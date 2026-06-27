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Benjamin Cremaschi, ParmaGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Parma, Cremaschi resmi bergabung secara permanen

Parma Calcio 1913
Transfers
B. Cremaschi

Siaran Pers dari Perusahaan Ducale

Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi, Parma secara permanen mendatangkan Benjamin Cremaschi dari Inter Miami CF. Gelandang asal Amerika Serikat ini menandatangani kontrak dengan klub Gialloblu hingga 30 Juni 2031.


Siaran pers tersebut berbunyi: "Lahir pada tahun 2005 dan tumbuh besar di akademi muda Inter Miami, Cremaschi dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dalam sepak bola Amerika Serikat. Setelah melakukan debutnya di tim utama pada tahun 2023, ia telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama klub asal Florida tersebut, serta berkontribusi dalam meraih gelar Leagues Cup dan MLS Supporters' Shield. Selama kariernya, ia juga pernah membela tim nasional senior Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Pada tahun 2025, ia juga meraih Sepatu Emas di Piala Dunia U-20 (5 gol) serta penghargaan 'US Soccer Athlete of the Year' sebagai pemain muda terbaik. Setelah bergabung dengan Parma musim panas lalu, Benjamin memulai perjalanannya di sepak bola Italia dengan menunjukkan kualitas teknis, kepribadian, dan dedikasi yang kuat terhadap pekerjaannya. Meskipun cedera telah mengurangi waktu bermainnya, klub memutuskan untuk tetap mengandalkan bakat dan potensinya, sekaligus menegaskan komitmen untuk bersama-sama membangun masa depan di musim-musim mendatang."


  • Cremaschi berkomentar: "Saya bangga bisa mengatakan bahwa masa depan saya ada di Parma. Kota ini telah menjadi rumah bagi saya dan saya senang bisa melanjutkan perjalanan ini bersama Parma Calcio. Setahun terakhir ini memang sulit karena cedera, tetapi hal itu justru membuat saya semakin bertekad untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saya berlatih setiap hari agar siap menghadapi musim baru dan tidak sabar untuk merasakan pengalaman baru bersama semua pendukung. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan yang selalu mereka berikan kepada saya. Sampai jumpa segera!”.




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