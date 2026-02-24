Pahlawan legendaris Manchester United, Javier Hernandez, mengunggah video dirinya menangis karena video viral bayi monyet Punch

Chicharito tidak hanya membagikan video tersebut; ia juga memberikan analisis psikologis yang mendalam tentang mengapa penderitaan hewan itu begitu mendalam baginya. Dalam suratnya kepada para penggemar, mantan bintang Real Madrid dan West Ham itu menjelaskan: “Punch Monkey menggerakkan hati kita karena dia kuat dan dia nyata. Dia berusaha melindungi diri tanpa benar-benar tahu caranya, dan kita semua pernah melakukannya pada suatu saat. Tidak ada niat jahat dalam dirinya, hanya emosi, ketulusan, dan keinginan untuk hidup.”

Penyerang senior yang saat ini menjadi pemain bebas setelah meninggalkan klub masa kecilnya, Chivas, pada Januari, terus mengambil pelajaran hidup dari video viral tersebut. “Dia mengajarkan kita bahwa: Kamu bisa merasakan dengan dalam tanpa hidup dalam keluhan. Kamu bisa mengenali penolakan tanpa menjadi korban. Kamu bisa melindungi hatimu tanpa menutupnya. Kurangi ‘apa yang mereka lakukan padaku,’ dan lebih banyak ‘apa yang bisa aku lakukan dengan ini?’” tulis Hernandez, yang mendapat dukungan luas dari penggemar yang memuji kerentanannya dan pandangan stoiknya.