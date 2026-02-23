Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Pahlawan legendaris Liverpool, Christian Pulisic, disebut-sebut sebagai calon pengganti Mohamed Salah & mendukung bintang USMNT untuk membuktikan bahwa masa baktinya di Chelsea hanyalah 'sekadar gangguan kecil'
Kesalahan transfer: Apakah bintang Mesir akan meninggalkan Liverpool pada tahun 2026?
Bintang Mesir, Mohamed Salah, terikat kontrak dengan Liverpool hingga musim panas 2027. Namun, ia terlihat frustrasi pada beberapa kesempatan musim ini - bahkan pernah meluapkan emosi secara tiba-tiba - dan performanya menurun. Pemain berusia 33 tahun ini belum mencetak gol di Premier League sejak 1 November.
Pindah ke Saudi Pro League atau MLS telah dibicarakan untuk Salah, karena Liverpool masih dapat memperoleh biaya dari penjualan, dengan rumor yang semakin menguat mengenai calon pengganti di posisi sayap kanan The Reds.
- Getty
Bisakah bintang USMNT, Pulisic, menggantikan Salah di Anfield?
Pemain internasional Amerika Serikat, Christian Pulisic, dikabarkan masuk dalam pertimbangan di sana, karena ia menunda penandatanganan kontrak baru di San Siro, dan Heskey merasa 'Captain America' bisa menjadi tambahancerdas untuk skuad Arne Slot.
Mantan striker Liverpool itu mengatakan kepada OLBG: “Saya sebenarnya cukup menyukai Christian Pulisic. Dia sangat langsung. Dia mungkin tidak mencetak sebanyak gol yang saya harapkan di Chelsea, tapi saya pikir dia memberikan masalah bagi pertahanan lawan.
“Tentu saja, setelah Piala Dunia yang bagus, bermain di kandang dengan tekanan padanya, dia pasti bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari Mohamed Salah atau bahkan Cody Gakpo saat ini.
“Mo meninggalkan Chelsea untuk pergi ke Italia dan lihat apa yang dia lakukan untuk Liverpool. Saya pikir akan hebat melihat seseorang seperti Pulisic kembali ke Premier League dengan cara yang sama karena saya kira dia ingin membuktikan bahwa waktunya di Chelsea hanyalah sedikit kegagalan. Dia masih sangat muda saat datang ke sana.”
Heskey menambahkan Kvaratskhelia dan Bowen ke dalam daftar target potensial.
Beberapa nama lain telah masuk dalam daftar calon pemain baru Liverpool, dengan minat yang dilaporkan masih tertuju pada penyerang Newcastle Anthony Gordon - mantan bintang Everton yang tumbuh besar sebagai pendukung Liverpool.
Heskey telah menyebutkan beberapa pemain berpengalaman yang bisa dipertimbangkan, salah satunya memiliki pengalaman di Premier League bersama West Ham, sementara yang lain adalah pemenang Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
Mantan bintang Inggris Heskey menambahkan: “Kita sedang membicarakan pengganti Mohamed Salah, dan menurut saya sebagai penggemar, kita harus mencari sesuatu yang berbeda karena kita tidak bisa menggantikan Mo Salah.
“Saya ingat suatu musim saya berbicara dengan seseorang yang mengatakan Mo mengalami musim yang buruk. Dia mencetak 25 gol. Saya ingin memiliki musim yang buruk seperti itu! Kita berbicara tentang seseorang yang mencetak 20 lebih, hampir 30 gol per musim selama 10 tahun.
“Saya pikir kita harus mencari alternatif lain, dan mungkin manajer tidak cocok dengan pemain seperti Mo Salah. Dia mungkin ingin mengubah formasi. Saya tahu dia berbicara tentang formasi 4-4-2 dengan gelandang berlian dan tidak menggunakan sayap tinggi dan lebar, yang membutuhkan pendekatan berbeda.
“Saya tidak berpikir Anda bisa menggantikan Mo Salah, tapi saya suka pemain dari PSG, Khvicha Kvaratskhelia. Dia akan menjadi pilihan utama saya.
“Apakah Jarrod Bowen merupakan penurunan kualitas dibandingkan Mohamed Salah? Saya pikir kebanyakan pemain merupakan penurunan kualitas dibandingkan Salah, tapi jujur saja, Bowen adalah tipe pemain yang berbeda dan dia mungkin akan membantu formasi karena dia akan bekerja lebih keras daripada Mo.
“Saya tidak mengatakan Mo tidak bekerja keras, tapi Bowen memiliki tingkat kerja dan etos kerja yang berbeda karena dia berasal dari West Ham dan sebelumnya dari liga bawah. Itu benar-benar berbeda. Andrew Robertson mungkin salah satu rekrutan terbaik kami dan dia berasal dari Hull City.”
- Getty
Rekor Salah: Gol & trofi di Liverpool
Salah telah mencetak 252 gol untuk Liverpool dalam 429 penampilan. Ia merupakan pemenang tiga kali PFA Player of the Year dan empat kali Golden Boot. Dua gelar Premier League telah diraih bersama The Reds, bersama dengan gelar Liga Champions dan trofi piala domestik, dan siapa pun yang ditugaskan untuk menggantikannya akan menghadapi tugas yang berat.
Iklan