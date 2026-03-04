Ousmane Dembele berpeluang kembali ke PSG setelah absen dua minggu karena cedera menjelang laga krusial melawan Monaco

Dembele telah mengambil pendekatan yang hati-hati dalam pemulihan kebugarannya, bergabung kembali dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan penuh setelah menunjukkan kesiapannya melalui latihan khusus yang disesuaikan. Staf pelatih PSG berupaya menghindari pemulihan yang terburu-buru bagi mantan winger Barcelona ini, dengan memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang untuk fase krusial musim ini.

Waktu yang tepat bagi Luis Enrique, karena PSG bersiap untuk pertandingan domestik penting sementara mereka memimpin klasemen Ligue 1 dengan selisih empat poin dari Lens di posisi kedua. Dembele kini berpeluang masuk dalam skuad pertandingan untuk laga melawan Monaco, yang saat ini berada di posisi ketujuh, pada Jumat malam di Parc des Princes, menandai momen yang berpotensi menjadi penutup lingkaran bagi penyerang tersebut.