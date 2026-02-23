Pahlawan legendaris Liverpool, Christian Pulisic, disebut-sebut sebagai calon pengganti Mohamed Salah & mendukung bintang USMNT untuk membuktikan bahwa masa baktinya di Chelsea hanyalah 'sekadar gangguan kecil'

Beberapa nama lain telah masuk dalam daftar calon pemain baru Liverpool, dengan minat yang dilaporkan masih tertuju pada penyerang Newcastle Anthony Gordon - mantan bintang Everton yang tumbuh besar sebagai pendukung Liverpool.

Heskey telah menyebutkan beberapa pemain berpengalaman yang bisa dipertimbangkan, salah satunya memiliki pengalaman di Premier League bersama West Ham, sementara yang lain adalah pemenang Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.

Mantan bintang Inggris Heskey menambahkan: “Kita sedang membicarakan pengganti Mohamed Salah, dan menurut saya sebagai penggemar, kita harus mencari sesuatu yang berbeda karena kita tidak bisa menggantikan Mo Salah.

“Saya ingat suatu musim saya berbicara dengan seseorang yang mengatakan Mo mengalami musim yang buruk. Dia mencetak 25 gol. Saya ingin memiliki musim yang buruk seperti itu! Kita berbicara tentang seseorang yang mencetak 20 lebih, hampir 30 gol per musim selama 10 tahun.

“Saya pikir kita harus mencari alternatif lain, dan mungkin manajer tidak cocok dengan pemain seperti Mo Salah. Dia mungkin ingin mengubah formasi. Saya tahu dia berbicara tentang formasi 4-4-2 dengan gelandang berlian dan tidak menggunakan sayap tinggi dan lebar, yang membutuhkan pendekatan berbeda.

“Saya tidak berpikir Anda bisa menggantikan Mo Salah, tapi saya suka pemain dari PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Dia akan menjadi pilihan utama saya.

“Apakah Jarrod Bowen merupakan penurunan kualitas dibandingkan Mohamed Salah? Saya pikir kebanyakan pemain merupakan penurunan kualitas dibandingkan Salah, tapi jujur saja, Bowen adalah tipe pemain yang berbeda dan dia mungkin akan membantu formasi karena dia akan bekerja lebih keras daripada Mo.

“Saya tidak mengatakan Mo tidak bekerja keras, tapi Bowen memiliki tingkat kerja dan etos kerja yang berbeda karena dia berasal dari West Ham dan sebelumnya dari liga bawah. Itu benar-benar berbeda. Andrew Robertson mungkin salah satu rekrutan terbaik kami dan dia berasal dari Hull City.”