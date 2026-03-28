Pancaro yakin: "Scudetto? Inter merasakan tekanan dari Milan dan Napoli, tapi seberapa besar keyakinan mereka?"

Giuseppe Pancaro diwawancarai oleh Sky Sport dalam sebuah wawancara di mana ia membahas perebutan gelar Scudetto di liga dan memberikan pandangannya tentang timnas Italia asuhan Gennaro Gattuso, yang akan bertanding di final playoff untuk lolos ke Piala Dunia melawan Bosnia: “Ia memberi saya kebahagiaan karena telah memenangkan pertandingan, yang merupakan hal terpenting. Sayangnya, hantu masa lalu bisa saja muncul, memang di babak pertama tim bermain sangat tegang. Kemudian mereka mulai rileks dan menang dengan layak, dipimpin oleh pemain hebat seperti Tonali”.
PERUBAHAN YANG HARUS DILAKUKAN ATAU TIM SUDAH SIAP?
“Biasanya, tim yang menang tidak perlu diubah: para pemain sayap tampil bagus. Selain itu, Spinazzola dan Palestra sangat tangguh; saya sangat menyukai yang kedua. Namun, saya akan mempertahankan susunan pemain yang telah menang. Menurut saya, pertandingan yang paling menantang secara mental adalah yang pertama. Saya yakin pada hari Selasa tim kita akan siap, sejak menit pertama, untuk bermain dengan performa terbaik dan kembali ke Piala Dunia.”
KEJUARAAN SUDAH BERAKHIR?
Pancaro kemudian menutup pembicaraannya dengan pandangannya mengenai akhir musim ini: “Menurut saya, persaingan ini sama sekali belum berakhir. Inter merasakan tekanan dari Milan dan Napoli: kita harus melihat seberapa besar keyakinan mereka.”