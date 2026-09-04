Yang membela David dari polemik suporter soal kelebihan berat badannya yang terlihat adalah sosok yang telah menulis halaman-halaman penting dalam sejarah Atletico belakangan ini dan tentu menjadi anak emas bagi sebagian besar publik. Dia adalah Antoine Griezmann, yang ikut campur dengan sebuah komentar di bawah video Instagram yang dipublikasikan untuk menyerang pemain Kanada itu. Pemain Prancis yang kini bermain untuk Orlando di MLS itu melontarkan provokasi: "Mungkin justru kamu yang kelebihan berat badan, monster kecil".