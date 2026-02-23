Goal.com
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Orlando City dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bintang Atletico Madrid dan Prancis, Antoine Griezmann

Orlando City dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut gelandang serang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, menurut The Athletic. Mantan kapten timnas Prancis tersebut telah lama tertarik dengan Major League Soccer, dan klub Florida tersebut berupaya merekrut mantan kapten timnas Prancis tersebut sebelum jendela transfer utama ditutup pada 26 Maret. Griezmann telah mencetak enam gol di La Liga musim ini.

    Bekerja pada kesepakatan

    Orlando City dilaporkan telah melakukan pembicaraan selama beberapa waktu, dengan Direktur Olahraga klub Ricardo Pereira melakukan 'beberapa' perjalanan ke Spanyol untuk menegosiasikan kesepakatan terkait salah satu legenda terbesar Prancis. Griezmann, yang kini berusia 34 tahun, mungkin sudah melewati masa jayanya, namun tetap menjadi bagian penting dari skuad Diego Simeone, yang saat ini berada di ambang lolos ke final Copa del Rey.  

    Minat jangka panjang terhadap MLS

    Griezmann, di sisi lain, tidak pernah menyembunyikan ketertarikannya pada budaya Amerika maupun keinginannya untuk bermain di MLS. Ia sering terlihat di acara olahraga di Amerika Serikat, dan dengan jelas mengungkapkan rencana masa depannya: 

    "Semua orang tahu bahwa MLS adalah impian dan tujuan saya," katanya dalam wawancara dengan AS pada akhir tahun lalu.

    Inter Miami dilaporkan juga tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Griezmann, tetapi tidak dapat melanjutkan negosiasi karena mereka sudah memiliki tiga pemain yang ditunjuk dalam skuad mereka. 

    Salah satu pemain paling berprestasi sepanjang masa

    Griezmann memiliki riwayat karier yang luar biasa baik di level klub maupun tim nasional. Gelandang serang ini mencetak empat gol dan memberikan dua assist dalam tujuh pertandingan untuk Prancis saat mereka memenangkan Piala Dunia 2018. Ia finis di posisi ketiga dalam Ballon d'Or pada tahun 2016 dan 2018, serta empat kali terpilih dalam tim terbaik La Liga musim ini. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atleti, dan telah tampil untuk tim nasional Prancis sebanyak 137 kali.

    Sebuah kesepakatan yang sulit untuk diselesaikan.

    Demikianlah, mengamankan tanda tangan Griezmann tidak akan mudah bagi Atletico Madrid. 

    Pemain Prancis tersebut masih terikat kontrak hingga akhir musim 2026-27, sementara Atleti berada di ambang final Copa del Rey. Mereka dapat memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan atas Club Brugge besok. Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan kepada The Athletic bahwa klub tidak berencana membiarkannya pergi hingga jendela transfer musim panas Eropa dibuka pada 15 Juni. Karena ketidaksesuaian jadwal jendela transfer, Orlando tidak akan diizinkan mendatangkannya hingga 13 Juli.

