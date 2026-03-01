Perselisihan ini bermula dari wawancara pada bulan Februari dengan Sky, di mana Ratcliffe membuat beberapa klaim yang tidak didukung bukti mengenai populasi imigran dan kondisi ekonomi Inggris. Miliarder berusia 73 tahun itu memicu kemarahan segera ketika ia menyatakan: “Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigran yang sangat tinggi. Saya maksudkan, Inggris telah dijajah. Ini menghabiskan terlalu banyak uang.”

Ia mempertahankan pendiriannya dengan menambahkan, “Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu? Maksud saya, populasi Inggris pada tahun 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang.” Namun, angka-angka ini bertentangan dengan data resmi; Kantor Statistik Nasional memperkirakan populasi Inggris pada November 2025 sebesar 69,5 juta, dan jumlah penerima tunjangan pengangguran hanya 1,68 juta.