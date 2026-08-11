"Mengembalikan wasit sebagai pusat pertandingan dan menggunakan VAR sebagai dukungan yang bersifat luar biasa, dengan membatasi intervensinya pada kasus kesalahan yang jelas dan nyata": itulah filosofi yang disampaikan Daniele Orsato, kepala baru komisi nasional Serie A dan B, untuk musim baru wasit Italia. Hal itu ia sampaikan seusai pemusatan latihan pramusim di Cascia. "Warisan Piala Dunia, seperti dijelaskan Orsato sebagaimana dikutip ANSA, adalah bahwa kita melihat bagaimana sosok sentralnya adalah wasit. Dan kami ingin dia tetap menjadi sosok sentral, yang mengambil keputusan dan VAR turun tangan ketika memang harus turun tangan". Sebuah garis kebijakan yang, tambahnya, mengikuti arahan internasional: "UEFA dan FIFA telah menegaskan kembali konsep kesalahan yang jelas dan nyata". Namun, menurut mantan wasit internasional tersebut, ini bukan berarti mengumumkan revolusi. "Saya tidak akan mengatakan bahwa kami memiliki hal-hal baru, tidak ada deklarasi apa pun yang perlu kami buat," kata Orsato.
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Orsato: "VAR hanya dalam kasus kesalahan yang jelas dan nyata"
"Anda tentu sudah membaca perubahan-perubahan aturan baru yang diperkenalkan: kami telah melihatnya di Piala Dunia dan kami akan menerapkannya. Itu adalah pedoman Ifab, telah diterapkan Fifa di Piala Dunia, akan diterapkan Uefa dalam kompetisi-kompetisinya dan di Italia kami juga akan menerapkannya". Tujuannya juga adalah untuk memperkuat kepribadian, kepercayaan diri, dan kemampuan membaca pertandingan dari para wasit.
"Kami telah banyak bekerja untuk memahami dinamika permainan - tambah Orsato, seperti dikutip ANSA -, para wasit selalu mempelajari peraturan, tetapi pekan ini kami bekerja untuk memahami dinamika dan untuk memiliki kepercayaan serta kredibilitas di lapangan dari para pemain dan pelatih". "VAR adalah dukungan yang luar biasa - tegasnya lagi - tetapi akan masuk pada saat memang harus masuk, dalam kesalahan yang jelas dan nyata".
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