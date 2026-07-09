Orban dijatuhi sanksi Daspo selama satu tahun: apakah dia bisa bermain?

Gift Orban dijatuhi sanksi Daspo selama satu tahun. Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica, Kepala Kepolisian Verona, Rosaria Amato, telah memberitahukan kepada pemain Hellas tersebut mengenai sanksi tersebut terkait insiden yang terjadi setelah pertandingan Verona-Milan pada 19 April lalu, di sekitar Stadion Bentegodi. Menurut Digos, perilaku sang penyeranglah yang memicu reaksi kekerasan dari para suporter yang hadir, sehingga menimbulkan situasi yang membahayakan ketertiban umum.





Daspo tersebut akan melarangnya masuk ke stadion dan arena olahraga sebagai penonton, namun tidak akan menghalangi Orban untuk bermain pada musim depan jika ia kembali ke Italia. Perlu diingat bahwa, setelah masa peminjamannya di Verona berakhir, Orban untuk saat ini telah kembali ke klub pemilik hak kontraknya, Hoffenheim.



