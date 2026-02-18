Para pendukung Benfica terlihat melakukan gestur rasis terhadap Vinicius Junior, sementara komentar Jose Mourinho semakin tidak relevan seiring berjalannya waktu

Mantan bintang Barcelona dan Arsenal, Thierry Henry, mendesak Prestianni untuk menjelaskan secara jelas apa yang dia katakan kepada Vinicius. Dia mengatakan di CBS Sports: "Mari kita lihat seberapa besar nyali Prestianni. Katakan kepada kami apa yang kamu katakan. Kamu pasti telah mengatakan sesuatu, karena kamu tidak bisa pergi ke Mbappe dan berkata, 'Saya tidak mengatakan apa-apa.' Apa maksudmu, kamu menutup hidungmu untuk apa, kamu sedang pilek?"

Dia melanjutkan: "Saya bisa memahami apa yang dialami Vinicius. Hal itu terjadi pada saya berkali-kali di lapangan. Saya sering membicarakannya setelah pertandingan. Saya juga pernah dituduh mencari alasan setelah pertandingan saat hal itu terjadi pada saya. Terkadang, kamu merasa sendirian, karena ini akan menjadi kata-katamu melawan kata-katanya. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Prestianni, karena dia sangat berani dengan menutup mulutnya dengan kaosnya untuk memastikan kita tidak melihat apa yang dia katakan, jadi jelas, kamu sudah terlihat mencurigakan. Karena kamu tidak ingin orang lain melihat atau membaca apa yang kamu katakan. Reaksi Vinicius memberitahu saya bahwa sesuatu yang tidak benar terjadi. Kita masih tidak tahu apa yang dikatakan. Vinicius bisa menceritakan versinya, dan Prestianni, saya yakin, tidak akan menceritakan apa yang sebenarnya dia katakan, karena saya melihat pada suatu saat Kylian Mbappe menantangnya, dan dia berkata, ‘Saya tidak mengatakan apa-apa’.

"Well, dia pasti telah mengatakan sesuatu setidaknya. Kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita berada di tahun 2026 dan setelah pertandingan seperti itu, di mana kita seharusnya membicarakan gol briliannya, kita tidak seharusnya harus menghadapi wasit yang menyuruhmu tidak pergi ke bendera sudut, karena itu akan memicu kerumunan."