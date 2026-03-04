AFP
Ousmane Dembele berpeluang kembali ke PSG setelah absen dua minggu karena cedera menjelang laga krusial melawan Monaco
Pemenang Ballon d'Or kembali ke tim
Setelah absen selama dua minggu yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan penting - kemenangan 3-0 atas Metz dan kemenangan 1-0 melawan Le Havre di Ligue 1, serta hasil imbang 2-2 dalam leg kedua melawan klub Principality - pemenang Ballon d'Or 2025 kini kembali bergabung dengan tim, seperti dilaporkan oleh RMC Sport. Pemulihannya dilakukan setelah menjalani program rehabilitasi individu yang dirancang untuk memastikan ia tidak mengalami kemunduran saat kembali beraksi.
Kembalinya secara bertahap ke tim utama
Dembele telah mengambil pendekatan yang hati-hati dalam pemulihan kebugarannya, bergabung kembali dengan rekan-rekannya dalam sesi latihan penuh setelah menunjukkan kesiapannya melalui latihan khusus yang disesuaikan. Staf pelatih PSG berupaya menghindari pemulihan yang terburu-buru bagi mantan winger Barcelona ini, dengan memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang untuk fase krusial musim ini.
Waktu yang tepat bagi Luis Enrique, karena PSG bersiap untuk pertandingan domestik penting sementara mereka memimpin klasemen Ligue 1 dengan selisih empat poin dari Lens di posisi kedua. Dembele kini berpeluang masuk dalam skuad pertandingan untuk laga melawan Monaco, yang saat ini berada di posisi ketujuh, pada Jumat malam di Parc des Princes, menandai momen yang berpotensi menjadi penutup lingkaran bagi penyerang tersebut.
Tujuan Liga Champions sudah di depan mata.
Meskipun laga Ligue 1 menjadi prioritas utama, jajaran petinggi Paris juga mengincar kemajuan di level Eropa. Jika bintang Prancis, yang telah mencetak 11 gol di semua kompetisi musim ini, lolos dari laga melawan Monaco tanpa cedera, ia bahkan berpotensi menjadi starter dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea pada Rabu depan.
Luis Enrique akan sangat berharap untuk memiliki pemain kreatifnya yang paling menonjol saat menjamu raksasa Premier League. Kemampuan Dembele untuk menerobos pertahanan lawan dan memperlebar permainan telah dirindukan selama ia absen karena cedera, dan kembalinya ia mewakili peningkatan signifikan bagi lini depan PSG.
Dukungan tambahan untuk Luis Enrique
Berita baik tidak berhenti di Dembele, karena departemen medis PSG telah memberikan lampu hijau bagi beberapa pemain kunci lainnya untuk kembali berlatih. Gelandang Joao Neves, yang sebelumnya mengalami masalah pergelangan kaki, telah kembali berlatih. Demikian pula, pemain serba bisa Senny Mayulu telah mengatasi masalah otot betisnya dan kembali bergabung dengan tim.
Keduanya berhasil menyelesaikan sesi latihan penuh bersama tim pekan ini. Asalkan mereka tidak mengalami reaksi negatif terhadap beban latihan yang meningkat selama persiapan akhir pada Kamis, mereka diharapkan bergabung dengan Dembele dalam skuad untuk menghadapi Monaco, saat PSG berusaha memperkuat posisinya di puncak klasemen.
