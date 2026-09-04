Jonathan David langsung memicu perdebatan bahkan di Madrid. Menjadi sasaran kritik dari para penggemar Atletico, kondisi fisik penyerang Kanada itu, yang datang dari Juventus dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, saat bergabung dengan klub barunya dinilai buruk. "Kami membutuhkan pemain yang seperti saat dia di Lille", jelas Cholo saat berbicara tentang rekrutan baru di lini serang Atletico tersebut.
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Para suporter Atletico mengkritik David: "Kelebihan berat badan". Namun Griezmann membelanya dan Simeone menyemangatinya
KRITIK PARA FANS
Debut resminya masih belum terjadi, tetapi dalam beberapa hari ini pemain kelahiran 2000 itu sedang menjalani sesi latihan perdananya bersama tim asuhan Simeone. Namun di media sosial, para suporter mengkritiknya, karena memang muncul berbagai komentar dan unggahan mengenai kondisi fisiknya, yang tampaknya belum berada dalam kondisi terbaik.
GRIEZMANN MEMBELANYA
Yang membela David dari polemik suporter soal kelebihan berat badannya yang terlihat adalah sosok yang telah menulis halaman-halaman penting dalam sejarah Atletico belakangan ini dan tentu menjadi anak emas bagi sebagian besar publik. Dia adalah Antoine Griezmann, yang ikut campur dengan sebuah komentar di bawah video Instagram yang dipublikasikan untuk menyerang pemain Kanada itu. Pemain Prancis yang kini bermain untuk Orlando di MLS itu melontarkan provokasi: "Mungkin justru kamu yang kelebihan berat badan, monster kecil".
Juventus memantau
Petualangan mantan pemain Juventus itu di Madrid jelas tidak dimulai dengan cara terbaik: Juventus mengamati dengan penuh minat, karena pada Juni nanti mereka harus membahas ulang kemungkinan transfer dengan Atletico, berdasarkan performa pemain Kanada itu di La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey.
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