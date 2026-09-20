Parma-Genoa pada pekan kelima sudah menjadi duel penyelamatan: kedua tim baru mengumpulkan satu poin dalam 4 pertandingan pertama dan kekalahan akan sangat memperumit posisi di klasemen. Cuesta dan De Rossi mempertaruhkan banyak hal dalam laga di Tardini pukul 15.00: siapa pun yang kalah bisa menjalani jeda yang sulit, siapa yang menang dapat menghidupkan kembali musim mereka.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Parma-Genoa LANGSUNG 1-0: Romero!
Susunan pemain
PARMA-GENOA 1-0
PENCETAK GOL: Romero (P)
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Pelatih: Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Pelatih: De Rossi
WASIT: Mariani
KARTU KUNING: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)
KARTU MERAH:
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