Padovano: "Juventus, begini cara saya melihat Kolo Muani dan Woltemade"

Dan lagi: "Woltemade? Menurut saya dia dan pemain Prancis itu bisa bermain bersama, saya melihat mereka saling melengkapi. Mantan pemain Newcastle itu bisa bergerak di belakang penyerang karena secara teknik dia sangat kuat dan memiliki visi bermain yang hebat, dia bisa memberi banyak assist kepada Kolo Muani".





Padovano bermain untuk Juventus selama dua setengah tahun, dari Juli 1985 hingga November 1997, dengan total 63 penampilan, 18 gol, satu Scudetto, dua Piala Super Italia, satu Liga Champions, satu Piala Interkontinental, dan satu Piala Super Eropa.



