilan ada lari, pengorbanan, tanggung jawab, dan ban kapten yang dikenakan dengan bangga. Sebuah kehadiran yang konstan, sosok acuan bagi rekan-rekannya, pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu peran. Di lapangan dan di luar lapangan. Dan hari ini kisah ini bertambah dengan babak baru.





Enrico Delprato dan Parma memperpanjang hubungan mereka hingga 2029. Untuk terus berlari. Untuk terus mengenakan seragam dan ban kapten, dengan bangga dan penuh rasa memiliki. Untuk terus membela warna-warna itu yang kini telah menjadi rumah. Karena beberapa kisah tidak membutuhkan akhir. Ini bukan film yang berakhir, melainkan kisah yang terus berlanjut. Hingga 2029".







