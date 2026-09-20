Parma-Genoa pada pekan kelima sudah menjadi duel penyelamatan: kedua tim baru mengumpulkan satu poin dalam 4 pertandingan pertama dan kekalahan akan sangat memperumit posisi di klasemen. Cuesta dan De Rossi mempertaruhkan banyak hal dalam laga di Tardini pukul 15.00: siapa pun yang kalah bisa menjalani jeda yang sulit, siapa yang menang dapat menghidupkan kembali musim mereka.



