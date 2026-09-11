Michele Padovano, mantan penyerang Juventus, menyampaikan pendapatnya soal Juve saat ini, khususnya terkait pilihan Luciano Spalletti mengenai lini serang Juventus. Dalam wawancara dengan La Stampa, pria kelahiran 1966 itu menjelaskan: "Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Spalletti pada akhir laga melawan Milan, saya juga mendukung Kolo Muani, karena dia sudah bermain enam bulan di Turin dan periode itu sangat positif. Sayangnya dia belum akurat dalam memaksimalkan peluang yang didapatnya, tetapi saya yakin dia akan pecah telur. Secara pribadi saya yakin kita harus bersabar, pada akhir musim nanti kami akan menarik kesimpulan".
Getty Images/Calciomercato
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Padovano: "Juventus, begini cara saya melihat Kolo Muani dan Woltemade"
Dan lagi: "Woltemade? Menurut saya dia dan pemain Prancis itu bisa bermain bersama, saya melihat mereka saling melengkapi. Mantan pemain Newcastle itu bisa bergerak di belakang penyerang karena secara teknik dia sangat kuat dan memiliki visi bermain yang hebat, dia bisa memberi banyak assist kepada Kolo Muani".
Padovano bermain untuk Juventus selama dua setengah tahun, dari Juli 1985 hingga November 1997, dengan total 63 penampilan, 18 gol, satu Scudetto, dua Piala Super Italia, satu Liga Champions, satu Piala Interkontinental, dan satu Piala Super Eropa.
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