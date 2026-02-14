"Pantas Kalah!" - Kekalahan Telak Dari Atletico Madrid Picu Amarah Terbesar Hansi Flick Di Barcelona

Barcelona baru saja mengalami kekalahan telak yang memalukan saat bertandang ke markas Atletico Madrid dalam laga leg pertama semi-final Copa del Rey. Skor akhir 4-0 tidak hanya menjadi pukulan telak bagi ambisi juara mereka, tetapi juga mencatatkan sejarah kelam sebagai hasil terburuk Blaugrana melawan Atletico sejak tahun 1960. Lebih menyakitkan lagi, ini merupakan kekalahan dengan selisih terbesar sepanjang karier manajerial Hansi Flick.

Kekacauan di lapangan terlihat jelas ketika Barcelona kebobolan empat gol hanya dalam satu babak. Fenomena ini membangkitkan memori kelam para penggemar saat Barca dibantai 8-2 oleh Bayern Munich di masa lalu - ironisnya, saat itu Flick berada di kursi pelatih tim lawan. Struktur pertahanan yang biasanya solid tampak runtuh total di bawah tekanan intensitas tinggi yang diterapkan oleh anak asuh Diego Simeone.

Keputusan Flick untuk menarik keluar Marc Casado di babak pertama dan menggantikannya dengan Robert Lewandowski menjadi bukti nyata keputusasaan taktis di pinggir lapangan. Meski sempat membela pemainnya di depan media terkait tinjauan VAR yang memakan waktu delapan menit, pelatih asal Jerman itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kerapuhan mental anak asuhnya yang tampil jauh di bawah standar.