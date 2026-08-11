Orsato: "VAR hanya dalam kasus kesalahan yang jelas dan nyata"

"Anda tentu sudah membaca perubahan-perubahan aturan baru yang diperkenalkan: kami telah melihatnya di Piala Dunia dan kami akan menerapkannya. Itu adalah pedoman Ifab, telah diterapkan Fifa di Piala Dunia, akan diterapkan Uefa dalam kompetisi-kompetisinya dan di Italia kami juga akan menerapkannya". Tujuannya juga adalah untuk memperkuat kepribadian, kepercayaan diri, dan kemampuan membaca pertandingan dari para wasit.





"Kami telah banyak bekerja untuk memahami dinamika permainan - tambah Orsato, seperti dikutip ANSA -, para wasit selalu mempelajari peraturan, tetapi pekan ini kami bekerja untuk memahami dinamika dan untuk memiliki kepercayaan serta kredibilitas di lapangan dari para pemain dan pelatih". "VAR adalah dukungan yang luar biasa - tegasnya lagi - tetapi akan masuk pada saat memang harus masuk, dalam kesalahan yang jelas dan nyata".