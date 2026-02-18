Getty/GOAL/X
Para pendukung Benfica terlihat melakukan gestur rasis terhadap Vinicius Junior, sementara komentar Jose Mourinho semakin tidak relevan seiring berjalannya waktu
Penggemar Benfica menjadi sorotan
Kemenangan Real Madrid 1-0 atas Benfica di Liga Champions telah tercoreng oleh tuduhan rasisme. Vinicius Jr menuduh Prestianni melakukan rasisme selama pertandingan dan mengeluarkan pernyataan setelah pertandingan, menyebut winger Benfica itu sebagai "pengecut." Rekan setim Kylian Mbappe mengatakan dia mendengar Prestianni memanggil Vinicius "monkey" sebanyak "lima kali" dan mendesak agar pemain sayap tersebut dilarang bermain di Liga Champions. Prestianni membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia tidak mengarahkan hinaan rasialis kepada pemain internasional Brasil tersebut.
Sementara itu, suporter Benfica kini menjadi sorotan setelah video beredar online yang menunjukkan para pendukung melakukan gestur rasis terhadap Vinicius.
Apa yang dikatakan Mourinho?
Rekaman tersebut muncul setelah Mourinho membela klubnya dari tuduhan rasisme dan mempertanyakan perayaan Vinicius setelah ia mencetak gol penentu kemenangan. Ia mengatakan kepada wartawan: "Ini seharusnya menjadi momen gila dalam pertandingan, gol yang luar biasa. Bakat-bakat ini mampu melakukan hal-hal indah seperti itu, tetapi sayangnya mereka tidak hanya senang mencetak gol yang menakjubkan. Ketika Anda mencetak gol seperti itu, Anda merayakannya dengan cara yang menghormati."
Manajer Benfica menambahkan: "Perbincangan antara Gianluca Prestianni dan Vinicius, saya ingin tetap netral. Saya melihat dua hal yang benar-benar berbeda. Saya ingin netral dan tidak berkomentar tentang itu. Saya mengatakan kepadanya [Vinicius Jr] persis seperti itu. Saya berkata, 'ketika kamu mencetak gol seperti itu, kamu hanya merayakannya dan kembali.' Ketika dia membahas tentang rasisme, saya memberitahunya bahwa orang terbesar [Eusebio] dalam sejarah klub ini adalah orang kulit hitam. Klub ini, hal terakhir yang bisa dikatakan tentangnya adalah rasis. Jika di benaknya ada sesuatu terkait hal itu, ini adalah Benfica. Mereka [Vinicius Jr dan Prestianni] memberitahuku hal-hal yang berbeda. Tapi saya tidak percaya pada salah satu atau yang lain. Saya ingin menjadi independen."
Prestianni didesak untuk bersuara.
Mantan bintang Barcelona dan Arsenal, Thierry Henry, mendesak Prestianni untuk menjelaskan secara jelas apa yang dia katakan kepada Vinicius. Dia mengatakan di CBS Sports: "Mari kita lihat seberapa besar nyali Prestianni. Katakan kepada kami apa yang kamu katakan. Kamu pasti telah mengatakan sesuatu, karena kamu tidak bisa pergi ke Mbappe dan berkata, 'Saya tidak mengatakan apa-apa.' Apa maksudmu, kamu menutup hidungmu untuk apa, kamu sedang pilek?"
Dia melanjutkan: "Saya bisa memahami apa yang dialami Vinicius. Hal itu terjadi pada saya berkali-kali di lapangan. Saya sering membicarakannya setelah pertandingan. Saya juga pernah dituduh mencari alasan setelah pertandingan saat hal itu terjadi pada saya. Terkadang, kamu merasa sendirian, karena ini akan menjadi kata-katamu melawan kata-katanya. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Prestianni, karena dia sangat berani dengan menutup mulutnya dengan kaosnya untuk memastikan kita tidak melihat apa yang dia katakan, jadi jelas, kamu sudah terlihat mencurigakan. Karena kamu tidak ingin orang lain melihat atau membaca apa yang kamu katakan. Reaksi Vinicius memberitahu saya bahwa sesuatu yang tidak benar terjadi. Kita masih tidak tahu apa yang dikatakan. Vinicius bisa menceritakan versinya, dan Prestianni, saya yakin, tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya dia katakan, karena saya melihat pada suatu saat Kylian Mbappe menantangnya, dan dia berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’.
"Well, dia pasti telah mengatakan sesuatu setidaknya. Kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita berada di tahun 2026 dan setelah pertandingan seperti itu, di mana kita seharusnya membicarakan gol briliannya, kita tidak seharusnya harus menghadapi wasit yang menyuruhmu tidak pergi ke bendera sudut, karena itu akan memicu kerumunan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Penyelidikan UEFA terkait insiden yang terjadi selama pertandingan di Estadio da Luz diperkirakan akan dilakukan setelah laporan pertandingan direview. Kedua tim akan bertemu kembali pekan depan di Santiago Bernabeu untuk leg kedua babak playoff babak gugur Liga Champions, dengan Real Madrid memimpin 1-0 menjelang pertandingan. Pelatih Benfica, Jose Mourinho, akan absen dari pinggir lapangan setelah diusir pada menit-menit akhir leg pertama karena protes.
