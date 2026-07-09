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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Orban dijatuhi sanksi Daspo selama satu tahun: apakah dia bisa bermain?

Hellas Verona
G. Orban

Pemain Hellas dijatuhi sanksi atas insiden yang terjadi di akhir pertandingan Verona-Milan

Gift Orban dijatuhi sanksi Daspo selama satu tahun. Sebagaimana dilaporkan oleh Repubblica, Kepala Kepolisian Verona, Rosaria Amato, telah memberitahukan kepada pemain Hellas tersebut mengenai sanksi tersebut terkait insiden yang terjadi setelah pertandingan Verona-Milan pada 19 April lalu, di sekitar Stadion Bentegodi. Menurut Digos, perilaku sang penyeranglah yang memicu reaksi kekerasan dari para suporter yang hadir, sehingga menimbulkan situasi yang membahayakan ketertiban umum.


Daspo tersebut akan melarangnya masuk ke stadion dan arena olahraga sebagai penonton, namun tidak akan menghalangi Orban untuk bermain pada musim depan jika ia kembali ke Italia. Perlu diingat bahwa, setelah masa peminjamannya di Verona berakhir, Orban untuk saat ini telah kembali ke klub pemilik hak kontraknya, Hoffenheim.


  • PERKELAHIAN

    Insiden tersebut terjadi saat Orban sedang meninggalkan stadion dengan mobilnya. Menurut para penyidik, sang pemain dilaporkan bereaksi dengan kesal terhadap permintaan selfie dari seorang pendukung muda tim Gialloblù. Setelah mengabaikan permintaan foto dan tanda tangan lainnya, ketegangan memuncak ketika seorang pendukung menepuk kaca mobil sang pemain. Orban menghentikan mobilnya, turun, dan menyerang pendukung tersebut, yang memicu perkelahian yang direkam oleh para saksi mata menggunakan ponsel pintar mereka.


    Petugas Digos, yang sudah berada di lokasi untuk menjaga ketertiban, segera bertindak dengan memisahkan kedua belah pihak dan memulai penyelidikan. Orban kemudian kembali ke tempat kejadian, berusaha meminta maaf kepada pendukung tersebut dan orang-orang yang hadir.



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