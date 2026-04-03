Pahlawan dan penjahat... Neymar menggoda Ancelotti menjelang Piala Dunia

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyoroti penampilan gemilang Neymar. Pada menit ke-39, Neymar memberikan umpan brilian yang menembus pertahanan lawan, yang kemudian diselesaikan oleh Tachiano menjadi gol pertama.

Di babak kedua, Neymar memimpin serangan yang luar biasa dengan melewati beberapa pemain, hingga bola akhirnya sampai ke Gonzalo Escobar, yang kemudian mengopernya ke Moises, yang mencetak gol kedua.

Meskipun Neymar belum mencapai kondisi fisik terbaiknya, ia tetap menjadi ancaman terbesar dalam pertandingan tersebut, karena terus menarik perhatian pertahanan lawan sepanjang waktu dan menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Namun, sisi negatifnya muncul di akhir pertandingan, ketika Neymar mendapat kartu kuning setelah berselisih dengan salah satu pemain lawan, sehingga ia absen dalam laga melawan Flamengo mendatang, akibat akumulasi kartu kuning.

Mungkin skorsing ini akan mengurangi jumlah pertandingan yang tersedia bagi Neymar untuk meyakinkan Ancelotti, sebelum pengumuman skuad timnas pada 18 Mei, di mana 26 pemain akan dipilih untuk berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Sebelumnya, Neymar sempat mengisyaratkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, sebelum mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Baca juga

