Orlando City dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bintang Atletico Madrid dan Prancis, Antoine Griezmann

Griezmann, di sisi lain, tidak pernah menyembunyikan ketertarikannya pada budaya Amerika maupun keinginannya untuk bermain di MLS. Ia sering terlihat di acara olahraga di Amerika Serikat, dan dengan jelas mengungkapkan rencana masa depannya:

"Semua orang tahu bahwa MLS adalah impian dan tujuan saya," katanya dalam wawancara dengan AS pada akhir tahun lalu.

Inter Miami dilaporkan juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Griezmann, tetapi tidak dapat melanjutkan negosiasi karena mereka sudah memiliki tiga pemain yang ditunjuk dalam skuad mereka.